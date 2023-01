Cuatro terroristas machistas en 24 horas, tres con denuncias por violencia de género, evidencian el pasmo y la impotencia de las instituciones

- Publicidad-

El comité de crisis de la violencia machista del Gobierno no ha considerado necesario en este caso, a comienzos del presente 2023, escenificar una nueva reunión como la que celebró el pasado 28 de diciembre tras el espeluznante goteo de crímenes machistas registrados en apenas unos días a finales del pasado 2022. Los primeros días de 2023 no sólo no han comenzado algo mejor, sino que incluso este domingo 8 de enero será recordado por el más terrorífico para las mujeres donde los haya en muchos años: cuatro terroristas machistas han asesinado a otras tantas mujeres, tres de ellas parejas o ex parejas de sus agresores, de los cuales tres tenían antecedentes por violencia de género o habían sido denunciados. A esto habría que sumar un quinto caso en investigación, el de una mujer joven decapitada y con los brazos seccionados y un fuerte corte en el abdomen arrojada al mar en Málaga, asesinada según los investigadores en las últimas 24 o 36 horas.

Mientras, los ministerios de Interior y Justicia aún siguen enfrascados en un debate interno sobre si facilitar a las mujeres los datos de sus parejas en los supuestos de que estos hayan sido condenados por violencia de género en relaciones anteriores. Justicia tiene dudas sobre la vulneración del derecho a la intimidad de los afectados.

El comité de crisis de la violencia de género, constituido por los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior y las comunidades autónomas afectadas, se reunió por primera vez el pasado 28 de diciembre después de que la última Conferencia Sectorial de Igualdad, celebrada el pasado verano en Tenerife, acordara su constitución “en los periodos en que se produzcan repuntes de feminicidios, o cuando se produzcan feminicidios en los que concurran circunstancias de especial relevancia”.

Justicia e Interior siguen sin ponerse de acuerdo para alertar a las mujeres con parejas con antecedentes por violencia machista

Los cuatro primeros casos de terrorismo machista registrados en solo 24 horas este 2023 recién iniciado merecían sin duda una nueva reunión de urgencia de este comité, pero las divergencias surgidas entre los titulares de Justicia e Interior, Pilar Llop y Fernando Grande-Maslaska, respectivamente, sobre la posibilidad de facilitar los antecedentes de los maltratadores a sus parejas actuales, ha evitado este nuevo encuentro en apenas dos semanas.

Las cuatro mujeres asesinadas por violencia machista en España en 2023 en apenas 8 días de enero supone una media aún superior a la espeluznante de un feminicidio cada tres días que resultó de los últimos crímenes machistas de finales del pasado 2022. Estos crímenes se producen después del diciembre más trágico de los últimos años, con un total de 11 terroristas machistas que asesinaron a sus parejas o ex parejas.

A esta tremenda realidad de los feminicidios registrados oficialmente en las últimas semanas se suman otros casos, como recuerda la periodista Macarena Baena, responsable de Efeminista. Así, esta semana de enero se ha localizado el cadáver de la mujer de 42 años desaparecida en el verano de 2021 en Cataluña y se ha detenido a su pareja acusado de asesinarla, descuartizarla y enterrarla, lo que de este modo elevaría a 49 la cifra oficial de asesinadas por terrorismo machista en España en 2021.

También un hombre se encuentra detenido por el asesinato a golpes y posterior ahogamiento violento en su bañera de una mujer de unos 50 años en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha recordado que se encuentran “en investigación los primeros asesinatos machistas del año”. Montero ha apuntado en Twitter la necesidad de “revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitarlos todos”. Aunque recuerda que “no acabaremos con la violencia machista si no acabamos con el machismo: educación, prevención y feminismo hasta que no haya ni una menos”.