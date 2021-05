- Publicidad-

Ya solo quedan cuatro días para el cierre del “Centro Abierto II Geranios” para mujeres sin hogar, ante la pasividad de Almeida y Villacís. Los sindicatos han convocado para el 31 de mayo una concentración de protesta, ante el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, en contra de la decisión de abrir un nuevo recurso en otoño.

Mujeres sin hogar

Como ya hemos publicado en Diario16 y han venido denunciando los sindicatos UGT Madrid y CCOO Madrid, el Ayuntamiento ha decidido cerrar a 31 de mayo el dispositivo ‘Centro Abierto II Geranios‘ para personas sin hogar y actualmente destinado a mujeres, muchas de ellas víctimas de violencia de machista. En la actualidad es el único albergue de estas características en la ciudad.

El Ayuntamiento de Madrid ha informado de que al cerrarse el dispositivo de Geranios se dará paso a un nuevo centro para mujeres sin hogar, víctimas de violencia machista, que estará ubicado en Hortaleza. Este nuevo recurso contará con mejores prestaciones e instalaciones, “pero tiene previsto abrirse en otoño, como pronto”, denuncian desde CCOO.

Entre el 31 de mayo y este otoño, ¿la calle?

Entre el 31 de mayo y con suerte “este otoño”, la nada. Esto es lo que el Ayuntamiento no puede explicar.

El Ayuntamiento no ha sacado a tiempo la licitación del nuevo recurso de Hortaleza y “ha tomado la decisión de cerrar Geranios mientras tanto, en lugar de mantener el dispositivo abierto hasta la próxima apertura”, por la vía de la “convalidación de gastos” prevista para casos como éste en el que se han agotado las prórrogas, denuncian desde el sindicato.

La entidad concesionaria del servicio, la ONG Accem, ha anunciado un ERTE para la plantilla de Geranios hasta que se resuelva el nuevo pliego. Y ha advertido a la representación legal de las y los trabajadores de que si se alarga esta situación no podrá mantenerlo.

Almeida saca a las mujeres sin ofrecer una alternativa

El Consistorio saca a las mujeres de Geranios sin que esté abierto el nuevo dispositivo, “deteriorando caprichosamente su situación”, denuncian los sindicatos. “Las mueve de aquí para allá, sin consideración alguna, perjudicando sus procesos de intervención social, cambiándoles de profesionales varias veces en un año, rompiendo su vínculo y la confianza depositada”, señalan.

“Las mueve de aquí para allá, sin consideración alguna, perjudicando sus procesos de intervención social»

Centros mixtos, no seguros

Las traslada a recursos que “no son adecuados” para ellas, supuestamente de forma transitoria y provisional, pero las lleva a centros mixtos. Que no pueden considerarse “seguros”, pues no están exentas de encontrarse con algún agresor y donde no se trabaja desde una perspectiva de género.

Las trabajadoras y trabajadores que han sido considerados esenciales durante toda la pandemia son “abandonados a su suerte” por el Ayuntamiento. Y con la promesa de una futura subrogación a costa del esfuerzo económico de la entidad adjudicataria, una entidad sin ánimo de lucro. La entidad concesionaria, Accem, ha presentado un ERTE para sus 56 profesionales al tiempo que ha anunciado su despido con un ERE.

Sindicatos y partidos políticos

Desde CCOO y UGT se contactó con el Ayuntamiento de Madrid y ante la ausencia de soluciones. Los grupos de la oposición Más Madrid y PSOE, se interesaron por este asunto en la Comisión de Familias, Igualdad y Bienestar Social.

El Ayuntamiento no explica por qué no ha publicado a tiempo la licitación del nuevo recurso para mujeres sin hogar (anunciado desde noviembre) y tampoco “es capaz de dar ninguna razón del cierre de Geranios antes de la apertura de Hortaleza, o de por qué no utiliza las herramientas que evitarían este cierre, como sería la convalidación de gastos”, denuncian desde CCOO.

Concentración

Ante esta injusticia y para reclamar soluciones, se ha vuelto a convocar una concentración el 31 de mayo, a las 17 horas, ante el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid (Paseo de la Chopera, 41).