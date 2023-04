Cuatro del cuatro: sesiones con já. Análisis del primer disco «de y con» Javier Álvarez

Hace un mes, el «tres del tres» se abría un camino, por casualidad, por «magia», o más bien por «las musas» como a Javier le gusta decir. Y no niego que pueda tener razón, pues todo va rodando, paso a paso, para que repasemos juntos su carrera. En primera persona, de la manera más natural posible y sobre todo, poniéndonos al día de las nuevas tecnologías.

Y es que, já (Javier Álvarez) está introduciéndose, poco a poco, en el nuevo mundo de lo digital. Hace un año que tiene un teléfono «inteligente» y hasta entonces, se había resistido a sucumbir ante los nuevos ritmos, las nuevas modas, la nueva «normalidad».

En un primer momento, teníamos la intención de hacer una entrevista, en la que hablaríamos de su carrera, de su éxito sin precedentes en 1994 y cómo fue después… pero nos ha salido el comienzo de una serie, hechas a fuego lento, donde Javier me habla de su visión del mundo. Del éxito, de la fama, de la industria, del «yo», de lo que hay en cada una de sus canciones. Una mente y una sensibilidad como la suya hay que aprovecharla, y él, por suerte para mí, se «ha dejado».

Su primer disco, que no tiene nombre, fue su consagración. Puedes escucharlo completo en Spotify. No hay un solo tema que no merezca ser escuchado, analizado y disfrutado. Cada uno tiene una historia y merece ser contada. Quién mejor que él, para contarnos los secretos, las anécdotas y cuándo y cómo aparecían «las musas».

Javier Álvarez, primer disco

En esta ocasión hablamos de temas como «Miss Universo», una canción chocante en aquel momento (y también ahora), porque muestra la dualidad de Javier, que se describe «tan hombre como mujer». Y precisamente en esta letra es capaz de plantearse las dudas, las protestas y reivindicaciones de lo que hoy muchos llaman feminismo, que bien podría ser, simplemente, la visión de una mujer ante el mundo.

Después hablamos de la colaboración de Víctor Manuel y Ana Belén, que aparecen en «De aquí a la eternidad».

Y disfruto de escucharla en directo, como un regalo que nos hacen «las musas» a los que tantas veces hemos disfrutado de ella. He descubierto que Ana fue la musa de «Luna de menta».

«Amor en vena» es otra muestra de las casualidades mágicas que dieron lugar a este disco. Una letra que salió casi sin pensar, y pasó a las manos de Pedro Guerra, quien inmediatamente presentó la música que le pondría el broche. Una canción que, muchos años después, sería interpretada por Antonio Vega poco antes de morir, dándole un sentido contundente: Marga.

Hablamos de Mecano, de Radio Futura, del country, de Barbra Streisand, Nina Simone y tantas grandes voces a las que «las musas» les han dejado tareas.

Puedes ver nuestra «sesión de já» grabada el cuatro del cuatro a las cuatro. Porque los números aquí también hacen su magia.

Pulsa aquí para ver la sesión sobre el primer disco.

Pulsa aquí para ver la primera entrevista

La siguiente será el cinco del cinco a las cinco. Y seguiremos…

Próximos conciertos

Si quieres ver en directo a já, ve preparándote.

Murcia, 10 de mayo, Teatro Romea . Pulsa aquí para más info.

. Pulsa aquí para más info. Cartagena, 11 de mayo, en Mister Witt Café

Badajoz, 2 de junio, Chat Noir

Chat Noir Cáceres, 3 de junio, Boogaloo Club