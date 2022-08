¿Cuánto DINERO va a ganar FERNANDO ALONSO en ASTON MARTIN?

- Publicidad-

El dinero no es importante para Fernando Alonso en el sentido de que ya tiene todo el que pueda ser capaz de gastar y bastante más, aunque viva cien años.

Aunque más adecuado sería decir que para Fernando ALONSO EL DINERO NO ES LO MÁS IMPORTANTE. Porque el dinero en la civilización actual significa también respeto.

DINERO ES RESPETO, como se dice en Norteamérica.

Y Fernando Alonso quería entre otras muchas cosas demostrarle a los insuficientes del equipo Alpine que él es merecedor del máximo respeto.

Solo Hamilton y Verstapen van a cobrar más que él la temporada que viene. Aunque eso ya era así esta temporada, pues el salario de Alonso en la antigua Renault era de 20 millones.

En Aston Martin serán 5 millones más, sin contar los variables.

Fernando Alonso está disfrutando como nunca de la Fórmula 1, no tiene la presión brutal de luchar siempre por el campeonato mundial y eso le hace ver matices y detalles que convierten su vida en algo mucho más placentero. Aunque desde fuera pueda pensarse que lo mejor es competir siempre para ganar no es del todo cierto. Y si alguien lo duda que piense en las dos últimas finales que ha disputado el maravilloso tenista español Carlos Alcaraz. Ya casi nunca sonríe, y muchas veces no parece tener 19 años sino muchos más. Y además las ha perdido, las dos últimas finales que ha disputado: Hamburgo y Umag.

El contrato de Fernando Alonso es para tres años, aunque tendrá cláusulas de revisión de todo tipo. Tampoco nos han dejado verlo a los chicos de la prensa, como es natural.

Pero desde las ALMAS Y LA FÓRMULA 1 en Diario 16 hace mucho tiempo que estamos convencidos que Fernando Alonso conseguirá convertirse en el piloto más viejo, con más años, en ganar un campeonato mundial de Fórmula 1. Para un piloto subir a un Olimpo en el que solo esta Fangio es lo más de lo más.

