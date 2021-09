- Publicidad-

Con el aumento de las plataformas en línea para el Inglés como Segunda Lengua (ESL), muchos maestros se han trasladado de las aulas tradicionales a un espacio virtual. En la medida de que el mundo del aprendizaje del idioma inglés sigue expandiéndose y cambiando, hay un número de compañías cada vez mayor que ofrecen el trabajo en línea para los maestros de Inglés como Segunda Lengua (ESL). Esto quiere decir que hay una inagotable lista de compañías para hacer dinero enseñando inglés en línea.

Esto implica la pregunta: ¿cuánto dinero puedes ganar enseñando inglés en línea?

Sin embargo, la respuesta no es clara y simple. En algunos casos, puedes ganar mucho. En otros casos, hay poco.

Trabajar en Línea

He estado investigando la enseñanza del inglés en línea por casi dos años. La mayor cantidad de dinero que hice en un mes fue de £2,400 (€2,638). Durante ese mes, me apuré y trabajé más de lo que haría normalmente, dando clases por las mañanas y noches durante el fin de semana cuando la mayoría de mis estudiantes estaban disponibles.

Mi horario está restringido a las noches de los días de la semana y fines de semana porque todos mis estudiantes son de edad escolar. Esto limita mis horas disponibles que a la vez limita mi pago. Por suerte para mí, vivo y trabajo en el sureste asiático y enseño a los estudiantes chinos, entonces mi zona horaria está solamente una hora por detrás de la de ellos. El número de clases que doy cada semana no sería posible si vives en otro lugar del mundo.

Todo esto lo menciono para decir que no hay una ecuación fija de cuánto dinero puedes ganar enseñando inglés en línea. Depende de la compañía para la que trabajas, los estudiantes que enseñas y tus certificaciones.

Soy un hablante nativo de Canadá con una licenciatura en inglés, una certificación TEFL (Enseñanza del Inglés como Idioma Extranjero) y dos años de experiencia en aula. Gano £17 (€19) /hora y la compañía para la que trabajo es una de las líderes en China para los estudiantes de edad escolar.

Habiendo dicho eso, puedes ganar mucho menos que eso o mucho más. Depende de ti.

Variaciones del Salario

Hay muchas compañías en línea de ESL que requieren hablantes nativos del inglés con carreras y para algunos habrá restricciones de pasaporte. Con estas compañías como VIPKID, GogoKid y SayABC, verás salarios de aproximadamente £16 (€17.60) /hora y más. Algunas de estas compañías ofrecen incentivos para impulsar tu pago y puedes a menudo ganar cerca de £24 (€26) /hora.

En el lado opuesto hay plataformas como Cambly que no requieren carreras y pagan aproximadamente £8 (€8.80) por clase. Encontrarás muchas compañías en el rango de £8-16 (€8.80-17.60) con requisitos más flexibles. Pero con estas compañías, tu horario probablemente será más flexible. Tus estudiantes serán de diferentes edades y vendrán de todo el mundo, permitiendo que trabajes a cualquier hora del día, sin importar donde vivas. Si tienes muchas clases cada semana, también tendrás un pago considerable.

Sin embargo, si tienes certificaciones especializadas, hay oportunidades en línea de ESL en donde puedes ganar mucho dinero. Por ejemplo, si estás certificado y tienes experiencia en la enseñanza de IELTS (Sistema Internacional de Prueba del Idioma Inglés), puedes encontrar un campo para ello. Si tienes experiencia enseñando ESL en el campo comercial, puedes encontrar un área para ello. He escuchado a personas enseñando ESL a pilotos y ganando cantidades excesivas.

Si tienes experiencia y conocimiento de la enseñanza especializada en el campo comercial, la investigación es tu mejor amiga. Promociona tus habilidades y experiencia y no deberías tener problema en encontrar una actuación de mucho pago.

Obtén una certificación TEFL

La respuesta a la pregunta de cuánto dinero puedes ganar enseñando inglés en línea no es tan directa como darte un número exacto. Toma apuntes de tu experiencia y certificaciones. ¿Tienes alguna habilidad especial que puedas ofrecer a un estudiante de ESL? ¿Tienes una carrera y en cuál campo? ¿Eres un hablante nativo y de qué país? Todas estas cosas tendrán un factor en cuánto dinero puedes ganar enseñando ESL en línea.

Pero hay algo que puedes hacer para ayudarte a ganar más dinero enseñando inglés en línea: obtén una certificación TEFL.

Si trabajas para una compañía china de ESL, el tener una certificación TEFL ha sido un requisito obligatorio recientemente por el gobierno de China. Muchas de estas plataformas requerirán una certificación TEFL y si no la tienen, apreciarán en verdad que la tengas.

Antes de que inicies a aplicar para estas compañías, completa un curso TEFL y obtén tu certificación para enseñar inglés como segunda lengua. No solamente reforzará tu currículo, pero un curso TEFL te preparará para el aula, tanto física como virtual.

Las necesidades de los aprendices de un segundo idioma son complejas. Como hablantes del inglés, no siempre comprendemos lo que necesitan nuestros estudiantes. La obtención de un certificado TEFL te enseñará cuáles son esas necesidades y cómo cumplirlas. Te dará una mejor comprensión del aspecto técnico de un idioma que muchos de nosotros crecimos aprendiendo.

Recomendamos que obtengas tu certificación a través de TEFL, un recurso fantástico para los maestros de ESL aspirantes. TEFL es el proveedor de cursos más experimentado, operando en el Reino Unido, EE. UU. e Irlanda. Está dirigido por maestros reales de TEFL y su conocimiento y experiencia serán invaluables para ti cuando aprendes.

Enseñar Inglés en Línea

Sin dudas, hay dinero por hacer enseñando inglés en línea. Después de vivir y enseñar ESL en Asia por varios años, mi pago en línea es más alto de lo que nunca fue mi pago en el aula.

Y aunque el pago es un gran beneficio, la flexibilidad en horarios y tener el control de mi horario y, a su vez, de mi vida es el beneficio más grande. Nunca cambiaría la libertad del trabajo en línea por un aula.

Una de mis preocupaciones más grandes sobre dejar el aula era que estaría perdiendo la conexión que tenía con algunos de mis estudiantes. No pensé que sería posible tener la misma compenetración y relaciones que tenía en la escuela tradicional con un aula virtual, pero supe rápidamente que estaba equivocado.

He tenido conexiones duraderas e impactantes con mis estudiantes en línea. El tiempo individualizado con estudiantes es una oportunidad que a menudo no tienes cuando enseñas en persona. Espero sinceramente los veinticinco minutos que dedico a algunos de mis estudiantes cada día y me siento premiado cuando soy testigo de que aprenden y hablan.

Y bueno, ese cheque de £2,400 (€2,640) que me gano algunas veces tampoco me causa daño.

