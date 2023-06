¿Cuándo van a dejar de dar pena los periodistas del Real Madrid?

- Publicidad-

Todos recordarán el mito de Sísifo, no el libro del Albert Camus sino el mito en sí. Sísifo fue condenado a tener que subir una piedra esférica a lo alto de una loma, con la desgracia, cosas de los dioses, que al llegar arriba la piedra caía una y otra vez y el pobre Sísifo se pasaba la vida subiendo la piedra. Algo así es lo que vienen sufriendo los aficionados al fútbol, del equipo que sean, con el fichaje de Kylian Mbappé. Siete años sufriendo al nacionalmadridismo vender la burra de su llegada al no-ya mejor equipo del Mundo (honor que le cabe al Manchester City según la lógica borriquera de la victoria en la última Champions).

Después del ridículo del año pasado, que ya fue comentado en estas páginas, se esperaba que los rumores, inventos y sondeos fueran por otros caminos. Así estaba siendo hasta que, insospechadamente, el chaval francés ha vuelto a las portadas de todos los diarios y a copar todas las horas de radios y televisiones. ¿Pruebas? Ninguna. Como siempre siguiendo lo que publican otros. ¿Confirmaciones de los interesados? Ninguna, se inventan las situaciones sin confirmar nada. Para qué si los aficionados madridistas se tragan todo.

Insiders y correr para hacer el ridículo

La verdad es que dan vergüenza ajena y son más que cansinos. Ahí tienen al insider, vamos a un soplagaitas que tiene un programa en internet sobre su equipo, Ramón Álvarez de Mon diciendo una cosa y la contraria a la vez. El problema es que lo dice con seriedad y como si supiese algo realmente. No sólo quita el trabajo a profesionales, como esos chavales y chavalas que se pasan las horas haciendo puerta en la Ciudad Deportiva y que tienen cierta ética profesional, sino que el tipo todavía se hace el interesante. Si alguna cadena que le llama no lo hiciera, que tiene pelendengues la cosa, y fuesen profesionales igual no se creería que es alguien en esto. Y no Ramón, no aciertas una (ahí tienen un vídeo para confirmarlo).

Os hemos engañado, leles

"El futbolista ha dicho basta y el Madrid le quiere traer este verano"



"Pero Mbappé tiene que dar un paso más. Tiene que forzar su salida y exigir que le pongan un precio razonable".



🚨El EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 13, 2023

Mon al final no deja de ser un tipejo de esos que pululan por las redes haciendo que se enteran de las cosas, pero que gente que se dice profesional vuelva a la turra (hablando de turras, ¿qué ha ganado Doncic este año?) dice muy poco de la profesionalidad que quieren vender. Los peores, sin duda, los medios más nacionalmadridistas. Sí, As, Marca y los teleñecos de la noche. Pese a que el propio jugador ha desmentido, señalando las mentiras de los periódicos franceses, que se va a quedar un año en el PSG, ahí tienen a todos haciendo cábalas sobre el coste o el momento en que el ser superior intervendrá.

💣"Ahora sí va en serio. Ahora seguro. TIC TAC, TIC TAC, TIC TAC…"



‼️Tremendo inicio de @jpedrerol en #ChiringuitoMbappé pic.twitter.com/nODiPNgGgZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 12, 2023

Tienen tanta cara que, como ayer Xusep Pedrerol, dicen que ahora sí va en serio. ¿Quiere eso decir que estos últimos 6 años se han estado cachondeando adrede de las personas? ¿Cómo saben que el PSG va a pedir 200 millones si no han contactado ni con el equipo, ni con el jugador, ni con nadie que tenga información precisa? Algunos, para taparse, dicen que igual todo esto es para tener protagonismo, que los focos se centren en él, porque Haaland se está llevando los honores. Vale que Mbappé pueda ser un ególatra como Cristiano Ronaldo o João Félix (este sin haber demostrado nada), pero que ¿esto es para quitar el foco a los jugadores del City? A Grealish seguro que no se lo quita, ni a los demás.

Como no saben por dónde van los tiros, a pesar de que Mbappé haya dicho, hasta el seis ocasiones, que el año que viene jugaría en Paris, ellos a lo suyo. Molestando a Brahim en su presentación con el Real Madrid o a cualquiera que pillan por la calle. Como en la cadena SER o en la Cadena COPE donde casi daban por hecho el fichaje en la noche del lunes. Que señores que han mentido, o se han dejado engañar (que es peor), sigan con esto sin confirmar nada con los interesados solo puede ser una maniobra de distracción.

¿Será que no hay dinero en caja?

¿Distracción? El Real Madrid se ha gastado 130 millones de euros en Bellingham, buen fichaje a priori sin duda, pero es más que posible que no gaste mucho más. De fichar a Harry Kane se ha pasado a hablar de Joselu y Rodrigo. Eso denota, no que se esté esperando a Mbappé, sino que las cuentas de Florentino Pérez no son tan buenas como han contado. Tras liberarse de una buena cantidad de masa salarial con los que se han ido, hueco para un buen delantero debería haber. Pero, ¡ay!, el coste del Bernabéu se ha duplicado y, además, hay que hacer unos añadidos no previstos porque hay goteras. Vamos que hasta diciembre de 2023 no hay reinauguración del campo en su plenitud. Toda la vida Tomás Roncero vendiendo que había dinero y resulta que con su cuota de socio no da ni para fichar a Dzeko.

Con lo fácil que hubiese sido callarse y esperar. Pero no, hay que tapar las miserias en el campo de los fichajes que va a tener el Real Madrid. Si recuerdan, cuando Benzemá dejó tirado al equipo merengue, Xusep se puso espléndido diciendo que Florentino se tendría que gastar hasta 300 y pico millones de euros. Al día siguiente, ¿recibió una llamada?, la cifra ya había bajado considerablemente hasta desaparecer de sus discursos. De Kane a fichar algún jugador libre y poco más. Es indicativo que el mercado de fichajes del supuesto equipo más saneado de España (porque Barça y Atleti están hechos unos zorros) sean jugadores casi en declive. Lo peor es que nadie ha salido, todavía, a decir que se tire de la cantera. Porque sería dar pistas de un estado de cuentas, cuando menos, inestable.