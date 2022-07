Cuando te das cuenta de lo importante

- Publicidad-

Cuando hablamos de confianza, según la RAE la define así: es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene, referente a otra persona, entidad o grupo en que será idóneo para actuar de forma apropiada en una situación o circunstancia determinada.

Pués bien, a mi me no me quedó más remedio que probar dicha confianza con un desconocido, un tal Cipriano, y además rumano,(con la fama que tienen pensé).., me quedé sin coche, se estropeó de la noche a la mañana y por consiguiente no podía ir a trabajar.

Contacté con él a través de las redes, el compra y arregla coches de segunda mano. Desesperada quedamos en vernos para que se llevará el mío a cambio de que me ayudara a encontrar rápidamente un coche con las 3 Bs «bueno, bonito y barato.»

Cipriano, un hombre de mediana edad, curtido en mil batallas que ha tenido que sobrellevar por circunstancias de la vida, cumplió con su palabra, no sólo me ayudó a encontrar un buen coche, sino, que estuvo a mi lado todo el tiempo, cuidándome, velando para que no me engañarán, relajando mis nervios con sonrisas…en definitiva haciéndome sentir segura y en «confianza» .

Hoy se ha vuelto imprescindible en nuestras vidas,

<<un amigo >>, con el cual poder salir a echarnos unas cervezas, salir de pesca o lo que se nos ocurra.

Ahora puedo decir, que todos los prejuicios que nos inculcan sobre los inmigrantes, no son más que eso.. una opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo o alguien.

los prejuicios pueden llevar a una sociedad al racismo y la intolerancia.

Si echamos la vista atrás…

Los desplazamientos, han sido una pauta desde los orígenes de la humanidad, son de sobrevivencia, de reacomodo, de aportaciones palpables en el camino, de garantía generacional para las sociedades que envejecen, así como de ayuda al cambio de actitud nacional al paso del tiempo. En la actualidad interviene, entonces, el derecho humano a emigrar, ese derecho que no todos aquí aceptan, ni entienden, ni analizan, si no es solamente desde la instancia “legal”, otra más de las entelequias disfrazadas de razón.

La verdad,

no importa qué haces, los años que tengas, no importa el color de tu piel o de qué sexo, lengua o religión eres. Lo que importa, cuando haces algo, es llevarlo a cabo con corazón y ser honesto.

Leí algo como que la felicidad depende de dos variables: lo que tenemos y lo que deseamos. Y la felicidad puede obtenerse, además de aumentando lo que tenemos… disminuyendo lo que deseamos. Algo de razón hay en esto verdad?.

Gracias Cipriano.