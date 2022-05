«Cuando se produce una masacre en Texas, la respuesta política de quienes mandan en el Estado es: hay que armar más a la gente»

- Publicidad-

La masacre en la escuela primaria Robb Elementary de Uvalde, una pequeña localidad de 16.000 habitantes en el sur de Texas, ha reavivado el debate sobre el acceso a las armas en EE.UU. Una realidad que conoce de cerca Javier Auyero, Doctor en Sociología, profesor y director del Laboratorio de Etnografía Urbana en la Universidad de Texas, en Austin. Allí nació Invisible in Austin (University of Texas Press), una colección de crónicas de estudiantes de doctorado sobre experiencias de vida en los márgenes de la tecnópolis americana. Asimismo, es autor de varios libros, entre otros, «La Política de los Pobres», «Pacientes del Estado», «Vidas Beligerantes», y la «Zona Gris».

¿Cómo están viviendo estos momentos después de la tragedia?

Se vive con mucha angustia y preocupación, no sólo como padre de dos hijos adolescentes, sino también como profesor de universidad que tiene que estar, con bastante frecuencia, frente a cientos de chicos. Y se vive con mucha frustración sobre todo, y en esto creo que la analogía con el tema del procesamiento de la pandemia se sostiene, por la respuesta que hay por parte de las autoridades políticas del Estado. Durante la pandemia se cuestionaba el uso de las mascarillas, se hablaba de inyectarse cloro en las venas…osea, se negaba la ciencia. Y ahora las autoridades también niegan el consenso científico que hay sobre lo que produce estos actos de violencia que ocurren, con mucha regularidad, exclusivamente en EE.UU, con el daño que estos ocasionan y la respuesta política de quienen mandan en el Estado es: «hay que armar más a la gente». Eso produce tanta o más anguastia que la de ver la muerte, porque la política, la religión, las creencias le dan sentido al sufrimiento de uno. Si uno ve que está a cargo de gente más o menos responsable, vive esta angustia de otra manera. Y, al menos, mi círculo íntimo, familiares y amigos lo vivimos con mucha preocupación porque no vemos que haya una respuesta racional a esto.

En el Estado de Texas, en el último año, se bajó la edad a la que se puede tener acceso a armas: de 21 a 18 años

Que en EE.UU hay más armas que personas, y además están concentradas en muy pocas manos, ¿es algo empírico o leyenda urbana?

Hay un promedio de 1,2 armas por persona en EE.UU de acuerdo a la encuesta de pequeñas armas. Esto no quiere decir, obviamente, que todos tengamos armas, sino que, efectivamente, es difícil saber qué minoría es, qué porcentaje de la población. Pero los que tienen armas, tienen muchas armas. La cuestión no es sólo la posesión de armas, sino como ilustra este caso, el perpetrador de esta esta masacre no tenía un arma hasta hace dos semanas. Es decir, es el fácil acceso a las armas, porque no hay requisitos de licencia. En el Estado de Texas, en el último año, se bajó la edad a la que se puede tener acceso a armas: de 21 a 18 años.

Yo estaba relativamente tranquilo como profesor universitario, porque la mayoría de mis estudiantes tienen menos de 21 años. Y decía: bueno, legalmente nadie puede comprar un arma. Ahora sí. Legalmente pueden comprar un arma, como lo hizo este chico. Pero no es sólo el tema de que uno puede acceder a un arma, sino al tipo de arma al que se puede acceder. Son armas, como se dice en inglés, «de alto poder de fuego, de daño y de muchas balas a repetición». Y esto tiene consecuencias muy directas. No es lo mismo intentar atacar a alguien con un cuchillo, con un arma calibre 9 de seis balas o con un AR15, un rifle de repetición.

Este no es un debate, en realidad, en EE.UU. Hay posiciones que ya se han tomado antes de esto. Está el consenso científico y lo que algunas organizaciones llaman el sentido común sobre las armas, y está la posición ideológica de sectores ultraconservadores que dicen que «el derecho a coger armas es prepolítico». Por eso es que los dirigentes conservadores dicen: «no politicemos la tragedia». Como si hubiese algo que no es político aquí. Y la protección que se tiene al acceso y tenencia de armas es un asunto profundamente político.

¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué son protagonistas de los últimos episodios violentos que han acontecido en EE.UU.?

El perfil de los perpetradores es bastante claro. Son, en general, jóvenes, mayoritariamente hombres, han tenido traumas físicos, emocionales y abuso de sustancias, y cuestiones de control de impulsos. Hay un tema de salud mental, sin embargo, estas masacres ocurren con mayor virulencia en EE.UU. Entonces, no es, como otra vez dicen las autoridades, un problema de salud mental. Es un problema de oportunidad, digamos. Los que estudiamos criminalidad sabemos que, cuantos más obstáculos se le pone al potencial criminal para cometer su crimen, más baja la tasa de criminalidad. Y esto no lo digo yo. Hay estudios científicos que lo acreditan.

Ahora mismo, yo puedo acceder a un arma de alto calibre en 15 minutos, sólo mostrando mi licencia de conducir. Incluso pudo ir en un estado un poco alterado. Nadie me va a decir que no.

El individuo que mató a 49 personas en el club de Orlando, hace unos años, había gastado 20.000 dólares en armas semanas antes al hecho. Había abierto 6 tarjetas de crédito y había estado apilando armas. Eso no levantó ninguna señal de alarma en nadie. ¿Por qué? Porque se ha decidido que no se puede restringir el acceso a las armas.

Ahora, en esta sociedad en la que todo se monitorea, que todo se sabe, es insólito que alguien pueda gastar 20.000 dólares en armas y nadie haga nada. ¿Por qué? Porque la decisión política es: «no, ese es un derecho irrestricto».

Obviamente, ¡ahora hay que armar a las maestras! Y dentro de poco van a decir: hay que armar a los estudiantes de escuelas secuandarias

Salvador Ramos, el joven detenido por los hechos, había colgado fotografías de armas en Twitter…

La respuesta política que hay frente a esto, no sólo es surrealista mirándolo desde fuera, sino que para quienes estamos dentro, que alguien diga que las escuelas deben tener una puerta de acceso para que sea más difícil que entre el asesino, uno se pregunta: ¿esta persona sabe lo que está diciendo? Las escuelas tienen las puertas de acceso que tienen para posibilitar, por ejemplo, que si hay un incendio, la gente pueda salir fácilmente. Pero se dicen estas cosas que carecen de sentido común, porque son posturas profundamente ideológicas. Esto no es alterado, sino reforzado cada vez que ocurren estas masacres. Obviamente, ¡ahora hay que armar a las maestras! Y dentro de poco van a decir: hay que armar a los estudiantes de escuelas secundarias.

¿Cree que habrá un cambio legislativo?

Ojalá fuera así. Escuchando a quienes mandan en este Estado te diría que las leyes de portación de armas se van a liberalizar aún más antes de volverse más restrictivas. Nada me hace pensar que la nueva Corte Suprema dominada por los conservadores haga algo. Para darte un ejemplo, mis hijos, que tienen 21 y 18 años no pueden alquilar un coche aquí. Las empresas privadas de alquiler de coches no le alquilan a nadie de menos de 25 años. ¿Por qué? Porque lo consideran un peligro. Ahora, les permitimos que tengan un arma. Honestamente, el sociólogo en mi te diría: me temo que no es así. Temo que no va a haber un cambio inmediato en las leyes que limiten, no sólo el acceso a las armas, sino el tipo de armas al que se pueda tener acceso. Esto es una distinción que a veces se pierde cuando se habla de regulación y es importante tenerla presente.

Se enseña a la gente a tener miedo y a responder a ese miedo, armándose. Esto es lo opuesto de cómo debe funcionar un Estado moderno

¿La pandemia influyó al alza?

La venta de armas empezó a aumentar con la elección de Obama. Y esto alimentó la idea de que un gobierno demócrata iba a restringir el acceso a las armas. Esta es una estrategia puramente comercial. Las ventas han aumentado en el tiempo cuando se producen estos episodios, crecen porque hay de todo. Aquí cerca hay anuncios de armerías y una propaganda muy fuerte de: «¡miren que se la van a llevar!» Entonces «¡compren ahora!».

Uno se compra un arma y puede ir a hacer ejercicios de entrenamiento a escuelas de tiro. En esas escuelas lo que se enseña es tanto a usar un arma como el miedo. Se enseña a la gente a tener miedo y a responder a ese miedo, armándose. Esto es lo opuesto de cómo debe funcionar un Estado moderno. Es decir, un Estado moderno es aquel en el que la gente confia que el monopolio de la violencia lo tiene el estado. Ese es el contrarto. Nosotros nos deshacemos de las armas y las tienen ustedes. El lado opuesto es «Juego de Tronos». No hay Estado y cada uno resuelve sus conflicto como vemos en «Juego de Tronos». Si uno mira el espectro de los países modernos, hay Estados como Francia, España, los países escandinavos que siguen yendo hacia ahí, hacia Estados más modernos. Y EE.UU va hacia más «Juego de Tronos».

¿Hubo alguna otra razón, más allá de lo ideológico, en el caso de la llegada de Obama y ese repunte en la venta de armas que apunta?

Aquí hay varias interpretaciones. Ese temor es un temor racializado. Entonces, la idea que circula otra vez, que es algo muy minoritario, pero cada vez más dominante en el Partido Republicano, es la de que el hombre blanco está siendo amenazado y tiene que defenderse. Yo tengo un colega aquí que ha estudiado a los minutemen, gente que antes eran soldados, ahora son civiles y que van a la frontera con México, que queda a 5 horas de aquí, y juegan a ser soldados que cuidan la frontera. El libro se llama «Esperando a José». Y ellos juegan a esperar a José, a ver cuando va a cruzar para apresarlo, y están armados hasta los dientes. Es la idea de que el hombre blanco de los años 50 está desapareciendo y está siendo reemplazado por afroamericanos, latinos, transexuales, todo…gente extraña al ser americano. A esto es a lo que apela la idea de hacer de América el Make America Great Again (Haz América grande otra vez ),es reestablecer la primacia de ese hombre blanco.

Fíjate, la segunda enmienda de la posesión de armas y de una cosa armamentistica individual en los EE.UU no es algo que estaba muy presente en los 30, 40, 50, sino que más bien, y esto lo han trabajado distintos historiadores, es una respuesta al Movimiento de Derechos Civiles. Cuando el Movimiento gana más protagonismo y empieza a ser más dominante, hay toda una reacción frente a eso. Parte de la reacción es el masivo encarcelamiento de afroamericanos. Otra parte es armarse los individuos. Es una respuesta al cambio social si se quiere.

Este fin de semana, en la Convención Nacional del Rifle, uno de los principales oradores es el antiguo presidente Trump

Después de la era Obama, de la llegada de Trump a la Casa Blanca y posteriormente Biden

Con Trump ha sido muy fuerte la idea de apoyo al lobby. De hecho, este fin de semana, en la Convención Nacional del Rifle, que es a una hora y media de aquí, en Houston, uno de los principales oradores es el antiguo presidente Trump. Es una idea muy fuerte del poder político siguiendo con la agenda de la Asociación Nacional del Rifle.

¿Y la reacción de los ciudadanos…?

La reacción, por ejemplo, de amigos que tengo con hijos en las escuelas, es: «cómo le explico a mi hija, le digo o no le digo…van a tener que hacer simulacros». Entonces, hay un momento de gran efervescencia y angustia colectiva en los días que siguen a la masacre. Y después, dado que la respuesta política es la que es, lo que hacemos todos es como el avestruz: meter la cabeza debajo de la arena y esperar a que algo así no pase tan seguido otra vez. Esto es literal. En mi universidad hace 5 o 6 años se permitió que los estudiantes vengan con armas al aula. En su momento generó mucha angustia pero después…bueno…o renuncias y te vas, como yo más de una vez fantasee, o metes la cabeza y a esperar a que no te pase. Y después, votas, que es lo que tienes a mano.