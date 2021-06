Cuando el Brexit no funciona… la COVID 19 como arma económica y política

- Publicidad-

Hace casi un año opinaba sobre el peligro de abrir fronteras para conseguir un incremento de turismo veraniego, y al final pasó lo que tuvo que pasar.

Ola en septiembre y el esfuerzo de abril a junio tirado por la borda por intentar salvar la campaña de verano, y este año si no se actúa de mano de la ciencia pasará lo mismo, quizás a una más reducida escala.

El que no lo hace bien desde el principio es Boris Johnson en Reino Unido, al que le han salvado sus guerras particulares con las vacunas y el margen de ventaja que esto le permitió respecto a los países de la UE.

Pero Boris no va de la mano de la ciencia, nunca.

La pandemia no ha acabado pero las señales contradictorias ante una población que no necesita mucho para pasarse las reglas por el arco del triunfo han logrado que esta semana hayamos vuelto por los números de infección que teníamos por febrero de este año.

La cepa india es ahora la causa y esto a pesar de los avisos que nos han estado dando los epidemiólogos. La subida de infecciones de esta cepa ha sido aupada por la pasividad del gobierno británico que ha permitido vuelos directos desde la India, y solo a finales de abril se intentó cerrar de alguna manera esta vía de entrada…pero ya estaba dentro de Reino Unido tras casi dos meses de no hacer nada.

Reino Unido presenta 3 veces el número de infecciones que presenta España y el 17 de mayo ya presentaban ambas el mismo número de muertos diarios, pero con tendencias opuestas y con la amenaza de que con la infección al alza se empiece de nuevo a incrementar la ocupación de camas hospitalarias.

El sector que más está propagando el coronavirus es la juventud y por ello esta semana hay lugares que ya invitan a mayores de 18 años a vacunarse, mientras los bares siguen abiertos y las distancias no se respetan.

Desde hace muchas semanas la relajación es total, y hace ya mas de un mes que el gobierno estableció que no eran necesarias las mascarillas en los colegios, como un símbolo mas de la victoria ante la COVID 19, y claro esto tiene consecuencias rápidas.

Por ejemplo, mi hija desde hoy tiene que estar en casa 10 días de cuarentena por cuarta vez este curso, por la posibilidad de que haya sido contagiada por un compañero de clase…quizás un contagio que si hubieran seguido con mascarillas hubiera sido evitado.

La falta de medidas y la subida de nuevo en los contagios en el país, contrasta con las exigencias que desde el país tienen para con países que están una situación mucho más favorable en el curso de esta pandemia.

Las razones para meter en el saco de países de peligro medio a España y Portugal son de diferente índole.

La razón económica, poniendo trabas a que sus ciudadanos viajen a hacer turismo y gastar sus ahorros fuera del país, cuando su sector turístico y sus bares y restaurantes necesitan un empujón para recuperarse, es de nuevo y por segundo año consecutivo claramente una de las razones para estas medidas “anti-veraneo por Europa”. Staycation es el termino acuñado para impulsar el hacer las vacaciones dentro del país, donde quizás el verano ya se haya acabado tras una semana por encima de los 20 grados en las islas.

A los dineros hay que incluir también las razones políticas.

Reino Unido esta pasando por una fase difícil, en la que su rol en el mundo se empequeñece y se están confirmando los peores augurios por su decisión con el Brexit. Se ha confirmado que en el sector de alimentación y bebidas, las exportaciones en el primer cuarto de 2021 bajo un 47%, y el resto de los sectores han tenido una tendencia parecida.

Las reuniones del G7 han dejado en el país una percepción a la baja de su primer ministro y los memes con fotos en las que teníamos al rubio Boris como objetivo se han multiplicado esta semana, y además acaban de perder un asiento en el parlamento tras las elecciones en Chesham and Amersham siendo la primera vez en mucho tiempo que pierden poder. Quizás esto empiece a repetirse.

Y para poner la guinda en el pastel aparte de los problemas eternos Irlanda del Norte, Dominic Cummings ha publicado un hilo de whatsapp privado con BoJo en el que se dejaba claro el estilo de gobernación de este gobierno de improvisación y falta de sentido común.

Esta claro que, en esta situación, el gobierno británico no querrá que salgan libras esterlinas camino a Europa y que sus ciudadanos fortalezcan a las economías de los países de la Unión Europea.

Ante esta situación por otro lado tenemos a países como España y Portugal implorando a Reino Unido que facilite el turismo, a pesar de que con la ciencia de la mano y con un crecimiento constante de la cepa india, seria mejor que los turistas británicos no salgan hasta que este de nuevo contenida la situación, o tengan un número mayor de vacunados para defenderse mejor de los riesgos de una pandemia sanitaria con efectos igualmente de devastadores en las economías.

Quizás estaría genial que los fondos que van a llegar a España de la Unión Europea se centren en sectores lo más alejados del turismo como sea posible para diversificar nuestra economía, modernizar nuestros sectores productivos, y quizás invertir en áreas en los que España pueda no solo seguir el ritmo impuesto por otras potencias, sino quizás liderar a nivel europeo y pasar a ser referente en algo que no sean las sombrillas y la playa.

Reino Unido seguirá a lo suyo y la pandemia seguirá siendo un mal menor. No permitirán volar a países no “tan amigos”, pero si hay que dejar que entren 2500 VIPs en el país sin pruebas medicas a ver el futbol, no habrá problema.