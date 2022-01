Cuando Casado pierde hasta la linde…

- Publicidad-

Cuando sigue la linde tiene su gracia porque no la suelta hasta que se da de bruces con un muro o sigue y acaba haciendo el ridículo. Al ser un ignaro de la realidad del mundo –repite lo que le dicen desde FAES que diga, más algún asesor medio gafe tiene- deja verdaderas perlas, el problema es cuando pierde hasta la linde. Ahí es cuando Pablo Casado se muestra como el incapaz –que dijo Bieito Rubido de los políticos en su Astrolabio– que amenaza con gobernar España.

No será por falta de apoyos mediáticos. Ayer mismo la cadena de todas las derechas Antena 3 le volvió a invitar a un café tras pasar el coronavirus. ¡Fíjense que es lo único positivo que ha tenido en los últimos años! Hay que hacer campaña por el chico aunque no se confíe en él. Ya lo hicieron en el pasado con Albert Rivera –todas las semanas era invitado y algunas dos veces- y fracasaron. Ahora con Casado parece que se les ha acabado la linde y persisten. Si lo mejor para la derecha es que los dirigentes actuales ni aparezcan en televisión, ni en ningún sitio. Que en cuanto aparecen se les nota…

Las perlas de Casado

Sólo a un ignaro se le puede ocurrir pedir la subvención de los test de antígenos el mismo día en que el Gobierno fija el precio de los mismos. ¿No tiene asesores o son como él? Y así toda la entrevista. Miren cómo habrá sido la cosa que ni los medios de derechas (La razón, El español, Vozpopuli, Abc, El debate, Ok Diario, El independiente, El confidencial y demás regionales) se han hecho eco de las palabras del presidente del PP. Nada. Ni una reseña con vídeo. Nada. El silencio. El vacío más asombroso.

Normal, llevan meses criticando al gobierno de Pedro Sánchez que ha dejado a la población abandonada sin activar fondos para que haya más personal sanitario, que ahora no van a apoyar la política individualista. Ni de Casado, ni del gobierno más progresista de la historia. Individualismo que supone que cada persona se controle si está enferma o no, se de las bajas y las altas sin verificar si se sigue contagiando o no. Todo el sistema sanitario y de la seguridad social tirado por un vertedero. Y aparece Casado diciendo que el gobierno agilice las altas y bajas… ¿pero no conoce este hombre la legislación para las bajas de siete días o menos? Parece que no. Como El confidencial no conoce cómo funciona la aplicación de los PGE…

Casado no sabe cómo gestiona el PP

Acusa el pepero al gobierno de tener exhaustos a los sanitarios –y lo quiere resolver con test de antígenos-. Parece desconocer que la gestión sanitaria lleva transferida a las comunidades autónomas hace casi veinte años. Si están exhaustos será por culpa de Juan Manuel Moreno Bonilla, Isabel Díaz, Alfonso Fernández Mañueco, Alberto Núñez Feijóo… Porque el PP gobierna sobre la mitad de la sanidad española. Si se baja al dato, igual, sólo igual, están los sanitarios exhaustos porque no hay plantillas suficientes en las regiones peperas.

No las había antes de la pandemia y con ella se ha agravado la situación. Porque, además de coronavirus, por desgracia hay cánceres, operaciones de corazón, tratamientos de linfomas, toda la variedad de golpes y roturas de huesos (algunos provocados por accidentes laborales, un tema que es tabú para toda la clase política) y demás enfermedades. Debería saberlo pues las personas listas de su familia, según ha contado él mismo, estudiaron carreras sanitarias. Menos el familiar de las macrogranjas. Si están exhaustos los sanitarios en España es por las políticas del PP, no por hacer test de antígenos.

Él sabe mucho de campo

Esta es una de las lindes que se terminan y él continúa: el tema del campo. No hay dirigente del PP que no se ponga su fachaleco, cazadora cachemira, se vista de verde, se quite la corbata y aparezca por cualquier pueblo de España a aparentar que conocen el medio y lo defienden. Siempre acaban agarrados a alguna vaca, oveja u otro animal previamente adecentado. O subidos a un tractor en época en la que no se ara. Eso sí, con mocasines o unos Panamá Jack. Si viviesen en un pueblo verían que la gente no viste así, que igual hasta piensan que todos van con boina y gorra de la Caja Rural (bueno, esto sigue viéndose de vez en cuando con Globlacaja).

Y como dice que sabe de campo pide al presidente del Gobierno que cese a Alberto Garzón por decir que la carne de explotaciones intensivas es mala para exportar. A Garzón habría que cesarle por muchas más cosas y aunque tenga razón en que en este caso debería ser cesado por hacerle el juego sucio a la pérfida Albión, la realidad es que ninguno de los presidentes del PP, que tienen gobiernos de coalición, han cesado a sus consejeros metepatas. Que en Andalucía la gente de Ciudadanos la lía cada semana. Otra cosa es que no se enteren en el resto de España.

Si hay un partido que desconoce el campo es el PP. Si miran sus candidatos de los entornos rurales verán que son notarios, arquitectos, abogados, hijos de o simples machacas (sin oficio, ni beneficio) de partido. En algún pueblo sí hay algún ganadero o terrateniente con visos de cacique, pero en general, en el partido no es que abunden. Cazadores bastantes, pero eso no es conocer el campo. La visión que tienen en el PP del campo es lo que hay circundante a Madrid, tres bodegas, el cabrito que se comen algún fin de semana (que les cuelan el revenido) y toda la simbología de Los santos inocentes de Miguel Delibes.

Fondos UE para pagar la nueva sede del PP

Y ya para rematar la inocentada de entrevista acaba quejándose mediante una mentira, que los fondos de la Unión Europea se darán a dedo. No. Los gestionará un grupo de la presidencia del Gobierno, por tanto bajo control parlamentario si se quiere hacer, y serán revisados y controlados por “los hombres y mujeres de negro”. Personajes que son más de fiar que las gentes del PP. Cabe recordar que este partido con Casado de dirigente cogió el dinero de la fundación Miguel Ángel Blanco para sus sobresueldos y demás trapacerías financieras.

Lo que no debe conocer Casado es que hay 75.000 millones que son finalistas, esto es, son fondos que concede la UE para un fin concreto, como la formación de trabajadores y parados. Por eso decir que se van a gastar en formar parados en vez de gastarlos en inversiones es de una estulticia que no se ha visto nunca. Señor Casado que si los fondos no se gastan en eso, no los dan. Tampoco se ha debido enterar que los 150.000 millones no llegan de una vez, sino que se entregan en diversas cantidades durante años. Ha pensado que con 150.000 millones algo le caería al PP y se le ha hecho la boca agua. Es lo que sucede cuando se preside un partido corrupto, que lo dice la Justicia.

Mezclar churra con merinas

Y por si fuese poco se queja de que a Madrid no le entregan 9 millones más y que, sin embargo, le va a pagar las tonterías a catalanes y vascos. Si alguien que aspira a ser presidente, que fue comisionista en Libia gracias a José María Aznar –el que hablaba del movimiento de liberación vasco-, habla así de sus compatriotas, es normal que no le voten ni en el País Vasco, ni en Cataluña. Ni todos los vascos, ni todos los catalanes son nacionalistas. Ni los fondos europeos pagarán sus tonterías por todo lo citado anteriormente.

Todo esto es lo que sucede cuando se mezclan churras con merinas (no meninas que ha escrito algún pepero), cuando la ignorancia se apodera de un cuerpo de tal forma que es incapaz de articular un discurso sensato y en favor del bien común. Pedirle al PP tener capacidad de articular algo similar al bien común es un imposible, sólo entienden del bien privado de sus amigos. Por eso no explica jamás dónde haría la rebaja de 10.000 millones en impuestos de la que habla. Lo que se sabe es que donde gobiernan han bajado los impuestos a los más ricos mientras están crujiendo a la clase media y a la clase trabajadora.