El Estado de Alarma en Madrid, había que haberlo decretado desde el momento en que la troika Rodriguez-Ayuso-Lasquetty con el acompañamiento del inefable Enrique Lopez cogieron los mandos, para convertir la CAM en la vanguardia del trumpismo patrio y del ariete de choque contra el gobierno Sanchez. Porque desde entonces la población madrileña esta en alarma ¡¡¡

Resulta muy difícil moverse en coordenadas de razón o coherencia al analizar sus comportamientos, sus mensajes y su actuación, esta troika opta al Premio Bannon de la inmundicia en dura competencia con los asaltantes del Congreso en Washington.

El Gobierno de Ayuso-Aguado presenta hoy la peor gestión de la crisis sanitaria sin importarles un ápice la salud de los madrileños. No es que tenga los peores datos en incidencia del virus y en letalidad, los datos en sí no reflejan directamente la gestión, la diferencia es que Madrid no ha puesto los esfuerzos y los recursos para combatir la pandemia, ha primado su confrontación con el gobierno, sus negocios con los amigos por encima de la salud de la población.

Ninguna comunidad autónoma del color político que sea, ha actuado con la irresponsabilidad y negligencia del Gobierno Ayuso: cierre de los centros de atención primaria, impacto de la pandemia en las residencias de mayores (consecuencia entre otras razones del modelo especulativo implantado), la persecución a los sanitarios (objetivo prioritario desde que la Marea Blanca les dejo KO), no contratación de personal, ofertas laborales que hacían huir a médicos y enfermeras a otras CCAA, no apertura de instalaciones sanitarias existentes, no contratación de rastreadores, ruptura continuada de los acuerdos de la Comisión Interterritorial de Sanidad, política espectáculo para que se vean colas acudiendo a los test y a las primeras vacunaciones: Torrejón, Wanda, profesores,.., hospitales sin sentido como el Zendal y además con amenazas a los que no le bailaban el agua, retención de vacunas para paso a la privada, sistemas de control y confinamiento caprichosos y clasistas, externalización de todas las coberturas posibles, y un largo y doloroso etcétera que ha pagado la población madrileña.

¿Dónde fue el dinero?

Todavía sigue en el aire la respuesta a una pregunta clave ¿Qué destino dio la Comunidad de Madrid a los cerca de 1.200 millones que le transfirió el Gobierno central para combatir el COVID ? ¿Qué gastos de emergencia se cubrieron con ellos? ¿Cuánto se destino a los servicios sociales? ¿Es cierto que una parte se dedicó al pago de intereses de una deuda pública, generada por su contrareforma fiscal? Estas y otras preguntas de este estilo son las que hay que hacer a la candidata Ayuso-Vox.

El resultado de la gestión del Gobierno de Ayuso-Aguado-Monasterio es penoso para la inmensa mayoría de los ciudadanos y especialmente para los sectores populares. La utilización del Ingreso Minimo Vital como sustitutivo y liquidación de la Renta Minima de Inserción autonómica refleja como su objetivo no es apoyar a los personas sino aminorar el gasto social. La única ley de peso impulsada es la ley del suelo (recurrida ante los tribunales), ley que convierte incluso lugares de protección ambiental en objeto del ladrillo, ya en los primeros días de la crisis, Ayuso con la ligereza que la caracteriza señaló que su apuesta para salir de la crisis era el ladrillo, mas especulación y mas negocio para las constructoras, y cuando se habla de los fondos europeos y del plan de reconstrucción su eje son de nuevo las grandes inversiones en líneas de tren y no en la generación de un nuevo tejido de mayor valor añadido o el apoyo a la digitalización del sistema público educativo.

Con el golpe dado en el tablero por Pablo Iglesias al presentarse como alternativa a Ayuso y a su desvergonzada defensa de la extrema derecha e incluso del fascismo, se abre una batalla política extremadamente importante, no sólo para la Comunidad de Madrid sino para todo el país. Un avance incontenible del binomio PP-Vox supone un retroceso desconocido en la conciencia democrática de la población; una derrota del trumpismo madrileño y de su hegemonía política y cultural supone un frenazo en seco a sus aspiraciones autoritarias y antisociales, profundizando la crisis abierta en la derecha. Pero para esta batalla es fundamental elegir cuál debe ser el centro de la disputa.

A Ayuso le viene de perlas que los candidatos alternativos y especialmente Pablo Iglesias (por la aversión que provoca en su electorado) centren su batalla en contestar las aberraciones políticas, históricas y democráticas del discurso de la presidente: comunismo o libertad, libertad frente a la dictadura del gobierno socialcomunista, el fascismo es el lado bueno, las feminazis, el negocio por encima de todo, y un larguísimo collar de perlas que va a irse incrementando dia a dia, ese es el terreno que van a buscar Rodriguez-Ayuso y en el que esperan encontrarse con Pablo Iglesias contestándoles, sin que les importe un pimiento que demuestre de forma contundente la incultura enciclopedica de la Presidente.

Las “ayusadas “ son un magnifico elemento de cohesión de su electorado, de acercamiento a los electores de Vox y de señuelo para que la izquierda entre al trapo. Sin embargo tanto Gabilondo, como Mónica, como Pablo deberían no entrar a ese señuelo y volcarse a mostrar ante la población la desastrosa gestión de la pandemia, tanto en su aspecto sanitario, como en el social y en el económico.

Contraria a una vida digna

Los madrileños tiene que ver con claridad que la gestión y propuesta de la derecha ahora reforzada, es absolutamente contraria a una vida digna y a unos derechos sociales y cívicos imprescindibles, hay que cortar la hemorragia de la desafección en la que tan bien navega el trumpismo de Ayuso mostrando a la claras que se hace con los servicios públicos, a que se destinan los presupuestos, a quienes apoyan económicamente, como abandonan a los sectores con dificultades, como a los problemas sociales quieren responder con la beneficiencia preconstitucional, como combaten a las organizaciones civicas y ciudadanas,..

La batalla política, cultural y social debe centrarse en la vergonzosa gestión de la crisis que ha realizado el Gobierno del PP/Cs y en el proyecto de desigualdad social y enriquecimiento de unas minorías que propagan a los cuatro vientos.

Una de las razones por la que una diputada de Mas Madrid como Monica García ha alcanzado una relevancia que ni otras opciones ni otros diputados han logrado, es justamente porque ha sido capaz en bastantes ocasiones de desnudar la realidad de la gestión sanitaria del PP lo que se ve y lo que se esconde.

Ese es el camino que se le abre a las opciones de cambio en estas elecciones, el debate no puede ser fascismo vs antifascismo, el debate es que Ayuso y sus aliados de ultraderecha no pueden continuar a los mandos de la Comunidad de Madrid porque lleva a la inmensa mayoría de los madrileños a una vida peor, eliminando derechos y marginando a una parte importante de la población