Cronología del Nuevo Orden Mundial

La decada de los años 1980 cambiaron el rumbo de mi actividad politica por los acontecimientos que voy a mencionar a continuacion y que estan inter-relacionados entre si.

En primer lugar España estaba en plena transicion politica de una larga dictadura fascista que duro 36 años y que termino con la llegada de la democracia.

En segundo lugar España se acercaba a Europa firmando el tratado de adhesion a la CEE en el año 1986 y que culmino 3 años mas tarde despues del periodo de transicion. Paralelamente con este acontecimiento un grupo de europeistas de Mallorca fundaron la Asociacion denominada “Union Europea de Mallorca” en 1988 con el fin principal de llevar a cabo la Constitucion para una Europa Federal.

En tercer lugar la caida del muro de Berlin el 9 de noviembre de 1989 coincidio con una reunion de la “Union Europea de Mallorca.” En esta reunion la mayoria de los participantes estaban euforicos y contentos por el acontecimiento historico. Yo precisamente fui uno de los excepticos porque explique en aquella reunion que la Union Europea no estaba adecuada para asimilar la Republica Democratica Alemna y menos preparada para dar entrada posteriormente a otros paises.

El tratado de Maastricht se firmo el 12 de febrero de 1992 con 12 Estados, pero llego hasta 28 Estados miembros aunque hoy solo quedan 27 por la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña.

Paralelamente a estos acontecimientos a mediados de los años 1980 con Ronald Reagan, Margaret Tatscher, Tony Blair y otros politicos introdujeron el neoliberalismo que nos llevaria a la proclamada era de la Globalizacion. Naturalmente la UE no se libro del neoliberalismo que trajo un desarrollo economico impresionante y convirtio a la UE en un gignate economico pero un enano politico porque la UE no tenia un gobierno democratico y todavia no lo tiene ahora, conque sigue siendo un enano politico como lo demuestran los acontecimientos con la llegada de una guerra de nuevo en suelo europeo.

Hay otro acontecimiento del año 1989 en China con la represion de la plaza de Tiananmen que sera lo mas importante ocurrido durante la era de la globalizacion, porque traera las consecuencias que analizare despues detenidamente.

La Republica Popular de China gracias a la visita de altos cargos politicos de los EE.UU de America a China lograron convencer al gobierno chino de las bondades del sistema capitalista y a pesar de la represion que sufren todavia hoy los ciudadanos chinos, otros paises occidentales y los de la UE se establecieron en China para producir mas barato y poder vender caro en occidente y en general en el mundo capitalista.

Con la llegada de la globalizacion y el neoliberalismo las potencias occidentales USA y la UE se abalanzaron a “conquistar economicamente” a la China con un régimen comunista y con violacion de los derechos humanos y otros valores que occidente predica por el mundo pero que no cumple.

Los Gobiernos occidentales y especialmente el G-7 (luego seria G-7+Rusia durante varios años )

Durante la “conquista economica” de China resulto con el paso de los años que China se desarrollo de forma exponencial hasta alcanzar un modelo de bienestar de sus ciudadanos envidiable por muchos paises en el planeta Tierra. Mientras tanto, China con la “conquista mundial” 20 años mas tarde con la crisis de 2008, China era reconocida como una potencia hegemoica en el concierto mundial.

La UE ,todavia antidemocratica, seguia siendo un conjunto de Estados que por separado desarrollan el neoliberalismo brutal en todos los paises de la Union Europea produciendo una desigualdad entre ricos y pobres que ha llegado a extremos intolerables. Es decir, el 20% de los ciudadanos de la UE disfrutan del 80 % de la riqueza en la UE. Por tanto, solo un 20% de la riqueza es para el 80% de los ciudadanos.

A partir de la crisis de 2008 empezo a ser relevante el desmadre que producia la globalizacion porque despues de la crisis los ricos terminaron siendo mas ricos y los pobres mas pobres. Con la Crisis del Euro que casi desaparece Grecia de la UE todavia se quedaron mas pobres los ciudadanos de Grecia porque durante

los años de crecimiento Grecia consiguio muchos prestamos sin ningun control de la UE (porque es antidemocratica) y luego vino la crisis y la venta de Grecia al mejor postor. Por ejemplo, el Puerto del Pireo lo compro el gobierno de China

En el año 2015 la crisis de los refugiados produjo un gran problema en la UE y que todavia esta sin resolver, porque la UE no tiene un gobierno democratico y por tanto no tiene una Constitucion y sin una Constitucion no puede haber un gobierno democratico.

Con la llegada de la Pandemia del Covid-19 se cerraron las fronteras de los Estados de la UE y los gobiernos de los Estados miembros, a pesar de hacer todo lo que podian solo habia un solucion: “salvese quien pueda”

La ultima crisis “producida por Rusia” por culpa de occidente (USA – UE – NATO) ha desencadenado una guerra en suelo europeo que tendra consecuencias determinantes en el próximo futuro del planeta Tierra.

La Globalizacion ha terminado y los cambios se estan produciendo desde hace tiempo con la escasez de materias primas, la logistica no funciona y el aumento de precios de elementos basicos para los ciudadanos como la calefaccion y la energia electrica que solo la pueden pagar los ricos.

Los problemas actuales lo han ocasionado los politicos porque no han tenido vision politica para preveer el futuro y dotar a sus ciudadanos de unos servicios que permitan vivir con dignidad a sus ciudadanos, tambien en tiempo de crisis.

La UE sigue siendo antidemocratica y por tanto las necesidades de Alemania para superar la crisis de energia electrica y de materias primas es diferente de otros Estados de la UE como por ejemplo la energia nuclear en Francia aumenta sus centrales nucleares y en Alemania las cierran. Con los alidados tampoco funciona, pues en USA deja de importar petroleo de Rusia y pide a la UE que haga lo mismo. No se sabe cuantos paises seguiran las consignas pero Alemania se niega. Ademas, no es lo mismo hacer sanciones sobre el petroleo a Rusia desde USA que es autosuficiente e incluso exporta petroleo. Los Paises de Europa si dejan de importar petroleo ruso es posible que entonces Rusia corte el grifo del gas, por ejemplo a Alemania, que se nutre del gas ruso con 55% de sus necesidades.

Con el panorama descrito anteriormente, estas son las previsiones del Nuevo Orden Mundial:

EE UU de America dejara de ser la superpotencia mundial y no habra guerras

La decadencia de Rusia permitira unirse a China

China pasara a ser la Potencia hegemonica mundial sin guerras

La UE sera federal o dejara de ser Europa

Para concluir pido a los ciudadanos europeos que tengan el valor de hacer los cambios necesarios para cambiar el rumbo de la UE. Para ello Europa necesita una Constitucion para la futura Union Europea Federal. Solo asi, Europa podra ser mas humanista y tener una voz politica en el futuro orden mundial que ha comenzado con la guerra de Ucrania.