Continúan las amenazas a muerta a la clase política

Tras las amenazas a muerte recibidas por Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska, Reyes Maroto y María Gámez que dieron lugar a un duro enfrentamiento político entre la izquierda y la ultraderecha, nuevas cartas se han enviado a otros representantes de la clase política. En concreto, Correos ha interceptado nuevas misivas destinadas a Isabel Díaz Ayuso, presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, nuevamente a María Gámez y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las condenas han sido contundentes por casi todos los partidos y líderes políticos, salvo la realizada por Vox que sigue realizando una condena ambigua refiriéndose a «todas las violencias».

Venden camisetas con un punto de mira sobre Pablo Iglesias

La organización de defensa de los derechos de los consumidores, Facua, ha denunciado ante la Fiscalía que una tienda online está vendiendo camisetas y sudaderas con la figura de Pablo Iglesias llena de sangre junto a una diana en la se lee el mensaje «Temporada de tiro al marqués». Otro de los modelos ofertados, el secretario general de Podemos aparece encarcelado con el texto «El comunista bueno es el comunista muerto preso». Según ha denunciado Facua, entre los comentarios de los usuarios de Facebook, se leen frases como «¿Lo matamos y nos pagan dinero? Encantado», «Yo pagaría incluso por matarle», «Yo voy a por ese perro y gratis», «Mejor muerto».

Exteriores espera que los trámites para repatrias los cadáveres de los periodistas asesinados concluyan lo antes posible

El Gobierno ya tiene preparado todo el operativo para la repatriación de los cuerpos de Roberto Fraile y David Beriáin. En concreto, está programado un vuelo del Ministerio de Defensa para tal fin. Fuentes de las familias de los periodistas, Roberto Fraile y David Beriáin, han confirmado a Diario16 que esperan que el vuelo pueda salir esta misma tarde. Las gestiones con las autoridades de Burkina Faso las está encabezando la cónsul española en Mali.

Elecciones 4M Madrid – Mónica García (Más Madrid): «Ayuso ha convocado estas elecciones para ir de la mano de la ultraderecha»

La candidata de Más País ha indicado en una entrevista en la Cadena SER que ha llegado el momento de llevar la política hacia lo que pide y necesita la gente, algo que ha contrapuesto con los mensajes de Isabel Díaz Ayuso: «Una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia es que la política pone las bases para afrontar una pandemia y futuro inciertos. Hablemos de lo concreto, hablemos de lo que le pasa a la gente», y ha recordado una de las frases más crueles de la candidata del PP a las elecciones: «La he oído hablar de la libertad de irse de copas, pero ¿dónde está la propuesta para ir al centro de salud? Jo, es que hemos pasado una pandemia. Existe el debate de qué se hace con la ultraderecha. Se las rebate o ignora. […] Ayuso dijo una frase que a mí me aterroriza: ¿por qué nos vamos a sacrificar el 99% para salvar al 1%? es la frase del individualismo. La señora Ayuso no ha aprendido nada de la pandemia. ¿De verdad que teníamos que hacer confrontación en la pandemia?».

Internacional – MSF valora positivamente la decisión de EE.UU. de donar vacunas al tercer mundo

La ONG ha asegurado que la decisión de la Administración Biden de compartir su excedente de vacunas con el resto del mundo va a tener una consecuencia muy positiva, porque un mayor número de personas podrá acceder a la inmunización contra el Covid19. Médicos sin Fronteras, además, ha instado a Estados Unidos a que realice una transferencia de la tecnología de las vacunas para que más fabricantes del mundo puedan incrementar el suministro.

«EE.UU. debe transferir con urgencia todas sus dosis excedentes —no solo las fabricadas por AstraZeneca— a la iniciativa COVAX e impulsar la producción a nivel mundial para que se puedan fabricar más vacunas en más lugares», ha afirmado la doctora Carrie Teicher, directora de programas de MSF Estados Unidos.

Covid19 – Los nuevos perfiles de los enfermos ingresados en UCI

Mientras la curva de contagios y la incidencia acumulada se encuentran estancadas en esta «cuarta ola» de la pandemia, hay comunidades autónomas, como Euskadi, Cataluña, La Rioja o Madrid, que tienen unos niveles muy elevados de ocupación hospitalaria y de UCI. Los expertos señalan que se está produciendo un cambio de tendencia en el perfil de los enfermos, dado que se ha pasado de las personas mayores o con patologías previas a jóvenes entre 35 y 55 años, sin enfermedades previas, y con cuadros más agudos de expansión de la infección. Además, esta tendencia también se está dando en otros países.

Economía – Importante sentencia del Supremo contra las cláusulas abusivas de la banca

El Tribunal Supremo ha dado un duro golpe a la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona y ha dado la razón a un consumidor en una causa de cláusula multidivisa incorporada a un préstamo hipotecario. El Supremo ha determinado que existió falta de transparencia en la contratación y anula, por abusiva, la cláusula que convertía a francos suizos la cuota del préstamo, así como la deuda pendiente de amortizar. Esta sección de la Audiencia Provincial de Barcelona es uno de los referentes de esa parte de la Justicia española claramente probanca. El préstamo en litigio sobre el que ha fallado el Supremo fue concertado en francos suizos en 2006 por un importe cuya equivalencia en aquel momento era de 165.000 euros. En el momento de interponer la demanda, esa equivalencia era de 180.583,91 euros, pese a que los afectados habían pagado todas las cuotas de amortización del préstamo durante más de ocho años. Es decir, pese a mantenerse al corriente de pago, su deuda se había incrementado en 15.000 euros respecto al capital solicitado inicialmente.