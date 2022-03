Crónica desde Ucrania

- Publicidad-

Ucrania aún no ha revelado el número de sus bajas militares.

Durante sus habituales discursos televisivos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy ha otorgado el título de «Héroe de Ucrania» a los soldados que han muerto en acción.

Me encuentro en Lviv, ciudad refugio para todos los que huyen de la guerra. He podido asistir al entierro de un militar muerto en combate. Luchó durante catorce días defendiendo su país, Ucrania. Con poco más de treinta años, partió de la ciudad dejándolo todo para ir al frente.

Enterrar un hijo debe ser lo más doloroso en la vida . No ha muerto por ninguna enfermedad, ha muerto en la guerra, lo han matado. Disparos al aire, un sacerdote empieza a rezar. La madre no le quita ojo al féretro. Dos militares se acercan y retiran la tapa. Muy joven.

¿Por qué fallecen tantos militares jóvenes? No les prepararon como debería. No hubo tiempo. La ley obliga a quedarse en Ucrania y no poder salir del país a todos los hombres. Muchos de ellos, creyéndose que van preparados, cogen una arma y se van al pelotón.

La madre, vestida de negro y con un ramo de flores en la mano, se despide de su hijo.

Emili Puig

