Críticas a Bolaños por equiparar a los golpistas de 1936 con quienes defendieron la democracia

- Publicidad-

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamenta que el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, haya llevado a cabo una equiparación de todos los muertos en la guerra, al afirmar que la intención del Gobierno es reconocerlos a todos por igual “sin enfrentar unos a otros” y equiparando por lo tanto a quienes estaban defendiendo la democracia con quiénes la estaban destruyendo.

Para la ARMH se trata de un discurso que impregna el proyecto de ley de memoria democrática y que el Gobierno pretende condensar en la conmemoración como fecha de todos los muertos en la guerra y víctimas de la dictadura del 31 de octubre, día de aprobación del texto que fue a referéndum en la Constitución de 1978.

Para el presidente de la ARMH, Emilio Silva, estás declaraciones “son tremendamente graves por equiparar a defensores con destructores de la democracia«. Y añade que «jamás el ministro iría con ese discurso a dirigirse a las víctimas del terrorismo o del machismo. Es como si Alemania equiparase a los muertos en los campos nazis de concentración con los soldados nazis que murieron en la Segunda Guerra Mundial».

Asimismo, el ministro ha mencionado cifras globales de personas que han sido reparadas por el daño que sufrieron en la guerra o en la dictadura pero de esa manera no ha querido mencionar que las familias de los miles de desaparecidos en la retaguardia que hoy se encuentran en cunetas, o que han sido exhumados en los últimos 20 años, no han recibido ni un solo céntimo por parte del Estado.

Familias de represaliados por la represión franquista

«Las familias de los desaparecidos por la represión franquista», explica Silva, «tienen derecho a una indemnización reconocida por Naciones Unidas y su Alto Comisionado para los Derechos Humanos, pero el Gobierno pretende pasar de puntillas por la aplicación del derecho humanitario y hablar de justicia, cuando no se va a juzgar a nadie. No puede hablar de la palabra verdad el ministro Bolaños, cuando no ha mencionado a los verdugos; ni pretende hacer un censo de los mismos y contarle a la sociedad quiénes eran y qué fueron capaces de hacer para conquistar el poder violentamente. Tampoco debería hablar de reparación si no pretende indemnizar a ninguna de las víctimas de la desaparición forzada provocada por los pistoleros de Falange y las fuerzas golpistas».

La asociación llevará a cabo una serie de acciones en las próximas semanas para tratar de que en su proceso parlamentario el texto de la ley mejore considerablemente. Se trata de que responda de manera honesta y cierta a las exigencias del Alto Comisionado de Naciones Unidas que le exige al Gobierno de España el acceso a la justicia para las víctimas de la dictadura, el acceso a la verdad para toda la sociedad, una verdad completa y no solo enfocando a las víctimas; y el derecho a una reparación a las víctimas del franquismo, una reparación económica y simbólica.