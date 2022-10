Crecen las estafas bancarias en la España Vaciada

- Publicidad-

Valle de la Serena o Las Navas del Selpillar han sido los dos últimos casos, pero ha habido y habrá más. La llamada España Vaciada está sufriendo en mayor medida que las zonas urbanas la reestructuración del negocio bancario, un proceso que pasa por el cierre sistemático de las sucursales para profundizar en el negocio digital.

Sin embargo, en la España Vaciada, donde hay un mayor número porcentual de personas mayores, esto supone un grave problema que la banca no ha tenido en cuenta: la enorme brecha generacional que se abre con las personas que no han entrado en el mundo digital y que necesitan de atención presencial.

Las entidades bancarias han aplicado un plan de negocio basado en la reducción de costes y el incremento de los beneficios a repartir entre sus grandes accionistas, olvidándose de las necesidades de un grupo de población al que se está llevando, desde todos los ámbitos, a la extinción.

Desde la crisis de 2008, las entidades financieras españolas han cerrado más del 55% de las sucursales, pero es que en los últimos 6 años se ha echado el cierre a más de 10.000, liderando el ranking Banco Santander.

En un principio, hubo bancos que utilizaron el sistema de la Oficina Móvil, es decir, un autobús que recorría las localidades en determinados días de la semana. Sin embargo, en muchos casos ya se ha eliminado este servicio.

Evidentemente, los bancos no quieren perder a esos millones de clientes que viven en los pueblos de la España Vaciada. Por esta razón, algunas entidades han recurrido a la figura del «agente externo», una especie de franquiciado pero que tiene acceso a toda la operativa habitual de la entidad. Es práctica habitual, según fuentes consultadas por Diario16, que esos agentes externos sean antiguos empleados que, tras ser incluidos en los salvajes ERE, se quedan con la gestión de las sucursales bajo la denominación de «Oficina Colaboradora».

En las últimas semanas han salido a la luz dos casos de estafas perpetradas, presuntamente, a clientes de Banco Santander y BBVA por esos agentes externos.

Banco Santander y Valle de la Serena

Tal y como hemos publicado en Diario16, en Valle de la Serena, una localidad de la provincia de Badajoz de 1.100 habitantes, la sucursal de Banco Santander estaba estionada por una agente externa que, según denuncian los vecinos, se quedó con su dinero. El hecho de que las puertas de la oficina estuvieran cerradas y sin previo aviso hizo saltar todas las alarmas. Los clientes del Santander comenzaron a revisar sus cuentas para ver si había habido movimientos irregulares o fuera de lo normal.

Lo que denuncian los vecinos es que la empleada, una agente externa del Santander, presuntamente abusó de la confianza que se había ganado para realizar movimientos de dinero y operaciones, como préstamos o tarjetas de crédito, sin la autorización de los titulares de las cuentas. Se desconoce la cantidad que esta agente externa, supuestamente, se habría podido llevar.

En muchos casos, se trataba de productos complejos como, por ejemplo, fondos de inversión. Entre los afectados hay personas mayores que vieron cómo en sus cartillas se reflejaban movimientos extraños y que no habían realizado.

En un principio, el Santander envió a empleados propios a Valle de la Serena para recabar información y recoger las reclamaciones de sus clientes. Por otro lado, la propia entidad anunció en el mes de agosto que iba a iniciar una investigación sobre los hechos.

Sin embargo, según fuentes consultadas por Diario16, desde hace ya casi dos meses «lo último que se sabía era que los del banco estaban atendiendo las reclamaciones y a algunos clientes les han devuelto sólo algún dinero del les han quitado, pero el pueblo ya se está levantando porque está viendo que el banco no está respondiendo».

«El banco está escuchando a la gente. Ha habido a personas que están solucionando. Pero la gente no está conforme. Sus fondos no se están reponiendo. Algo habrán repuesto, pero no la mayoría. Están atendiendo unos trabajadores que ha mandado el Santander y nosotros, con respeto y educación, estamos esperando soluciones. ¿Cómo a una persona con 80 años le explicas lo que ha pasado con su dinero? Lo que quiero es que este pueblo tenga una solución. Somos gente humilde, trabajadora y de la que se ha abusado de la confianza de un pueblo de 1.100 habitantes. El Santander tiene que estar a la altura de las circunstancias y responder con el daño económico y moral que se le ha hecho a este pueblo. Para el Santander no es nada y para nosotros es un mundo. Todo el sacrificio de nuestra vida. Si la señora Botín me está escuchando que venga y le dé una solución a esto», afirma Paulino García, uno de los afectados.

Otra de las personas afectadas, Basilio Caballero, no duda en señalar la responsabilidad: «El único responsable aquí es Banco Santander. Lo que no puede ser que un pueblo de 1.100 habitantes tenga 2.000 préstamos. Han venido unos señores puestos por el Santander para marear la perdiz y la gente sale llorando [de la sucursal]. Yo les dije si eran un bufete de abogados porque estaban aconsejando que no denunciaran. Eso lo puede solucionar el Santander en 48 horas, en cuanto quite a esos señores que no están solucionando nada. El banco lo que tiene que demostrar es por qué yo tengo tres préstamos que no he pedido y hace tres años que no piso el banco».

BBVA y Las Navas del Selpillar

Una situación similar se ha dado en Las Navas del Selpillar, una pedanía de la localidad de Lucena (Córdoba) de unos 600 habitantes, donde un gestor externo de BBVA, que ha desaparecido, tras cometer una presunta estafa similar a la de Valle de la Serena.

Este gestor externo, antiguo tesorero del Partido Popular de Lucena, realizó, presuntamente, diversos movimientos bancarios sin permiso de los titulares de las cuentas. En algunos casos, se gestionaron créditos por de más de 20.000 euros sin autorización y varios de los afectados han visto cómo sus cuentas se han quedado vacías.

La Policía Nacional está instando a que las personas afectadas interpongan denuncias.

Por otro lado, la actitud de BBVA en este caso difiere bastante de la de Banco Santander en Valle de la Serena. Fuentes de la entidad vasca consultadas por Diario16, han señalado que «el banco lo está investigando y los clientes afectados podrán dirigirse a BBVA para reclamar los casos oportunos que se tramitarán a la mayor brevedad posible. BBVA es parte perjudicada en esta situación de posible fraude a clientes y está trabajando en colaboración con las autoridades para esclarecer esta situación».

En Valle de la Serena, por el contrario, los enviados por Santander, según denuncian los afectados, «estaban aconsejando que no denunciaran».

Exclusión bancaria

La exclusión bancaria de los habitantes de la España Vaciada, además de dejarles más expuestos a estafas y fraudes que en el ámbito urbano, además de excluirles de los servicios bancarios o, incluso, del acceso a dinero en efectivo, ha dejado a millones de personas en una situación de absoluta vulnerabilidad.

Según datos del Banco de España, 1,3 millones de personas en España se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad bancaria. Mientras la media de España se sitúa en un 2,5%, hay provincias como Zamora, Ávila o Segovia que superan el 20%.

A esto hay que añadir la brecha digital porque hay que insistir que en los pueblos la mayoría de la población supera los 70 años de edad y no pueden seguir el ritmo que la banca ha impuesto a la transición a la banca online. Por otro lado, esa brecha se origina por la infraestructura deficitaria en muchas localidades para acceder a internet.