- Publicidad-

Este artículo contiene fundamentalmente Información Oficial sobre la Pandemia, extraída de documentos de organismos reconocidos: La UE, FDA, Ministerio de Sanidad Español, NHS, EMA, CDC, VAERS, Eudravigilance, etc.

Después de muchos meses de recopilar información e investigar, me decidí a organizar todos los datos de que disponía de forma que resultara fácil de seguir y útil para todo aquél que quiera disponer de argumentos que considero sólidos de cara a explicar a otros por qué lo que está pasando con la vacunación es sospechoso y de dudosa ética y moral.

17 de Enero de 2022, por @CarnavalHumano

Enlace al hilo de Twitter:

Hilo que CONTIENE SOLO INFORMACIÓN OFICIAL sobre la pandemia reflejada en documentos de organismos reconocidos: La UE, FDA, Ministerio de Sanidad Español, NHS, EMA, CDC, VAERS, Eudravigilance, etc. Todo está disponible de forma pública y es accesible y descargable en Internet.

👇 pic.twitter.com/dK92PtbH7H — Carnaval Humano ☢️ (@CarnavalHumano) December 22, 2021

Todo está disponible de forma pública y es accesible y descargable en Internet. Se incluyen enlaces a las diferentes fuentes para facilitar la búsqueda de la información por uno mismo en caso de necesidad de contrastar.

1. EL CONTRATO DE LA UE CON LAS FARMACÉUTICAS

Fuente: https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1776985/000156459021016723/bntx-ex451_414.htm



Lo relevante aquí es que se menciona explícitamente que son productos en Fase III de desarrollo (Experimentales) y que básicamente impide que ningún afectado por un efecto secundario tenga opciones de cara a una demanda contra el fabricante. Esto NO ocurre con el resto de vacunas. ¿Por qué se firmó así?. De hecho el contrato dice que los estados pagarán a los fabricantes si hubiera demandas contra ellos por los efectos secundarios. Los estados, obviamente, son los ciudadanos, que pagarán con sus impuestos estas demandas.

Punto I.3 «Fase III»

Punto I.12.1 «Exención de responsabilidad»





2. LA AUTORIZACIÓN DE USO DE EMERGENCIA

Fuente: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/emergency-use-authorization-medical-products-and-related-authorities

La prensa dice «vacunas aprobadas» pero eso es falso. Una Autorización de Uso de Emergencia es una rebaja considerable de los protocolos de aprobación de los medicamentos para así permitir su uso con el público general, a la vez que se hacen los ensayos clínicos. (Ya vimos en el contrato que las vacunas estaban en Fase III)

La AUE está justificada solo si no existen tratamientos alternativos (aunque a día de hoy existen, pero no son aprobados) y si se está en una situación de emergencia.

La AUE:

Condiciones para una AUE:

Estudios sobre tratamientos alternativos:

Cabe mencionar que actualmente la vacuna de Pfizer es la única aprobada de forma oficial por la FDA en Estados Unidos (no así en la Unión Europea), para personas mayores de 16 años.

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/la-fda-aprueba-la-primera-vacuna-contra-el-covid-19

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Realmente estamos AHORA en una situación de emergencia?



Mantener estas condiciones de forma artificial hace que las vacunas sean la única opción disponible para la población, que accede (resignadamente o de buen gusto) a vacunarse pensando que no hay otras opciones y en muchos casos aterrorizada gracias a los medios de masas.

3. LOS PROSPECTOS

Fuentes:

Estos documentos jamás mencionan 3 dosis, ni refuerzos. Además se indica expresamente que no hay datos disponibles sobre fertilidad (hablan de ANIMALES), que no se han hecho ensayos con mujeres embarazadas o con personas inmunodeprimidas (esas que dicen que justamente son la que necesitan la vacuna) o que no se deben mezclar las vacunas con otras vacunas.

Tampoco se hicieron ensayos con NIÑOS menores de 12 años en ningún momento:

En las capturas de pantalla se puede observar que ya se sabía que podían producir Miocarditis, pero no se explicó a las personas que recibían la vacuna. Las vacunas siempre han sido “seguras y eficaces”.

4. LÓS MÉDICOS Y SUS RECOMENDACIONES

Apelar al consejo del médico es razonable, pero si las farmacéuticas no se hacen responsables, ¿quién se hace responsable?. Se supone que al ser una campaña de vacunación es la Autoridad Sanitaria (El Ministerio de Sanidad) el que asume esa responsabilidad. En cualquier caso la mejor opción si uno quiere vacunarse con esta vacuna en concreto es pedir una prescripción médica al médico por escrito (aunque la normativa dice que podría ser verbal).

Vacunar no es un problema siempre que haya una responsabilidad legal ante cualquier efecto secundario, dado que no ha transcurrido tiempo suficiente para saber qué ocurrirá en 3-4 años.



En el siguiente enlace explican todo sobre la normativa de vacunación en España:

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-45

5. LÓS MÉDICOS Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES

Hay médicos como Elisa Garrote Llanos, famosa por decir que «La vacuna del Covid es la más probada de la Historia» refiriéndose a los niños. Esta mujer, miembro de la AEP y la «Fundación Asociación Española de Pediatría».



Ha cobrado a través de su asociación unos 400K euros de Pfizer. Se puede ver en su portal de transparencia, (Letra A, Página1, AEP, y Letra F, Página 5, Fundación Asociación Española de Pediatría. Tienen misma dirección postal):

https://www.transparencia-pfizer.es/transparencia2020

Éste es un ejemplo de una farmacéutica, una asociación y una persona concreta de esa asociación. Hay decenas de páginas en el portal de transparencia de Pfizer tanto de asociaciones como médicos a título personal. La suma de la financiación de las farmacéuticas en España a médicos y asociaciones de médicos sube a varias decenas de millones de euros en 2021, que no es nada comparado con los 65.000M de euros ganados durante este mismo año.



Los conflictos de intereses están reflejados en el Código Deontológico Médico:

https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf

6. LAS MIOCARDITIS

Por poner un ejemplo, el NHS del Reino Unido YA tiene protocolos para tratar la miocarditis después de la vacuna del Covid, es decir, es algo reconocido oficialmente.





En el siguiente enlace se puede ver la web del NHS para el tratamiento de las miocarditis:

https://www.gov.uk/government/publications/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination/myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccination-guidance-for-healthcare-professionals



Resulta obvio que si no fuera un efecto secundario relativamente común, probablemente no se le dedicaría una página web específica. Nadie dedica una página web para algo poco común o irrelevante.

Mientras tanto en la prensa se ha hablado de recuperación», cuando el miocardio no se regenera, por no decir que unas semanas antes negaban que existiera ese efecto secundario.

7. LA VACUNACIÓN DE NIÑOS Y LA PROPUESTA DE PFIZER

Fuente: https://www.fda.gov/media/153409/download

En la propuesta de Pfizer a la FDA del 26 de Octubre de 2021 ellos mismos admiten que la muestra de niños que han usado para el ensayo clínico es demasiado pequeña para valorar si habrá miocarditis en el futuro y que necesitan 5 años de seguimiento para tener esos datos (página 11, párrafo 3).

A pesar de ello concluyen que como se ha reducido la dosis a 1/3 de la de adulto, «es razonable» inocular a los niños de 5 a 12 años. «Razonable» no es una evidencia científica en ningún caso, sino una apreciación totalmente subjetiva.

8. LAS GUÍAS DE LA FDA PARA TERAPIAS GÉNICAS

Fuente: https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/long-term-follow-after-administration-human-gene-therapy-products

Estas guías no vinculantes dicen que el seguimiento de pacientes debe ser de entre 5 y 15 años antes de poner ninguno de los productos a disposición de los pacientes (Página 16).

Llamar «vacuna» a una «terapia génica» facilita obviar estas guías a la hora de la vacunación masiva. Todo resulta más fácil de aceptar.



9. LA FARMACOVIGILANCIA Y LAS ESTADÍSTICAS DE REPORTES DE EFECTOS SECUNDARIOS

Fuente: https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf

En los propios informes internos de la FDA se menciona que sólo entre el 1% y el 10% de los casos reales de efectos adversos reales son reportados (página 6):

Entre la UE y USA están contabilizadas oficialmente unas 50K muertes con una potencial correlación vacuna-muerte reflejados estos datos en el VAERS y EUDRAVIGILANCE (Los organismos de Farmacovigilancia de USA y la UE respectivamente).



Haciendo cálculos básicos estamos hablando de entre 500K y 5M de potenciales fallecidos por las vacunas. Los datos pueden encontrarse aquí para el caso de la UE (Se pincha sobre la C, buscar «Covid 19» y se pueden ver las cifras):

https://www.adrreports.eu/es/search_subst.html

– 624K efectos secundarios notificados para Pfizer

– 170K Moderna

– 418K Astrazeneca

– 40K Janssen





Cabe mencionar que los efectos adversos no son dolor de cabeza o malestar, sino desarreglos en el periodo de las mujeres, las pericarditis y miocarditis, ictus e infartos.

10. SECUENCIACIÓN DEL VIRUS Y VARIANTES

En Enero de 2021 la OMS publicó un documento con instrucciones sobre cómo secuenciar el virus:

https://www.who.int/es/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-genomic_sequencing-2021.1

En ese documento se indica que el proceso más largo duraría 55 horas.

El colectivo “Biólogos por la verdad” le solicitó al Ministerio de Sanidad el 22 de Julio de 2021 si podía confirmar que tiene el virus SARS-COV-2 Secuenciado y Aislado a través del portal de transparencia del Gobierno de España. La respuesta fue negativa.

Se puede acceder a este informe de la siguiente manera:

Entrar en esta página: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm En Código CSV introducir: GEN-d05c-5b2e-01a1-731d-4877-087e-6cc2-1a2c Seleccionar «otro organismo», introducir captcha y clickar sobre «Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital»

Un tiempo después de la respuesta, y siendo ésta viralizada en RRSS hacia Octubre, los Fact Checkerse informaron que era falso que el virus no estuviera secuenciado y aislado.



Reuters 19 de Octubre: https://www.reuters.com/article/factcheck-secuenciacioncovid19-espana-idUSL1N2RF1XN

Newtral 24 de Octubre: https://www.newtral.es/coronavirus-aislado-secuenciado-bulos/20211024/

Increíblemente, a finales de Noviembre salió en prensa una solicitud de apremio de la OMS para que los países secuenciaran el virus.

La Razón 22 de Noviembre: https://www.larazon.es/sociedad/20211122/ajqh4vwfwjfazae7lc47vjtza4.html

Por aportar algunos datos, en un estudio de Nature con 10 millones de muestras recogidas, en ningún caso se pudo cultivar el virus en células humanas sanas:

https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

11. LOS PCRS Y SU VALIDEZ COMO PRUEBA DIAGNÓSTICA

El punto anterior enlaza directamente con el PCR como Prueba diagnóstica.

El 23 de enero de 2020, unos días después de que la OMS declarara la Pandemia del Coronavirus, se publicó un artículo de investigación donde se sitúa al PCR como prueba diagnóstica válida:

https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2020.25.3.2000045

Este artículo es escrito por el alemán Christian Drosten y su equipo fue enviado para publicar el 21 de Enero, Aceptado el 22 de Enero, y finalmente hecho público el 23 de Enero.

En él se defiende la PCR como prueba diagnóstica válida, pero existen irregularidades evidentes:

1. No se realizó revisión por pares (imposible en un día), base de todas las investigaciones científicas de rigor.

2. Existen conflictos de intereses de los autores del artículo, que son además son referenciados en el mismo. Varios de ellos trabajan en empresas de fabricación de los aparatos que realizan la amplificación en tiempo real de polimerasa (PCR-RT).

La web de Genexpress:

Su catálogo “covid”:

https://genexpress.cl/wp-content/uploads/2020/03/Catalogo-Coronavirus-GENEXPRESS-min.pdf

Nadie ha cuestionado este artículo en ningún momento y ha sido referenciado decenas de veces en otros artículos de investigación, fundamentando toda la detección y diagnóstico de una enfermedad global que ha servido para confinar millones de personas en sus casas.

En numerosas ocasiones en prensa a lo largo de estos dos años se ha indicado que “ya existían” PCRs capaces de diferenciar entre SARS-COV-2 e INFLUENZA (el virus de la gripe común).

No puede faltar Newtral:

Finalmente, a partir del 31 de diciembre de 2021, el CDC norteamericano ha indicado que la técnica de PCR-RT no es válida para diagnosticar la covid por no diferenciar entre Influenza y SARS-COV-2. Cabe preguntarse, ¿acaso los test de antígenos pueden hacerlo?

https://www.cdc.gov/csels/dls/locs/2021/07-21-2021-lab-alert-Changes_CDC_RT-PCR_SARS-CoV-2_Testing_1.html

La respuesta más probable es que no, ya que el SARS-COV-2, como ya se ha indicado, no ha sido secuenciado ni aislado, y se parte de un “retrato robot” que contiene cadenas genómicas también pertenecientes a otros coronavirus comunes o incluso el Influenza.

En Bases de datos como https://virological.org/c/novel-2019-coronavirus/33 pueden encontrarse artículos e información sobre la secuenciación y aislamiento del SARS-COV-2.

Como conclusión, este artículo no tiene otra razón de ser más que complementar la información disponible sobre las vacunas y todo lo que las rodea (o al menos, una parte de esa información) para ayudar a entender que:

Lo que dice la prensa no siempre es cierto, sino que pueden ser medias verdades o directamente falsedades Es necesario acudir a fuentes directas y a ser posible, oficiales. Es la mejor manera de basar un discurso argumentado que sirva para combatir un relato que se está imponiendo en base a la repetición machacona de algunos mantras que no son ciertos. Fundamentar las argumentaciones que cuestionan todas las decisiones que se están tomando en base a fuentes de dudoso prestigio o rigor no ayuda en nada a convencer a aquellos que viven convencidos de que todo lo que se está haciendo es por salud y por el bien de la población.