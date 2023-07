Corrupción y evasión fiscal en las exportaciones de trigo de Ucrania a la UE

- Publicidad-

Ucrania necesita dinero para poder seguir sosteniendo el esfuerzo militar provocado por la invasión de Rusia. Su principal materia prima para conseguir esos ingresos es la exportación de cereal, principalmente trigo, hacia la Unión Europea.

Según una investigación periodística publicada por OCCRP (Organizing Crime and Corruption Reporting Project), Ucrania está investigando a varios centenares de empresas por no documentar su comercio de grano ni pagar impuestos sobre ello.

Los datos comerciales muestran que, durante los primeros siete meses de la invasión, gran parte del grano que pasaba por Halmeu y otros cruces fronterizos fue exportado por dudosas empresas ucranianas acusadas de evasión de impuestos y otros delitos.

Estas empresas se encuentran entre las más de 300 que están siendo investigadas por las autoridades ucranianas desde septiembre pasado y que defraudaron al menos 140 millones de dólares solo en 2022.

Según indican los registros judiciales, se han producido incautaciones de decenas de miles de toneladas de grano. Algunos han impugnado estas incautaciones y los casos judiciales están en curso.

Por otro lado, cientos de altos funcionarios están acusados ​​de abusar de sus cargos para ayudar a establecer el mecanismo de evasión de impuestos, incluidos altos funcionarios de aduanas que trabajan en los puertos de la región de Odesa.

Los datos, que sólo cubrían los primeros siete meses de la guerra, incluían 80 empresas ucranianas sospechosas. Éstas entregaron cerca de 2 millones de toneladas de cereales, valorados en 495 millones de dólares, a empresas de Rumania, Hungría y la República Checa durante ese período. En comparación, Ucrania exportó poco más del doble de esa cantidad de cereal por un valor aproximado 1.000 millones de dólares a Rumania durante el mismo período.

Entre los compradores del grano se encontraban empresas húngaras a las que se les había ordenado disolverse por no presentar la documentación, empresas apoderadas en Hungría y la República Checa, con un historial de evasión fiscal, propiedad de o que empleaban a personas con conexiones políticas. También se encontraban los principales comerciantes internacionales de cereal, incluidos COFCO International, Bunge, Viterra y Ameropa Holding.

Hombres de paja

La investigación ucraniana comenzó cuando los investigadores notaron que una gran cantidad de empresas sospechosas, muchas de ellas recién creadas, estaban evadiendo impuestos mientras comerciaban con cereales por valor de cientos de millones de dólares.

Según la Fiscalía de Ucrania, cientos de empresas están siendo investigadas por presuntamente haber sido registradas por «personas no identificadas», mostrar signos de «comportamiento ficticio» y evadir el pago de impuestos.

En concreto, según el Servicio de Seguridad de Ucrania, las personas que estaban detrás de la trama corrupta transfirieron productos de una sociedad fantasma a otra para confundir las cadenas comerciales y evitar pagar impuestos.

Un informe del Parlamento de Ucrania indicó que el Servicio de Aduanas no revisó de manera adecuada a más de 600 empresas exportadoras de granos potencialmente sospechosas de las que había sido informado por la agencia tributaria. Estas sociedades tenían riesgos de evasión de impuestos, no devolvían sus beneficios en moneda extranjera a Ucrania como lo exigen las leyes contra el blanqueo de capitales.

Estos son los factores que hicieron que este tipo de grano ucraniano fuera tan barato en el mercado europeo a costa de unas pérdidas millonarias para el presupuesto de Ucrania.

Las empresas no fueron inspeccionadas sistemáticamente. En algunos casos, los funcionarios de aduanas entrevistaron a sus directores solo por teléfono o videoconferencia y no verificaron sus identidades. La comisión parlamentaria, además, descubrió que más de la mitad de los exportadores no habían presentado ninguna declaración aduanera, y la mayoría de las que se presentaron se procesaron dentro de los 90 minutos posteriores a la recepción.

Un procedimiento muy sencillo

Para ver quién está importando «cereal negro» de Ucrania y cuánto, se cruzaron los datos aduaneros con la lista de empresas ucranianas acusadas de infracciones, los nombres de varios importadores rumanos, checos y húngaros conocidos de grano ucraniano, y varios importadores extranjeros.

El exportador ucraniano más prolífico de la lista fue Talstaktiv, una empresa que, según los fiscales, «legalizó los ingresos obtenidos por medios delictivos», no pagó el impuesto sobre la renta y no devolvió sus beneficios en moneda extranjera. La sociedad se estableció en febrero de 2021, un año antes de la invasión de Rusia.

En algún momento de ese año, mientras estaba bajo investigación, Talstaktiv cambió su dirección y tomó el nuevo nombre de Technotrade Supply. Durante su corta existencia, los propietarios registrados de la empresa cambiaron tres veces.

Según datos de aduanas cotejados por OCCRP, la empresa exportó cereales por valor de más de 150 millones de dólares en 2021 y 2022 a dos empresas húngaras a las que un tribunal húngaro ordenó liquidar por no presentar documentos financieros ni información precisa.

El tribunal también prohibió a estos importadores húngaros clave, llamados The Mark Global y Borko Trade, realizar cualquier otra actividad. A pesar de esto, The Mark Global continuó comerciando. Entre sus tratos con Talstaktiv y otras firmas, la empresa importó 283 envíos de cereales por valor de 157 millones entre 2021 y 2022.

De las ventas de cereales realizadas solo a Borko Trade, que importó unos 336 millones de dólares en cereales entre 2020 y 2022, el estado ucraniano perdió unos 20 millones de dólares en impuestos impagos, según los documentos de los fiscales.

Las autoridades húngaras no pudieron establecer quién estaba realmente detrás de la empresa. Según la dirección de impuestos y aduanas del país, se desconocía el sucesor legal de Borko Trade y la información de contacto del contribuyente, y el correo enviado a la empresa fue devuelto debido a un código postal falso.