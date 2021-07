Corinna denuncia a Juan Carlos I desde Inglaterra por vigilancia ilegal

- Publicidad-

Corinna Larsen, la examante del rey emérito Juan Carlos I, ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, contra el emérito y los servicios secretos españoles. Larsen acusa al padre de Felipe VI de “vigilarla de manera ilegal” en el Reino Unido. Según adelanta el diario británico Financial Times.

Vigilancia y acoso

Según el rotativo inglés, la examante del emérito presentó la demanda en diciembre del año pasado, pero no ha sido puesta a disposición del tribunal hasta este lunes, 26 de julio. Larsen acusa a Juan Carlos I de acosarla y vigilarla desde “2012 hasta la actualidad».

Según la denunciante, agentes del servicio de inteligencia español la vigilaron de manera ilegal. En la denuncia también se incluyen amenazas y difamación contra la examante del rey.

Resarcir

Larsen solicita que se la indemnice por daños y perjuicios y que se dicte una orden de alejamiento para el emérito. La denunciante asegura haber vivido un calvario debido a estar «bajo vigilancia física”. Los métodos utilizados por los agentes incluían “la investigación de vehículos y vigilancia personal”, llegando a “violar su residencia y a piratear sus teléfonos y ordenadores personales”.

Sin defensa

Mientras, según el Financial Times, los abogados de Juan Carlos I no han presentado todavía defensa contra la demanda, aunque anuncian que basarán su estrategia en una batalla sobre la jurisdicción del alto tribunal inglés. El emérito se acogerá a su inmunidad por dos aspectos: primero, como jefe de estado de otro país y, segundo, por no vivir en el Reino Unido. El diario Inglés no descarta que las pesquisas del caso puedan acabar afectando al actual rey español e hijo de Juan Carlos I, FelipeVI.