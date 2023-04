Copias de seguridad en la nube: todo lo que debemos saber sobre ellas y alternativas interesantes

La protección del grueso de información que manejamos en la actualidad es una de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo. El flujo de archivos que recibimos y enviamos en nuestro día a día es infinitamente superior al de hace apenas dos décadas, con la peculiaridad añadida de que el 90 % de esos datos tienen formato digital y los tratamos en nuestros móviles y ordenadores. Muchos de ellos son de índole personal, académica o laboral, por lo que existe la necesidad imperiosa de protegerlos frente a posibles pérdidas. Para ello, la copia de seguridad es la alternativa más extendida entre los usuarios hasta el momento.

Estas copias pueden ser de carácter local, como la que hacemos en nuestro ordenador, u online, en cuyo caso estamos hablando de una copia de seguridad en la nube. Esta opción goza de bastante éxito entre ciertos sectores, ya que permite almacenar todo el volumen de datos en internet, sin necesidad de ocupar el espacio de nuestros dispositivos y pudiendo acceder a ella en cualquier momento. Su manejo además es sencillo, por lo que muchos usuarios optan por hacer su copia de seguridad en la nube.

¿Cómo funciona la copia de seguridad en la nube?

Una copia de seguridad no es más que un repositorio u almacén en el que los usuarios pueden depositar sin excepción todos los datos que contienen sus dispositivos para mantenerlos a salvo. En términos simples, se trata de guardar el contenido duplicado en una ubicación distinta al original para no perder la información en caso descuidos, bloqueos, virus, fallos, etc. En el caso de las copias de seguridad en la nube, su funcionamiento es sencillo, ya que se trata del mismo procedimiento que en el tipo local, sólo que en internet. Además, internet nos muestra infinitos ejemplos y ayudas de cómo hacer una copia de seguridad para que no tengamos inconvenientes.

Para hacer una copia de seguridad segura en la nube se necesita poco tiempo, pues el único proceso que debemos hacer es encontrar qué programa o repositorio usaremos y subir desde nuestro dispositivo hacia internet todo lo que queramos tener a salvo en esa copia.

Principales servidores de copias de seguridad en la nube

La popularidad de las copias en la nube ha animado a las empresas informáticas a desarrollar softwares especializados en este servicio. Se trata de repositorios online en los que podemos almacenar y guardar la información que necesitemos. Aunque podemos encontrar cientos de opciones, no todos ofrecen las mismas garantías ni iguales posibilidades, por lo que nuestra recomendación se reduce a esta lista de 5 programas: Dropbox, Google Drive, One Drive, Media Fire y Amazon Drive.

¿Es segura la copia de seguridad en la nube? Ventajas y desventajas

Si nos preguntamos qué grado de seguridad tienen nuestros datos cuando los almacenamos en una copia de seguridad en la nube, podemos estar tranquilos. Cada uno de los softwares que hemos mencionado en el apartado anterior cuenta con sistemas de protección avanzados a los que añaden vigilancia desde los servidores. No obstante, conviene analizar qué pros y contras tiene este formato de copia para que cada usuario pueda decidir con criterio su tipo preferido.

En cuanto a las ventajas, es innegable que la copia de seguridad en la nube proporciona sencillez de uso, facilidad de acceso desde cualquier lugar, actualización inmediata de los datos y agilidad. Por contra, y aunque cuentan con herramientas de seguridad muy eficientes, no está exenta del ataque de los piratas informáticos o los virus, por no hablar de los fallos de conexión que nos impedirán acceder a los datos. Quizá un buen uso de la copia de seguridad en la nube sería como almacenamiento de datos que no sean de índole personal ni pongan en riesgo nuestra privacidad e intimidad.

El mejor software de copia de seguridad profesional, UBackit

En el caso de que la copia de seguridad en la nube no nos haya convencido, entonces UBackit es nuestro mejor aliado. Este programa de la prestigiosa firma Wondershare ha sido diseñado para crear copias de seguridad locales tanto en los dispositivos como en ubicaciones externas, facilitando la tarea del duplicado de la información y ofreciendo otra serie de ventajas que no han dejado indiferentes a los usuarios que ya se sirven de él.

Realizar una copia de seguridad con UBackit es realmente sencillo. En apenas 3 pasos se habrá completado. Sólo tendremos que elegir qué fuentes y archivos queremos adjuntar en la copia de seguridad, elegir la ubicación de destino donde se almacenará la copia y, finalmente, iniciarla. El resto del trabajo lo realizará el programa y nuestra copia estará completada. Además, UBackit cuenta con la ventaja de la sincronización en tiempo real, de manera que todo archivo que se edite en un momento determinado pasará a la copia como la última versión. Y por si aún no fuese suficiente, este software no sólo protege los documentos, sino que cuenta con la capacidad de restaurar restaurar archivos a tu versión deseada.

Con UBackit cualquier ubicación es adecuada para una copia de seguridad segura que incluso podremos cifrar. Sin duda, una de las opciones más interesantes del mercado actual.