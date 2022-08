Contratación pública de diseño

- Publicidad-

Sabiendo que el Ministerio de Igualdad es cuestionado a diario, se me escapa la razón para ser tan chapuzas con el cartel del verano lanzado desde el Instituto de las Mujeres.

Como dice Álvaro Sobrino, el editor de la revista de diseño gráfico Visual, «Si lo hubieran hecho a través de una agencia no hubiera pasado. Es un ejemplo del amateurismo de la política cuando contrata diseño. No solo es un problema de derechos de autor, si no que a la ilustradora Arte Mapache la pueden demandar por los daños causados a una de las modelos a la que usurpó el activismo que hace con su prótesis ortopédica». Así mismo, Álvaro cree que «El Instituto de las Mujeres más que apoyar en las redes a la ilustradora, debería denunciarla, la cual, debe saber que Inglaterra de donde son alguna de las modelos, los abogados no se andan con chiquitas. Además, ¿Repartir los 5.000 € de ganancias entre Influencers con 300.000 seguidores en Instagram? Pero si cobran eso por subir una foto. Por 5.000 € da para una sesión de fotos, fusionarlo con un fondo y pagar la tipografía».

Como estamos en campaña electoral les sugiero a los gestores públicos tanto de la administración central, autonómicas y locales que se lean está breve (35 páginas) a la par que práctica introducción a las «Claves sobre la contratación pública de servicios de diseño» para evitar desmadres como el del cartel de marras.

Lo bueno de la guía es que no solo te plantea sencillas metodologías con ejemplos reales, para quien contrata y quien diseña, sino que explica qué es diseño y las diferentes ramas del mismo, para ayudar a concretar la propuesta y la contratación.

Felicitar desde aquí a los profesionales que conformaron el grupo de trabajo en torno al MInisterio de ciencia e innovación para crear esta guía y facilitar el trabajo de los funcionarios, porque por muy buen talante que tengan, son los que se comen el marrón por desconocimiento del político. Así mismo, se agradece que expliquen cómo han realizado la investigación para esta guía que publicaron el pasado 14 de junio.

La guinda de este mapa del tesoro es el último párrafo de la página 23, entorno a que debe haber un diálogo fluido con la administración, que reproduzco en su integridad:

«En la interlocución aapp/colectivo del diseño, las asociaciones/colegios de diseñadores tienen una doble función:

– Hacia las aapp, asesorando sobre el colectivo.

– Hacia el colectivo, velando por sus intereses en las licitaciones. Otras asociaciones de otros colectivos ejercen una labor de «vigilancia» en las licitaciones públicas y cuando consideran que unos criterios de valoración o unos requisitos van en perjuicio de su colectivo, actúan al respecto. No hay antecedente ninguno con las asociaciones de diseñadores en este sentido».

He aquí la raíz del problema, en España respecto a la profesión del diseño no existe un colegio representativo como pueda ser el de médicos, abogados, o arquitectos. De tal manera, que son las asociaciones autonómicas las que aparentan hacer ese papel, y escribo aparentan porque a la hora de la verdad, como recalca el Ministerio de Ciencia e Innovación ni están, ni se las espera. Sirva como ejemplo, que tras la polémica generada en Twitter con el cartel lanzado por el Ministerio de Igualdad, ni la cuenta de Foro Read, ni ninguna de las asociaciones autonómicas que aglutina han dicho nada al respecto. De hecho, si miras mi Twitter, este lunes, les plantee si alguna tenía algo que opinar. La respuesta hoy martes 2 de agosto a las 16:00, ha sido la callada por respuesta. A lo mejor, están de vacaciones.

Que una ilustradora amateur pueda hacer un desaguisado con la imagen de España como marca país, en parte, es por la dejación de funciones de estas asociaciones. ¡Ah! Sí, desde Foro Read acaban de publicar un código deontológico, que ningún diseñador está obligado a cumplir, ya que no estamos colegiados, y no afecta a ilustradores u otros artistas. Es decir, elaboran documentos que solo sirven para justificar sus comités y subvenciones para sus salarios.

Como puedes ver, el gremio del diseño español sigue siendo el lejano oeste, donde cada estudio de diseño tira por su lado, mientras que las asociaciones evangelizan en el desierto, al empeñarse a hacerlo solo a los eventuales políticos, cuando, si quisieran construir un ecosistema real, deberían dirigirse a los perennes funcionarios. Pero claro, son los políticos quienes otorgan las subvenciones y se hacen la foto del evento sobre diseño.

Convertir el lejano oeste en Silicon Valley es algo que nos ocupa a cada diseñador, sin esperar a que Foro Read aterrice.

GO!