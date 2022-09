Contra la Usura y el Interés del Dinero (VIII) El Plan contra la Usura del Vpte. de la G.V. Héctor Illueca es modélico.

- Publicidad-

La Vicepresidencia Segunda de la Generalidad Valenciana, y su Consejería adjunta, cuyo titular es D. Héctor Illueca, tiene un plan contra la Usura valiente, digno y honorable.

Dicho Plan, que se prevé muy efectivo para el ámbito regional valenciano, así como modélico para todo el Estado, tan lastrado por la acción de usureros y especuladores o cambistas sin moral alguna, es un ejemplo práctico (sin duda todo es mejorable, pero este es un primer paso) de lo que hemos estado tratando en los últimos meses, en esta Serie exclusiva para Diario 16.

A mediados del próximo mes de octubre, después de fechas tan señaladas para nosotros como el 9 de octubre (Efemérides de la Reconquista del Reino de Valencia por el Rey Jaime I y Día de la Comunidad Valenciana) y el 12 de octubre (Día de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad, y Festividad Hispánica en todo el orbe) está prevista la publicación de un Decreto Ley que regule dicha acción contra la Usura y contra la especulación:

Prevé la regulación de las actividades de los grandes propietarios de vivienda, de los fondos de inversión y de los fondos buitre, y se fundamentará en el Derecho Social de tradición hispánica y no anglosajona liberal.

- Publicidad-

Héctor Illueca es un histórico, admirado y muy respetado militante del PCE, a pesar de su edad. Un comunista serio, no comprado por las exigencias del globalismo anglosajón totalitario ni por su Agenda Liberal-Capitalista. Illueca es mucho más que un »hombre de la Administración» pues no vive aislado de la realidad social y política (es frecuente verlo en conferencias académicas y tertulias de Ateneo debatiendo sobre la acción terrorista de la OTAN y sobre política internacional, doy fe de ello y de las tertulias de bar relajadas, pero con alto nivel intelectual). Tampoco es »un hombre del aparato del partido» dado que tiene una perspectiva intelectual y capacidad de diálogo muy amplia, además de adaptabilidad a los diferentes foros, que le hacen no ser un sectario, como es tristemente habitual entre los políticos de izquierdas y derechas:

D. Héctor Illueca trasciende estas etiquetas, como lo hacen los estadistas y los estrategas con formación clásica y contemporánea.

Esta regulación promovida por el Vpte. Illueca tiene también en su punto de vista la llamada »tiranía del interés».

Con su ley no hace referencia a los pequeños rentistas y ahorradores. Tampoco, sin duda, al adecuado producto de la actividad económica, sino a aquellos »rentistas natos» que viven de cortar el dividendo ajeno y que, con pura especulación o virtualidad, desangran al pueblo y expolian el trabajo ajeno con sus frutos. Los que que llevan vida de parásito o si se quiere, vida de zángano.

Es posible tal vida cuando la ley lo permite y ampara:

Dicha ley quiere poner freno a esta inmoralidad, que por siglos y siglos estuvo condenada en los códigos civiles y eclesiásticos en los que justamente se prima el trabajo sobre el dinero, así como los frutos del trabajo sobre el Interés y la Usura.

Como conclusión, sólo podemos reconocer la admirable iniciativa de Illueca y de todo su equipo, y esperar que no le hagan aflojar pues los adversarios serán muchos.

Nosotros estaremos con él… Dios le Asista.