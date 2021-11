Contra esto y aquello

- Publicidad-

Tomo prestado el titular del gran Unamuno. El sabía como nadie agitar las conciencias y seguro que en la actualidad seguiría haciéndolo, si viviera, ante el espectáculo de confusión que rodea a nuestra sociedad. Vemos a diario una situación deprimente en cualquiera de nuestras pantallas y, cuando nos reponemos de una, aparece otra al día siguiente, que provoca nueva depresión, todavía mayor. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué hay tanto furor e ira?

Aquí parece estar furiosa hasta la madre naturaleza, que lleva ya dos meses atormentándonos con los fuertes rugidos del volcán en La Palma, contagiado, quizás, por la situación política y social que nos rodea. El gobierno de coalición lleva un tiempo endemoniado por los cambios de envergadura que se comprometió a hacer y cuya ejecución se retrasa hasta la exasperación. Por eso se ha montado un tremendo ruido, que parece estar ya encauzado. Derogar la Reforma laboral y acabar con la ley Mordaza puede enderezar los entuertos profundos, que irritan sobremanera a la sociedad.

Lo más inmediato ahora es la presentación y aprobación de los Presupuestos, que tienen, igualmente, carácter de urgencia. Los socios del Gobierno han decidido no presentar enmiendas a la totalidad, pero cuidando de anunciar que los aprobarán. ERC, PNV y Bildu quieren alcanzar sus objetivos a cambio del apoyo. Por eso continúan peleando y negociando sin interrupción. En el Parlamento la oposición levanta la voz y hasta insulta a alguna ministra, olvidando que están en el templo de la democracia y no en una taberna. La grosería burda y las increpaciones chabacanas se dejan oír demasiado, sin que la Presidenta corte por lo sano, permitiendo envalentonarse más.

Tampoco logra contener a los que batallan entre sí el líder de la formación popular. La crisis entre ellos se recrudece y ahonda, porque nadie quiere ceder por el control de la presidencia madrileña. El alcalde madrileño y la presidencia de la Comunidad se encuentran muy incómodos, dando tensión y espectáculo. ¿Por qué? Porque se impone la ambición de poder. Ambos tendrían que ser retirados por tener una gran responsabilidad, que ninguno cumple. La Comunidad no hacen nada en gestionar, porque está ocupada en otra cosa. El alcalde tiene abandonado Madrid, porque le ocupan otros intereses espurios. Resulta sorprendente creer que no tengan un político capaz de encargarse de presidir la formación popular de la capital para que los otros dos se ocuparan solamente de lo suyo, que es su deber político. Los nuevos organismos oficiales van a salir de Madrid.

Por si fuera poco, el Banco de España alerta sobre los riesgos financieros que pueden llegar, mientras que Telefónica obtiene grandes beneficios en este año. La Sanidad sigue mal en Madrid, por eso algunos se van a la privada para operarse. Otra vez se debate entre nosotros la energía nuclear.

Argelia y Marruecos entran en conflicto, lo que repercute en el suministro del gas a nuestro país, que será más caro. Marruecos ha cortado el gaseoducto que atravesaba ese país, camino de España. He aquí un conflicto bilateral, que afecta a terceros, sin ninguna culpa.

Son secuestradas niñas y violadas entre nosotros con saña impensable. En Lardero (La Rioja) otro menor es atacado por un pederasta, que se encontraba con permiso carcelario. Un vehículo se sube en la acera, mientras las niñas salen de su colegio en el norte de Madrid. Una está muerta y otras con heridas. Los dioses de la locura se presentan ante nosotros. Las Manias nos trasmiten la insania y la demencia. Mientras tanto, continúan los acosos en centros docentes y las agresiones sexuales se consuman en manada en distintos lugares. Acaba de producirse una de las más bestiales en Badalona a una adolescente, que se ha salvado de morir de milagro

Al parecer, la Covid avanza en toda Europa, desatando de nuevo el pánico general, a la cabeza del cual se encuentra China, que desde el principio ha sido drástica en el tratamiento de los contagios. En España sube ya al nivel medio.

La renovación del CGPJ se está produciendo a pesar de las corruptelas manifiestas de algunos de sus próximos miembros. También ocurre algo parecido con el Tribunal de Cuentas. Si nacen envenenados, ya podemos prever sus consecuencias inmediatas.

Hastío y asco produce conocer las falsedades confirmadas contra el ministro Ábalos. Según algunas informaciones oficiosas, tanto él como su escolta se daban al sexo, acompañado de otros atropellos de esta naturaleza, y por eso fue cesado contundentemente y del modo más imprevisible. Tales discursos políticos del máximo odio se realizan sin pruebas fehacientes, ni argumentaciones verosímiles. ¿Que a qué viene todo esto? Creo que los lectores tienen suficientes pistas para poder deducirlo.

Por mi parte, parece necesario ir contra esto y aquello y lo que pueda seguir. La libertad de expresión, claro que sí, pero antes, como dice Lledó, con toda razón, es necesaria antes la libertad de pensamiento. ¿Cómo vas a manifestar algo que no piensas? Por eso resulta cada vez más necesario conocer la historia del pensamiento y la filosofía puede orientarnos en esto con toda legitimidad. No se trata de que sea útil o no, es que sin un pensamiento crítico estamos a merced de cualquier tipo de manipulación.

Sin los recursos intelectuales, los medios audiovisuales o escritos se apoderarán de nuestros cerebros y nos conducirán a los lugares preestablecidos. Y en esa negra caverna nos tendrán atados de pies y manos y, en el fondo, esclavizados sin que podamos caer en la cuenta de la realidad que nos rodea. Las muertes en las Residencias no se investigan. Los acuerdos para el cambio climático decepcionan. Las pensiones no acaban de encarrilarse. Queda, pues, proceder contra esto y aquello unamunianamente. Como dice la escritora argentina de terror, Mariana Enríquez: “Lo cotidiano es inquietante”. No hay más que seguirlo un poco a diario.