Continúan las amenazas al ganadero de Colmenar Viejo que denuncia corrupción en la Comunidad de Madrid: «Te voy a reventar a ti y a todos los que trabajan para ti»

Se llama Antonio Sinis Berrocal, ganadero de Colmenar Viejo que, en los últimos días, ha recibido numerosos mensajes de Whatsapp y notas de voz amenazantes. En concreto, los hechos se remontan a los días 20 y 21 de enero cuando el afectado comenzó a ser objeto de las amenazas.

“Tú no te estás tomando en serio lo que te espera aquí”, “yo sé quién eres y, tú, no sabes quién soy yo”, “te voy a reventar a ti y a todos los que trabajan para ti”, “a los toros tuyos me los follo por el culo”, “te voy a quitar todo el dinero que tengas”, además de otros comentarios de carácter homófobo que aparecen en diversas grabaciones, son algunas de las frases proferidas por quienes encabezan esta campaña de amenazas.

Antes de que llegaran estas amenazas, ya le habían ahorcado una oveja y desnucado otra recién parida. El viernes 21 de enero se produjo un incendio de pastos en otras de las fincas en las que guarda ganado. Se desconoce el origen del incendio pero todo apunta que fue intencionado porque se inició con bajas temperaturas y sin que nadie estuviera realizando prácticas de riesgo.

«A estos graves incidentes hay que sumar que casi a diario alguien corta las alambradas de una o varias de las fincas donde guarda su ganado», explican desde Ecologistas en Acción. «La finalidad puede ser que se escape el ganado o que se junte con otros animales enfermos lo que supondría la inmovilización del mismo e, incluso el sacrificio. Antonio Sinis Berrocal no produce ganado para matadero, cría razas de ganado autóctona de gran valor para la cría y venta en vivo. Por tanto el contagio de sus animales y el posible sacrifico le produce importantes pérdidas económicas».

Dicen que la escalada de violencia que está padeciendo este ganadero «tiene como objetivo amedrentarle para silenciar las denuncias que lleva presentando y difundiendo públicamente contra la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Comunidad de Madrid por permitir y subvencionar explotaciones que carecen de las condiciones higiénico-sanitarias y de bienestar animal que deben ser exigibles, además de comercializar bajo la IGP Carne Sierra de Guadarrama», comentan.

Ecologistas en Acción califica la situación de muy grave e inaceptable. «Como la Consejería de Medio Ambiente no toma medidas para frenar la escalada de violencia contra esta persona por ejercer su derecho y su deber como ciudadano de denunciar, la organización, ha denunciado los hechos ante la Delegación del Gobierno en Madrid«. También ha pedido protección para el ganadero, sus animales y sus bienes.