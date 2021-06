Considero el indulto como una gran estafa

- Publicidad-

En primer lugar porque la palabra más exacta es la de Perdón, tal como dice Vicent Partal en un artículo a vilaweb.cat, pero si lo analizamos seriamente, considero que es una estafa por varias razones: Primero, porque el referéndum no era ilegal según Naciones Unidas y muchos estudios publicados al respecto por reconocidos juristas internacionales. Segundo, porque el juicio tendría que haberse celebrado en Barcelona y no en Madrid pero añadiendo la rebelión, que no existió, se lo llevaron hacia el Supremo.

Si partimos de la base de la no ilegalidad del referéndum, hay una larga lista de incongruencias cometidas por el estado español. De inicio la aplicación del 155 fue un error por parte del ejecutivo de Mariano Rajoy, como también lo fue que él quien convocara las elecciones al Parlamento de Catalana. El despropósito fue monumental en todos los sentidos.

El “derecho de libre determinación”, es un derecho fundamental protegido al más alto nivel por el ordenamiento jurídico internacional. Está recogido en el primer artículo de la Carta de las Naciones Unidas, tratado fundacional de la Organización, así como en otros instrumentos legales internacionales, incluso los Pactos de la ONU relativos a los Derechos Civiles y Políticos y a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es considerado “jus cogens”, esto es, derecho imperativo de posición jerárquica superior, por encima de cualquier norma contraria, automáticamente nula segun la propia Carta y la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

Es por eso un derecho directo y jurídicamente vinculante para los Estados miembros de las Naciones Unidas. Este cumplimiento vincula a todos los órganos del Estado, es decir, al poder legislativo (que no tendría que legislar en contra), al poder ejecutivo (que no tendría que actuar en contra) y también en el poder judicial, que no tendría que adoptar resoluciones judiciales en contra; según estas normas, todos los poderes del estado hicieron caso omiso al derecho internacional, a pesar de haber firmado su aceptación.

Desgraciadamente acabará siendo, una vez más, la justicia europea la que tendrá que decir lo última palabra sobre este contencioso, puesto que se presentarán los dos casos que el Constitucional ha rechazado (con dos miembros que han presentado su desacuerdo) lo que significa que tenemos para días antes que el Tribunal de Luxemburgo diga la suya.

¿Y mientras tanto qué? Pedro Sánchez parece decidido a indultar los presos políticos catalanes. La triple derecha española ya se ha movilizado en contra de los indultos y la caverna les da cobertura mayormente. Según las opiniones de antiguos políticos, entre ellos ex-gobernantes socialistas también, son contrarios a la medida de gracia. Les debe fallar la memoria. Vean el siguiente video donde un trabajador de transportes les refresca la memoria que a ellos les falta.

Los indultos no son la vía para solucionar el conflicto entre Cataluña y España. Si consideramos que se trata de un perdón, resulta que quién se ha saltado las leyes internacionales, ha destituido un gobierno legítimo (155), ha apaleado a personas que iban a votar, y ha encarcelado, juzgado y condenado a sus líderes, ahora intenta ser magnánimo y quiere perdonarlos, cosa que viene a significar, que delinquieron.

¿Y los exiliados en el extranjero? ¿Y las 3000 personas pendientes de causas relacionadas con el 1º de octubre? ¿Se acabará la represión? Con los indultos no se solucionará el contencioso existente. Todo el que no sea una amnistía no resolverá la fractura e invalidará los posibles acuerdos de la mesa de diálogo que se pretende llevar a cabo en un próximo futuro. Aquí Pedro Sánchez se equivoca de arriba abajo en no contemplar esta posibilidad, entre otras razones, porque sería una opción política a la que no tendría nada a ver la justicia española y si resolvería el actual contencioso.

Son muy claras las ventajas de la amnistía sobre los indultos. ¿Porque Pedro Sánchez ha desestimado esta opción? Con los indultos el contencioso continuará, la represión no se parará y, él personalmente, quiere quedar como un héroe podrá tener problemas, no solo con la justicia y los partidos de la derecha sino también dentro del PSOE, puesto que una parte del mismo no está de acuerdo con los indultos.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿Cómo creen que acabará esta historia? ¿Comprenden que califique los indultos como una gran estafa? Habrá que esperar unas cuantas semanas para ver los resultados.