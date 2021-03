Las claves para acertar de pleno con la compra de esta herramienta tan importante para tus labores de bricolaje.

Las fresadoras son una de esas herramientas esenciales para cualquier kit de bricolaje de casa. Sea porque quieres ponerte manos a la obra para hacer cambios en tu hogar, o porque piensas dedicarte al trabajo de bricolaje a un nivel más serio, es fundamental que tengas esta herramienta en tu repertorio.

Pero, ¿sabes cómo elegir la más adecuada? Para cualquiera sin experiencia, esta decisión se complica porque hay que tener en cuenta muchas variables. Desde la potencia hasta la velocidad, pasando por los accesorios, la profundidad de corte y otros aspectos.

Todo eso influye y, al final, va de la mano de los precios y de los usos que quieras dar a la herramienta. Dos aspectos que, realmente, son lo que determina casi por completo la intención de compra. ¿Quieres saber cómo elegir una fresadora? Pues sigue leyendo.

Qué debes valorar para comprar una buena fresadora

Si quieres comprar una buena fresadora, lo primero que necesitas es conocer los modelos más punteros y destacados del mercado. Propuestas como estas te pueden venir muy bien como punto de partida.

Una vez con eso aclarado, luego queda empezar a separar, comparar y ver cuál es la opción que más te conviene. Aquí, lo que necesitas sobre todo es tener claro el uso que vas a dar a esta máquina, ya que no vas a necesitar una fresadora de gama alta para hacer cortes en algún pequeño aglomerado de casa.

Eso es lo más importante, y es justo lo que vamos a valorar aquí. Vamos a darte algunas características y pautas que debes tener en cuenta para hacer una buena compra al elegir fresadora. No te preocupes, no es complicado y no requiere mucho tiempo. Y lo que es mejor, te garantiza que acertarás con tu decisión.

Velocidades de la fresadora

Una buena fresadora debe tener diferentes opciones de velocidad. De hecho, es ideal que esta se pueda regular al máximo, ya que esto permite adaptarse mucho mejor a la dureza de los diferentes materiales y garantiza mejores resultados en cada trabajo.

A mayor dureza, mejor trabajar con velocidades menores; a menor dureza, mejor hacerlo con velocidades mayores. Parece contrario a lo que cabría pensar, pero es mejor así. Si una fresadora no te permite hacer esto, entonces descártala automáticamente.

Potencia máxima

Aquí las cosas son fáciles de entender. Si tu fresadora es más potente, podrás trabajar con más facilidad en materiales más duros. Si es menos potente, habrá materiales con los que simplemente no podrás trabajar.

Elegir depende principalmente del uso que vayas a dar a esta herramienta. Si tienes en mente cortar solamente algún aglomerado o madera blanda, te basta con un modelo que gire en torno a los 1000 – 1500 W. Por otra parte, en el caso de buscar algo para trabajar con plásticos, yeso o metales, lo ideal es mirar a la franja de los 2000 W.

Longitud de carrera

La longitud de carrera, también conocida como profundidad de corte, es la capacidad de penetración que tiene la fresadora en un material con el que se esté trabajando. Este factor depende, entre otras cosas, de la potencia y la velocidad, aunque también depende del tipo de fresa que se esté usando.

El mínimo que se debe exigir es de unos 40 milímetros, aunque también hay opciones que alcanzan los 65 mm de profundidad de corte. Esto solo se da en los modelos más potentes, así que no es necesario que busques las fresadoras con cifras más altas, sobre todo si es para hacer alguna “chapuza” en casa.

Diámetro de la pinza o el casquillo

A mayor diámetro de pinza, mayor posibilidad de usar fresas de mayor grosor. Lo habitual es que el diámetro del casquillo sea de 6 milímetros, de 8 o de 12.

Las opciones que más vas a encontrar en las tiendas son las de 6 y las de 8 mm, ya que son las que se suelen emplear para las tareas de bricolaje más frecuentes en el hogar. Ahora bien, si se necesita algo para trabajos más profesionales y avanzados, conviene sopesar una opción de 12 mm.

¿Por qué? Porque es idónea para trabajos que requieren más potencia y para cortar materiales más complicados.

¿Trae accesorios?

Los accesorios son importantísimos en una fresadora. Lo que puedes encontrar habitualmente a la hora de comparar modelos son opciones que traigan consigo diferentes fresas, que son la clave para cepillar o tornear diferentes materiales.

Asimismo, conviene comprobar si traen también mesa de trabajo propia, guías para facilitar el trabajo, aspiradores de polvo para dejarlo todo más recogido, casquillos copiadores para trabajar con más precisión o incluso husillos de recambio. Si das con algo que lo incluya todo, desde luego que es una muy buena opción de compra.

Esto es lo único necesario para tener claro qué escoger al comprar una fresadora. El mercado está repleto de opciones interesantes, así que no es difícil encontrar algo que encaje con lo que necesitas.