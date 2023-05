Conozca los ganadores del primer Concurso Internacional de Arte de la Mrs. Toolip Art Gallery

- Publicidad-

Ayer se conocieron los ocho ganadores de los premios del primer Certamen Internacional de Arte de la Mrs Toolip Art Gallery.

Como habíamos informado, el certamen seleccionó treinta obras finalistas, que ya recibieron parte del premio, así como la oportunidad de exponer sus obras desde ayer, 22 de mayo hasta el próximo 22 de junio. (Si quiere conocer a los finalistas, en esta pieza encontrará entrevistas a cada uno de ellos).

En la ceremonia de ayer se dieron a conocer los ocho ganadores, y se abrió la exposición para el público que podrá adquirir las obras finalistas durante este mes.

Trofeos para los premiados en el Primer Certámen Internacional de Mrs. Toolip Art Gallery

Los premiados fueron:

Primer permio Toolip International Art Contest 1st Edition

AARON SANTOS, por “Hurry” – Escultura

Segundo premio Toolip International Art Contest 1st Edition

OSCAR DURAN, por “Triton and Nereid” – Pintura

Tercer premio Toolip International Art Contest 1st Edition

AUGUSTINA DROZE, por “Twist” – Pintura

Cuarto premio Toolip International Art Contest 1st Edition

DIAKOVA TATIANA, por “Time” / Pintura

Quinto premio Toolip International Art Contest 1st Edition

ADELA BELTRAN, por “Aura 1706” – Pintura

Sexto premio Toolip International Art Contest 1st Edition

ALINA ZAIKINA, por “You are your fortune cookie (Just a kind reminder)”/ pintura

Primer premio «Acrylics Vallejo Toolip International Art Contest 1st Edition»

OXANA ZAIATS, por “Blue is the color of happiness” – Pintura

Segundo premio «Acrylics Vallejo Toolip International Art Contest 1st Edition»

NICOLAS MÉRIEL, por “Echinops (Mercury)” / Fotografía

Para conocer las obras, pulse aquí.