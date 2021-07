Conoce qué test de antígenos hay y cómo funcionan

- Publicidad-

La semana pasada comenzaron a venderse en las farmacias los test de antígenos para detectar el COVID-19. Son de diferentes precios, tienen características distintas y para que puedas orientarte mejor la Organización de Consumidores y Usuarios ha preparado un listado donde nos explican las características principales.

La OCU recuerda que la venta de este tipo de test, por el momento, en España solamente está permitida en las farmacias.

Sólo en farmacias

El precio de los test disponibles ahora mismo oscila entre los 6 euros y los 14. Los venden de forma individual o también en paquetes de varias unidades.

Los test que están homologados ahora mismo en España son:

– Test rápido de antígenos Sars-Cov-2 , del fabricante Xiamen Boson Biotech. Test con muestra nasal.

, del fabricante Xiamen Boson Biotech. Test con muestra nasal. – Flowflex Prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 , del fabricante Acon Biotech. Test con muestra nasal.

, del fabricante Acon Biotech. Test con muestra nasal. – DIAQUICK Prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 , del fabricante Acon Biotech. Test con muestra nasal.

, del fabricante Acon Biotech. Test con muestra nasal. 2019-nCov Test Antígeno , del fabricante Guangzhou Wondfo Biotech.

, del fabricante Guangzhou Wondfo Biotech. – CLINITEST Rapid COVID-19 Antigen Self-Test , del fabricante Healgen Scientific. Test con muestra nasal.

, del fabricante Healgen Scientific. Test con muestra nasal. – SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal , del fabricante SD Biosensor.

, del fabricante SD Biosensor. Kit de prueba rápida de antígeno SARS-CoV-2 para autodiagnóstico , del fabricante Beijing Lepu Medical Technology. Test con muestra nasal.

, del fabricante Beijing Lepu Medical Technology. Test con muestra nasal. – Prueba Rápida del Antigeno del SARS-CoV-2 , del fabricante Hangzhou Alltest Biotech. Test con muestra nasal.

, del fabricante Hangzhou Alltest Biotech. Test con muestra nasal. –Prueba Rápida del antígeno de COVID-19, del fabricante Hangzhou Alltest Biotech. Este test se hace con una muestra de saliva.

Cómo funcionan

La prueba debe hacerse durante los cinco primeros días en los que percibamos síntomas de la posible infección.

Hay tres opciones de resultado de los test:

– positivo: aparecerá la señal del test correctamente realizado y la señal del test positivo

– negativo: aparecerá solamente la señal del test realizado correctamente

– inválido: no aparecerá la señal del test realizado correctamente, por lo que esta prueba no es válida

Qué hacer con el resultado

Si el test es positivo, hay que avisar a tu centro de salud para que te hagan una prueba PCR. En este caso, no deberías tener contacto con nadie y extremar medidas de cuidado para no contagiar a nadie en caso de que el positivo se confirme.

Si el test es negativo, pero sigues notando síntomas, debes informar al centro de salud y valorar así si se ha de repetir la prueba en casa, o si hay que hacer una en el centro de salud. Dar negativo no significa al cien por ciento que no tengamos infección: puede que la carga viral sea muy baja y el test no lo detecte. Por eso, un resultado negativo no nos puede servir para pensar que no hay infección de manera definitiva.