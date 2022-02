Congreso Internacional de Matemáticos de 2022 de Rusia

- Publicidad-

Hoy se ha conocido que Rusia ha invadido Ucrania, una noticia tan esperada como aterradora, que ha vuelto a poner en jaque la situación internacional post pandémica. Muchos matemáticos se preguntan, ¿y ahora qué? ¿qué será del Congreso Internacional de Matemáticos de Rusia? ¿Se celebrará, se cancelará, se boicoteará…? Difícil saberlo.

Pongo en contexto: en agosto de 2018 se celebraba en Río de Janeiro el vigésimo octavo Congreso Internacional de Matemáticos, y en él, se aprobó la propuesta de celebrar el próximo Congreso en San Petersburgo, Rusia. Nada más darse a conocer la noticia, varios matemáticos y no matemáticos se rebelaron contra la Unión Matemática Internacional, exigiendo que se cancele el Congreso, o que se buscase un lugar diferente. Dada la negativa, se lanzó una página web llamada Boicot al Congreso Internacional de Matemáticos de 2022, en donde matemáticos de todo el mundo, incluso los más prestigiosos, pedían que se cancelase, exponiendo motivos como la ausencia de derechos humanos en Rusia, o la detención del matemático Azat Miftakhov, condenado por actos de vandalismo aunque se desconocen las verdaderas causas.

Pasan los meses, y el Congreso Internacional de Matemáticos de 2022 en San Petersburgo se ve cada vez más cerca. Rusia aseguró que sería un lugar seguro para los matemáticos, poniendo como ejemplo la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. El propio Vladimir Putin felicitó a los participantes rusos en la Olimpiada Internacional de Matemática, que por cierto se organizó desde San Petersburgo en 2020, y por la pandemia, repitió en 2021, aunque los participantes compitieron desde sus respectivos países. En su felicitación, Putin destacó que la victoria era importante, ya que tuvo lugar antes del Congreso Internacional de Matemáticos. El 1 de septiembre del 2021, el primer ministro ruso Mikhail Mishustin visitó estudiantes de 17-18 años y les presentó un problema de matemáticas, en referencia al Congreso que iba a celebrarse un año más tarde.

La duda está abierta, ¿se celebrará el Congreso Internacional de Matemáticos? Nadie lo sabe. Probablemente sí, el tiempo que requiere organizar un Congreso de esta magnitud es elevado, y más ahora con la pandemia, y no celebrarlo supondría posponer una cita tan importante como esta. Cabe destacar que el Congreso Internacional de Matemáticos de 1982 se celebró en 1983, a causa de la Ley marcial en Polonia. El Congreso se lleva a cabo desde 1897, cada cuatro años en países diferentes, y desde 1936 se otorgan unas Medallas Fields, el Nobel por antonomasia, a 4 matemáticos sobresalientes. Sea como sea, esta invasión rusa no pinta bien para el Congreso, aunque cierto es que la reputación de los matemáticos rusos no debe depender de la reputación militar rusa.