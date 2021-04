El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era el destinatario de una nueva carta amenazante que contenía dos cartuchos de arma de fuego y que ha sido detectada este miércoles por Correos en Madrid, según ha confirmado el Ministerio del Interior, mientras la clase política se ha apresurado a condenar está nyeva amenaza.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha condenado las nuevas amenazas al expresidente Zapatero, con la interceptación de una carta con balas. “Mi rotunda condena a la amenaza enviada contra el expresidente Zapatero. Esas balas van dirigidas contra la convivencia, contra la democracia. Debemos detener esta espiral de odio que ataca directamente a nuestros valores. No permitamos que la rabia se instale en la sociedad”.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz ha excrito en Twitter: “La sociedad española está comprometida con la democracia y la no violencia. La esperanza vencerá al miedo. Un afectuoso abrazo al expresidente Zapatero.”

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha subrayado hoy que todos los demócratas deben hacer una condena «firme, sin matices, sin paliativos» de las amenazas que estos días están recibiendo representantes públicos y políticos y ha condenado a los partidos que las minimizan o se justifican.

En una visita a Rota (Cádiz), la ministra ha mostrado su «solidaridad» con todos los políticos que estos días han recibido amenazas, como la carta con dos balas dirigida a la presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso. Al mismo tiempo ha recriminado comentarios que ha escuchado estos días «básicamente de la ultraderecha» con los que «de alguna forma se intenta justificar» estas acciones de violencia o de quienes, como Isabel Díaz Ayuso, han tachado de «circo» estas amenazas y han tratado de «minimizarlas» indicando que se usaban electoralmente.

El Partido Socialista (PSOE) ha colgado un mensaje en Twitter: “Condena firme, rotunda y contundente. ¡Compañero José Luis, Presidente, todo nuestro apoyo y cariño! Todos unidos, todos los demócratas debemos frenar los discursos del odio. Palabras, no balas.”

Ángel Gabilondo, candidato del PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha afirmado que “la amenaza a José Luis Rodríguez Zapatero es una amenaza para todos nosotros, es una amenaza para la democracia. Mi condena más absoluta a este tipo de sucesos que están ocurriendo en los últimos días y mi solidaridad con el presidente. El discurso de odio debe terminar”.

Pablo Iglesias, candidato de Unidas Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha escrito en Twitter: “Suma y sigue… Todo mi apoyo a José Luis. Basta de amenazas y de violencia.”

La ministra de Igualdad, Irene Montero ha condenado las nuevas amenazas; “Todo mi cariño al expresidente Zapatero y a su familia. Sabed que contáis con la fuerza de los y las demócratas para parar los pies al fascismo.”

Pablo Fernández, líder de Podemos en Castilla y León: “Hoy la amenaza, con dos balas, se dirige a Zapatero. Condena firme a tal vileza, y toda mi solidaridad y apoyo. Frente al odio, las amenazas y la violencia, a llenar las urnas de democracia y justicia social.”

Pablo Echenique, portavoz del Grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso: “Sólo en un día, hemos conocido una tienda de ropa que vende camisetas con elogios a Abascal y amenazas de muerte a Pablo Iglesias y las amenazas también de muerte y con dos balas al expresidente Zapatero. Condena sin «peros» al terrorismo fascista y a los que lo blanquean.”

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, sobre las amenazas terroristas que han recibido ella y otros políticos: «Prefiero trasladar completa serenidad y no darle más eco. Estamos creando un efecto contagio, transmitiendo un efecto de inseguridad que no representa a la sociedad española. Creo que se tiene que trasladar a la administración competente y dejarlo ahí. Yo pongo un ejemplo de cuando el expresidente Rajoy fue agredido por la calle y trasladó serenidad. No hay que hablar más de ello ni darle mayor importancia. Si no hacemos esto, veremos cómo la gente se divierte con esto y tendrá su minuto de gloria. No voy a hablar de ello; en el momento en que dejemos de hacerlo, desaparecerán».