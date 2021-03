Nueva baja en Ciudadanos, está vez se trata de Sergio Brabezo, diputado del partido naranja en la Asamblea de Madrid, el que ha comunicado a través de un vídeo en Twitter, que deja la formación, a esto se ha sumaado la diputada de Ciudadanos en Madrid Marta Marbán anuncia su baja del partido.

«Dejo el partido tras la rueda de prensa de Inés Arrimadas, cuando veo que Toni Cantó es expulsado y Ignacio Aguado es promocionado. Aguado ha insultado a Isabel Díaz Ayuso, una compañera de Gobierno. Eso no es el centro político. Tampoco lo es atacar a los medios de comunicación que no titulan como uno quiere. Eso no lo hacía la formación de Albert Rivera. Cs ha perdido sus principios y valores. No podemos continuar por ese lado. Pero veo que la dirección nacional decide que es la estrategia, la de abandonar los principios de Albert Rivera. Pido a los simpatizantes de Cs que unifiquen su voto porque tenemos las elecciones más importantes».

Ha llegado el momento que nunca imaginé que llegaría. Hoy, después de 10 años militando en Ciudadanos, he decidido solicitar mi baja como afiliado. En este video explico mis motivos. Una crisis no se puede cerrar en falso.

Gracias por todo este tiempo y hasta siempre, compañeros. pic.twitter.com/w6ilDxwTyh — Sergio Brabezo (@SBrabezo) March 16, 2021

El exportavoz adjunto de Ciudadanos en Madrid denuncia «presiones» de Aguado para la moción

El portavoz adjunto de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Sergio Brabezo, ha anunciado este martes que deja el partido ante la «deriva» de la formación naranja y ha acusado al exvicepresidente, Ignacio Aguado (Cs), de «presionar» al grupo parlamentario para firmar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso que le proponía como sustituto. En una carta en su cuenta de Twitter, Brabezo ha denunciado que Cs Madrid «no solo intentó frenar la convocatoria de elecciones de forma torticera aliándose con el sanchismo, sino que a los diputados naranjas se nos presionó para firmar una moción de censura contra Ayuso», que proponía a Aguado como presidente.

La diputada de Ciudadanos en Madrid Marta Marbán anuncia su baja del partido

Marta Marbán ha escrito en Twitter: «No me identifico con lo que está pasando dentro de @CiudadanosCs y lo que no se comprende no se defiende. Así que he llegado hasta aquí, ha sido maravilloso, pero no continuo».

