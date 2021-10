Con perdón, pero es lo que hay: fiasco, perfidia, deslealtad, vileza, felonía, bribonada…

- Publicidad-

¡Qué país! Si ya la Constitución fue un auténtico fiasco (fiasco constitucional) de las fuerzas represivas del Régimen anterior, de la Dictadura, con el arribo del Partido Comunista de Carrillo y el Partido Socialista de los ahora neoliberales Felipe González y Alfonso Guerra y, como no podía ser de otra forma, el monarca heredero del Dictador, copiada de la alemana, pero con los matices necesarios para que la Plutocracia no se detectara en otros cuarenta años de Dictablanda encubierta en Monarquía Parlamentaria, ahora, ya con un “Gobierno de Coalición” que llaman de izquierda -aunque de eso tenga más bien poco, menos de una quinta parte- nos quieren colar una serie de “reformas” que sólo suponen que todo cambie para seguir prácticamente igual o, incluso, empeore.

Uno se explica pues, el porqué de la salida de Pablo Iglesias de este Gobierno cuando nadie lo esperaba, cuando mucha gente confiaba en que con él se iban a solucionar más de un desaguisado de los inextricables que asolan al país que nos quieren vender como democrático, moderno y desarrollado como el que más. Pero Pablo Iglesias dio la espantada cuando vio que era imposible llevar a cabo tarea alguna que pudiera cambiar algo entre gente que estaba formada por y para seguir la huella de lo que ha sido España a través de los siglos: un chiribitiluelo lleno de tesoros producto de su piratería en manos de cuatro salteadores de caminos, bribones, pícaros, sinvergüenzas, granujas, facinerosos…

Y sí, de Pablo Iglesias se han dicho muchas cosas, tantas que hacen bueno en él eso que dijo un tal Charles A. Sainte-Beuve: “Cuando veáis a un hombre atacado con furia por toda clase de gente y por todos los medios, estad seguros de que tal hombre es de mucha valía”.

Del talento y el talante político de Pablo Iglesias nacieron la mayor parte de las ideas de reforma que -ahora ya, escalofriantemente, “desplumadas”- el actual Gobierno PSOE-Unidas-Podemos nos quiere hacer llegar como si de una especie de maná se tratara, sin entender que los españoles no nos hemos caído todos de una encina y podemos captar que todas esas reformas anunciadas para después (siempre para después, sin advertir que después puede ser, si es que no lo es, demasiado tarde) son una merced, pero de “pan duro”.

Espero que no ocurra lo del famoso chiste del cura que se equivocó en su plática y dijo: “Porque Jesucristo le dio de comer a tres con tres mil panes y tres mil peces”. A lo que un feligrés respondió en tono respondón: “¡Y no reventaron!”. Y el cura, muy ingenioso, le increpó: “¡Hijo!, ahí, ahí es donde está el milagro”. Es decir, ¿para quienes van a suponer algo las reformas anunciadas? ¿Para “los tres de siempre”? ¿Para que parezca que se hace algo grande y lo que se está haciendo no es sino una menudencia que poco o nada soluciona para la gente de a pie? Digo la gente de a pie, ya que, de los otros, de los millonarios, grandes empresarios, élites, farándula, etc., etc., se ocupan el PP y VOX y nada les falta para seguir su andadura opulenta a costa de los demás con la connivencia de la Banca; que a su vez cuenta con la confabulación de la Justicia, uno de los tres pilares del Estado en el caso de España. Del “Estado del Malestar” para llevar a cabo sus usureras incautaciones. Inclusive, para más inri, ni siquiera aceptan estas migajas para los más desfavorecidos. Lo de siempre: Plutocracia rallando en la Cleptocracia.

Dijo Epicteto que “todos los asuntos tienen dos asas; por una de ellas son manejables, por la otra no”. Es lo que pasa con la reforma del Impuesto de Sociedades, primero de los puntos a los que me voy a referir como “fiascos”, “perfidias”, “deslealtades”, “vilezas”, “felonías”, “bribonadas”…

Si no cambia -que lo dudo- el Impuesto de Sociedades que nos quieren “embutir” es un fiasco de marca mayor, por eso lo he elegido como primer punto.

Impuesto de Sociedades. Dice Sergio Linares -en su artículo: “A sus órdenes mi capital”- que el primer ajuste presupuestario se lo llevan las nóminas personal sanitario, docentes y el resto de trabajadores públicos, una rebaja real del 2%. A las grandes empresas se le respeta el grueso de su entramado de bonificaciones fiscales. Solo aportaran un extra de 400 millones. A cambio habrá 27 mil millones para ellas y todo el IBEX35 procedentes de los Fondos Europeos. El Ibex 35 se queda con la parte del león. Según los Presupuestos, con un techo de gasto de 196.142 millones de euros, 45 más que los del 2021, nada menos que 27.000 millones están asociados a las partidas de los Fondos Europeos prevista para el siguiente año. El total de la inversión asciende a 40 mil millones, una de las mayores partidas que pasará directamente de Hacienda a las cuentas de las grandes empresas del IBEX35, las principales beneficiadas de las subvenciones a fondo perdido con las que esperan dinamizar su actividad y maximizar su cuenta de resultados.

Entre algunas de las empresas beneficiadas están Repsol, Iberdrola, Endesa o gas Natural. Donde no piensan meterse desde el llamado gobierno “progresista” es a grabar realmente los beneficios milmillonarios de las grandes empresas multinacionales españolas. Si tomamos las 22 más grandes, solamente han tributado en el ejercicio fiscal 2020 un 1,3% de su beneficio global, según reconoce el “Informe país por país” de la A.T.

Como explica Eduardo Bayona, el Gobierno aplicará el tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades sobre la base imponible. Según los datos de la Agencia Tributaria, las empresas han pagado en España en los últimos cinco ejercicios una media del 20,7% al 21,65% de sus bases imponibles, pero solo entre un 8,26% y un 10,15% de sus beneficios. La diferencia entre esas dos cifras corresponde a los beneficios fiscales que reducen el número a partir del cual se calcula el impuesto. En 2019, por ejemplo, los beneficios de las empresas sumaron 286.880 millones de euros pero sus bases imponibles se redujeron a 110.502, con un descuento del 61,5%. La presión fiscal fue solo del 8,26% sobre las ganancias mientras que se disparó al 21,44% una vez descontadas las deducciones. La OCDE recomienda aplicar ese impuesto sobre el beneficio contable, es decir, sobre las ganancias y no sobre la base imponible que queda tras restarles las deducciones. Según los datos de la Agencia Tributaria, las empresas han pagado en España en los últimos cinco ejercicios una media del 20,7% al 21,65% de sus bases imponibles, pero solo entre un 8,26% y un 10,15% de sus beneficios. Hacienda deja de ingresar 45.000 millones (¿no son 90.000 millones?) al año al no lograr controlar a los grandes defraudadores, con la Banca a la cabeza, obviamente. Para ir terminando el punto: “Si se confirma lo que ha dicho María Jesús Montero” –que el tipo mínimo del 15% se aplicará sobre la base imponible en vez de sobre el beneficio–, la medida “será un bluf”, advierte Sánchez Mato, profesor de Economía Aplicada. “Todo lo que no sea actuar para que el tipo efectivo mínimo del 15% sea sobre el resultado contable –que es el que está en el 8,8% en promedio– no sirve; de hecho, el tipo medio efectivo sobre la base imponible está bastante por encima del 15%: en 2020 estaba en el 20,7%”, añade.

Sí, ya. Me iré más cortito en los siguientes puntos, aunque todos son de importancia.

Ingreso Mínimo Vital . Como lo quieran llamar con alguno de los adjetivos del título de este escrito. La realidad es que no ha llegado a cobrarse ni por un 10% de las personas en situación de vulnerabilidad grave. Cerca de ¡un millón de personas! están a la espera, pues en España hay ya ¡once millones de pobres! Sólo hacerles ver que una persona sin bienes de ningún tipo y sin trabajo (su negocio se lo “choriceó” una presunta mafia de la Jefatura Provincial de Tráfico de Badajoz para favorecer otro ilegal -¿comisionista suyo?- tras siete años de lucha sin cuartel) se ha tenido que ir a Alemania sin que nadie le haya contestado su petición del SMV mientras la cuchara se la proporcionaban sus padres pensionistas y unos meses una empresa explotadora en las Islas Baleares. En su despedida, como tantos otros (de Extremadura han emigrado o inmigrado en los últimos años ¡21.000 jóvenes!), soltó esta triste expresión: ¡Me voy de esta mierda de país!…, que a más de uno trajo el recuerdo de otros tiempos después de más de 60 años.

Salario Mínimo Interprofesional . ¿Se le puede poner otro adjetivo del título? Pues claro, sino no estaría entre los puntos, lo dejo al gusto de cada lector, ya que, el SMI perderá poder adquisitivo pese a la subida pactada. Los españoles seguirán teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Según Javier Ruíz -que yerra poco- la subida del SMI pactada por gobierno y sindicatos no compensará la subida de la cesta de la compra. El SMI perderá poder adquisitivo de nuevo pese a la subida del 1,7% pactada en un año en el que los precios suben un 3,3% según el INE. La subida será incluso menor que la del resto de salarios para los que la CEOE y los sindicatos han fijado una revalorización del 1,9%. La subida del SMI no sólo queda muy lejos del aumento de la cesta de la compra sino, sobre todo, del precio de la energía que ha experimentado en el último año aumentos que multiplican hasta por 20 las subidas que experimentarán los salarios más bajos.

Según el análisis del Banco de España, el SMI ha perdido en España durante décadas y deja a quienes lo perciben cada vez más lejos de llegar a fin de mes. Según el análisis del banco central, desde su puesta en marcha y durante los gobiernos de Felipe González y José María Aznar el SMI perdió más de 10 puntos de poder adquisitivo y aunque, recuperó poder de compra durante el primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a perderlo durante el segundo ejecutivo socialista y los gobiernos de Mariano Rajoy. ¡Cuánto le debemos los españoles a este “Registrador”! Bueno… ¿y a los otros Presidentes? Como diría un gabacho: “Typique de L´Espagne”.

Y hablando de salarios, ¿por qué no un salario máximo? Terminaríamos con más de una sinvergonzonería. Igual que existe un salario mínimo debería existir un salario máximo. Hace medio siglo y pico, hacia los años 60 del siglo XX, los grandes ejecutivos americanos cobraban veinte veces más que el promedio de sus empleados. Si el trabajador cobraba mil, el gran jefe cobraba 20.000. Y el tope del impuesto sobre la renta, ojo, rondaba el 70%. Aquella fue la era dorada de la economía en la meca del capitalismo. Y a nadie se le ocurrió pensar que en Estados Unidos se habían hecho bolivarianos. Ahora, esos mismos altos ejecutivos americanos vienen a cobrar casi 300 veces más que sus empleados. Y en España, los patrones de ese Banco que les viene a la memoria o esa Eléctrica tan conocida perciben entre seis y nueve millones anuales. Echen cuentas respecto a su propio salario.

Justicia atascada . ¿Bribonada? ¿Perfidia? Como lo quieran llamar, pues no está en la cárcel (aunque este puede que vaya, por eso lo pongo el primero, ya que, los otros no la van a pisar) el alcalde del pueblo desde donde escribo condenado, de momento, a tres años. Ni los de los Gal, los ERE, la Gürtel, los Puyol, los de Castellón, los Albertos, los de las Residencias de ancianos de Madrid (incluido el presidente del Real Madrid) y alguna que otra (o más de una) de las presidentas de la comunidad y de la alcaldía madrileña, quizás algún presidente de Castilla La Mancha (léase Bono), algunos jueces y fiscales, los grandes defraudadores del Erario, la cúpula de más de un Banco (con los Botín a la cabeza), los responsables de la atención a la dependencia (160 muertos diarios), esos militares que están dispuestos a matar a la mitad de los españoles, etc., etc., etc. Resumiendo: Todo el elenco de la Democracia que se ha valido de ésta para hacerse rico con los impuestos de los españoles de a pie que son los únicos que pagan. Les recomiendo que, si tienen tiempo de sobra, lean mis dos escritos titulados: “Pecatrices de Togas, Mucetas y Puñetas”, dicen muchas cosas muy interesantes sobre la Justicia.

Podríamos seguir con otros tantos puntos referidos a la no derogación de la actual Reforma Laboral (por mucho empeño que ponga Yolanda Díaz), una auténtica canallada del capitalismo opresor contra el mundo del trabajo, incluso puede que derogar la Reforma Laboral (si se llega a conseguir, que lo dudo mientras esa Nadia Von Calviño esté “delegada para el caso” por el presidente del Gobierno) no sea suficiente si se sustituye por otra del mismo o parecido calado, y por mucho -reitero- que se empeñe la ministra Yolanda Díaz de Unidas-Podemos, la derechona del PSOE y del PP con Calviño y la Botín no van a ceder si todo se pretende cambiar; el IRPF con sus deducciones y bonificaciones (Einstein dijo que lo más difícil del mundo es entender el impuesto sobre la renta), la venta de armas a los árabes para aniquilar yemeníes (que nos debería explicar la ministra del ejército y quizás alguien más), la subida del IPC, las paupérrimas pensiones, la Ley Mordaza (da miedo sólo nombrarla) y un largo etc., pero no me queda sitio hoy nada más que para la “Ley de la Vivienda” y con ella termino. Así pues:

Ley de la Vivienda . Un estudiante preguntó a Einstein: “Dr. Einstein, ¿no son estas las mismas preguntas que el examen final del año pasado?” Y el Dr. Einstein le respondió: “Sí, pero este año las respuestas son diferentes”. Algo así me da que pasa con la ley de la vivienda, que, realmente, es una jangada, una salida o idea necia, inoportuna e ineficaz. Será quizás que al Gobierno le pasa eso que dijo El Roto: “La serpiente muda de piel, pero no de veneno”.

Si como parece que vaya a ocurrir, los propietarios de muchas viviendas (especuladores, traficantes, usureros y banqueros sin escrúpulos) no se ven afectados por la nueva Ley, ésta será, no sólo un gran fiasco -que también- sino además una mayúscula tomadura de pelo a la ciudadanía.

Repasando los propietarios que tienen entre 11 y 25 inmuebles y sólo contando Andalucía, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla y León y Galicia nos encontramos con que son un total de 182.353 (284.076 en el total del país); si sumamos los propietarios de estas Comunidades que tienen entre 26 y 50 inmuebles la cifra es de 19.832 (28.019 en el total del país); y si sumamos los de las Comunidades señaladas que tienen más de 50 inmuebles la cifra es de 10.157 (14.663 en el total del país). No quiero dejar sin exponer las cifras de Extremadura, mi Comunidad, la reina en desempleo, pobreza, mayor falta de infraestructuras, transportes, etc., etc.: De 11 a 25 inmuebles, 4.109; de 26 a 50 inmuebles, 415; y más de 50 inmuebles, 260. Hay más gente de la que uno suponía que no anda tan mal en esta tierra, 4.784 tienen su capitalito, en fin…, el problema es que la mayoría estamos igual que hace 35 años o más y con gobiernos socialistas para mayor desventura.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha explicado en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno calcula que el control de precios en el alquiler afectará a unas 150.000 viviendas y ha recordado que esta medida, en todo caso, tendrán que activarla las Comunidades Autónomas. “Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad a los pequeños propietarios, porque en ningún caso se produce un intervencionismo radical con la ley de vivienda”, ha insistido Sánchez. Date, las Comunidades Autónomas serán las que rijan los precios del alquiler, lo cual huele a chamusquina. ¿Se imaginan a la Sra. Ayuso controlando el tema donde más morralla hay? Esperemos que no nos haga otra como su compañera la Sra. del ex Presidente Aznar cuando (algo ¡increíble!) fue alcaldesa de Madrid… ¡y él Presidente del Gobierno de España! Y claro, con este tipo de presidentes, así nos va.

Por último, señalar eso que llaman áreas tensionadas. La nueva ley diferenciará entre las áreas denominadas tensionadas (con precios demasiado altos en relación al poder adquisitivo) y el resto. Y resulta que en muchas de las zonas en las que se concentran los grandes propietarios suele ser más complicado alquilar pisos a precios razonables, es decir, con gran probabilidad estarán en la categoría de zona tensionada, con Madrid y Barcelona a la cabeza.

Qué les digo: ¿No nos querrán convencer con algo que no va a cambiar esa maldita relación que hay en este país entre salarios y posibilidades de emancipación entre los jóvenes que son los más afectados por unos alquileres desmadrados? Si ya de por sí sabemos que no hay en España unos salarios dignos (ni para los que llevan mucho tiempo trabajando y están en la categoría de pobres en riesgo de exclusión social), ¿nos van a meter un gol con la mano también con esa Ley de la Vivienda? ¡Ojalá me equivoque!, pero…

Digan lo que digan, tiren por donde tiren, este país sólo podrá ser democrático cuando la clase política sea capaz de cambiar esa Constitución del 78 y con ella, como punto principal, la Ley Electoral. Mientras, seguiremos sufriendo -los mismos de siempre- las funestas consecuencias de un Régimen podrido heredado del franquismo y cada vez más impulsado por el neoliberalismo que ha absorbido hasta el mismo socialismo de clase.

Sólo falta que en el próximo 2023 se “casen” socialistas y populares para que la pobreza se apodere de otros once millones de españoles (y ya serán 22 millones) y les importe un rábano la Vivienda, el Alquiler, el Impuesto de Sociedades, el IRPF, la Justicia, el SMI, el IMV, la Dependencia, la Sanidad, la Educación y todos los Servicios Sociales y demás necesidades de la ciudadanía de a pie, incluidos, por supuesto, todos los servicios básicos.