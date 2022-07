Compay no deje el camino por coger la vereda

- Publicidad-

¿Recuerdan cómo Felipe González recurría a aquella famosa chaqueta de pana cuando se acercaba las fechas de las elecciones y tan pronto terminaban las elecciones se olvidaba de ella?



Pues algo parecido ha hecho el presidente Pedro Sánchez en el Debate del Estado de la Nación. Ha llegado al Congreso de los Diputados con la chaqueta de pana y tirando de manual socialdemócrata ha presentado una batería de medidas económicas y sociales con las que poder sortear, que no paliar, la crisis económica.



Las medidas presentadas son ideadas para hacer frente a distintas cuestiones. Por una parte, calmar a los socios de Gobierno y a los grupos parlamentarios de investidura después del encontronazo respecto a la subida en gasto militar de 1000 millones comprometidos por Sánchez en la cumbre de la OTAN de Madrid. De tal manera, que de los 7000 millones de euros que se prevén recaudar en el bienio 2022-2023 por un nuevo impuesto excepcional y transitorio a las eléctricas y grandes entidades bancarias, saldrán los 1000 millones del aumento en gasto militar y, supuestamente, la bonificación del 100% de los trayectos de cercanías y media distancia de Renfe, así como, los 100 euros mensuales más a los estudiantes ya becados. Todo hace pensar que estas últimas medidas se prorrogaran en el tiempo, aunque el citado nuevo impuesto sobre los beneficios a la banca y compañías energéticas se califique de excepcional y transitorio muy a pesar de Unidas Podemos.



Por otra parte, la intención de Sánchez es inequívoca, desactivar en gran medida el proyecto de escucha puesto en marcha por la Vicepresidenta Segunda, Yolanda Díaz. Quizás, en ello hay que buscar la justificación de la actitud mostrada por Díaz en el Debate de la Nación, más allá de la cautela y también en contraposición por la satisfacción mostrada por las ministras de Podemos, Belarra y Montero, por las medidas presentadas por el Presidente Sánchez.

En esta ocasión, la derecha ha sido ninguneada por Sánchez como pocas veces, salvo para dedicarle algunas puyitas que no vienen al caso más propias de redes sociales que de un parlamento. Las medidas presentadas han pillado a la derecha en su conjunto con el paso cambiado y así, solo han llegado a articular lo de calificar de populismo fiscal el nuevo impuesto a la energéticas y a la Banca, dedicando más tiempo a ETA que a otra cosa. Si recurrir a ETA en un debate del Estado de la Nación después de diez años de su desaparición es patético, no menos patético fue la cara que se le quedó a más de uno cuando de boca de la portavoz de EH Bildu, partido al que la derecha califican de los herederos de ETA, pudieron oír una condena expresa del terrorismo y una absoluta solidaridad con las víctimas del terrorismo. Lo cierto es que EH Bildu están demostrando más sentido y responsabilidad de Estado que el conjunto de esa derecha de banderitas en las pulseras y loas a la Constitución que tanto defienden y luego tanto incumplen.



Fue un debate del Estado de la Nación en el que nuevamente la derecha quedó retratada en su miseria y en el parece que ganó la mayoría social, esperemos que no sea de forma tan excepcional y transitoriamente como las medidas propuestas por el Presidente.



Por ello, parafraseando la canción de Buena Vista Social Club, hay que recordarles a todos aquellos de: “Óigame compay no deje el camino por coger la vereda”.