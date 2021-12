Cómo se inventa una noticia en semana de derbi

- Publicidad-

Nada mejor que la llegada de un derbi para que la prensa nacionalmadridista comience a inventarse noticias sobre el Atlético de Madrid. En realidad estaban esperando que eliminasen al Atlético de Madrid de Champions para haber lanzado toda su furia. Como no ha podido ser, les queda agarrarse a las noticias falsas –la que habían lanzado antes del partido contra el Oporto para malmeter-. Como se hace con las informaciones de la prensa generalista, hoy se desentraña la gran manipulación.

Manu Sáiz fue el que lanzó la piedra, no se sabe si obedeciendo órdenes del viudo con gafas, diciendo que João Félix había pedido irse en el período de fichajes de invierno. El chaval, dice el amanuense de As y El chiringuito (no muy buenas referencias), no encaja con el Cholo Simeone y prefiere irse a otro equipo donde tenga más minutos. Ya que su deseo es ser incluido en la lista del mundial de Qatar. Creíble en sí la noticia sin aportar más datos salvo…

1ª Mentira

Que João se quiera ir puede no extrañar, pero que se ponga como excusa el mundial de Qatar ya empieza a oler raro. ¿Por qué dirán ustedes? Entre otras cosas porque en 2022 el mundial no se juega en junio/julio sino en invierno. ¿Para qué querría irse el jugador ahora si falta un año para el mundial y podría conseguir la inclusión en la lista saliendo en verano? Sáiz no lo va a saber explicar porque igual ni sabe cuándo se juega el mundial, ni dónde. Extraño, muy extraño. A no ser…

A no ser que sea el Real Madrid el equipo que quiera fichar a João, aunque sólo sea por quitarse esa espinita el Don, y les hayan dicho que digan cualquier tontería para que parezca creíble. El problema es que los que escriben al dictado suelen tener poca imaginación. O cabe la posibilidad de haber intentado un Turín con el jugador. La maldad del nacionalmadridismo es enorme.

2ª Mentira

Ocurre que como el Atleti ha pasado a octavos de Champions y se está en semana de derbi hay que seguir con la bufonada. Nada mejor que lanzar otro globo sonda. Y a los poco pensantes no se les ocurre nada mejor que titular la noticia de la siguiente manera: “Mendes ha informado al Atleti que sacará a João en diciembre”. Jorge Mendes como condimento de todas las salsas y porque el nombre suena bastante más que Pedro Cordeiro. ¿Quién es el señor Cordeiro? Uno de los socios de Soccer Promaster. ¿Qué es Soccer Promaster? La agencia del jugador.

¿Pueden explicar en la cadena SER y en As por qué alguien que no es el representante de João anda informando a la directiva que piensa sacarle en diciembre/enero? Mendes actuó en el fichaje como intermediario por parte del Atleti, no por parte del jugador. Con el jugador y su agencia de representación se había alcanzado un acuerdo. A ver, no es tan complicado buscar en internet quién es el representante de João y poner su nombre. Igual piensan en esos medios hermanos que Cordeiro va a ceder su dinero de las comisiones de forma desinteresada a Mendes (que le debe sobrar).

3ª Mentira

Como parece que no cuela demasiado la invención (se falla hasta en el representante del jugador), pese a meter en la ecuación a los sospechosos habituales (Javier Matallanas podía haber mirado o explicado el porqué de Mendes), toca sacar “equipos interesados”. Así en As, firmando ya por vergüenza como As.com (redacción) y señalando a la cadena SER (una especie de “han sido ellos”), dicen que están interesados en João el Liverpool, el Arsenal, el Manchester United y, el nuevo equipo comodín, Newcastle.

Visto así parecería que la cosa toma visos de credibilidad pero, siempre en las trampas hay un pero, descubren sus cartas a decir que el equipo que más dinero pone es el Newcastle pero que el jugador no quiere ir allí. ¿Cuánto dinero pone? ¿Cuánto ofrecen los demás? Si se da esa información, siempre y cuando fuese verdadera, lo menos que se debe conseguir de las fuentes es la pasta que piensan poner. No es lo mismo decir que el Liverpool ofrece 20 millones que 100 para la credibilidad.

Gil entra en la ecuación

Por si fuera poco acaban metiendo a Miguel Ángel Gil en la ecuación. El máximo mandatario habría dicho al jugador, se supone que a sus representantes, esos que no son Mendes, que si trajese el dinero se podría ir. Esto dice, que parece que no le conozcan, con cualquier jugador o empleado de la SAD. Si le ponen la pasta le salen símbolos del Euro en los ojos de pensar que subirá en la lista Forbes. No aporta nada esta información en realidad, ahora bien…

¿Cuánto es el dinero que pide Gil por João? Volvemos a los párrafos anteriores. Si Gil ha dicho que le “enseñen la pasta”, mientras se escuchaba Free Fallin’ de fondo, ¿cuál es esa cantidad? ¿20, 30, 40, 50…? Como todo el mundo conoce a Gil y se sabe que no piensa palmar dinero, por menos de 100 no sale. ¿Qué equipo puede soltar 100 millones en el mercado de invierno? Pues casi ninguno y menos los que han puesto en la lista, salvo al que no quiere ir. Nadie va a pagar, ni ochenta, por un posible suplente cuando de momento las arcas no están recuperadas (el Arsenal no juega ni Conference).

La táctica del nacionalmadridismo cuando tiene miedo

Lo curioso, al menos si se hace caso de lo que ha venido publicando el nacionalmadridismo, es que utilicen esta táctica del miedo. Cuando el Atleti era un equipo de mitad de la tabla no sacaban ventas posibles, ni nada por el estilo, como mucho hacían apuestas sobre cuántos goles metería su equipo. Extraña la táctica porque habían dicho que el equipo rojiblanco estaba ya acabado, que la etapa Simeone estaba finiquitada (en esto ayuda el pimpín de Gonzalo Miró), por lo que el partido sería coser y cantar ¿o no?

Para aquellos que berrean en el Metropolitano y en redes sociales no hay mejor ejemplo que éste para ver cómo ha cambiado la cosa. Tienen miedo a un equipo lleno de dudas y poco fútbol. Por ello necesitan inventarse historias de mala forma y sin hilvanarla bien. Que igual es que son incapaces de ello. Necesitan malmeter, pero hasta en eso han fallado. Que se vaya João es algo que preocupa a los panenkitas y poco más. Calidad tiene pero es un pecho frío y ese tipo de jugadores en el Atleti no encandilan. No es jugador con el que se haga daño. Al leer la noticia casi todo buen atlético ha pensado: “¡Enséñame la pasta!”.

Post Scriptum. Si Gil no lo filtra, ya que no querría abaratar la operación y los amanuenses no saben ni quién es el representante…