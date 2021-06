Como pollos sin cabeza en el lodazal

- Publicidad-

Sres, para solucionar lo del Mar Menor hace falta conocimientos y reconocer problemas que ustedes, ambos partidos políticos aún no han reconocido .

Perdónenme si soy crudo y sincero pero algo que más me puede llegar a doler después de mi familia es LA MAR, yo nací de cuna en ella.

Van ustedes dando tumbos con organizaciones, universidades afirmando respaldos científicos de mercenarios politizados de un comité abandonado por mayoría de sus integrantes por vergüenza ajena.

Para resolver la compleja problemática del Mar Menor debe ser una acción conjunta, integral, unificada de todas las administraciones y competencias bajo un único mando, integralmente, algo que han demostrado lo que todo ciudadano sabíamos, rivalidades políticas y cambios de gobierno no permiten una solución integral y menos aún poder ejecutar un plan así pensando en 25/30 años; a ustedes no se les puede pedir pensar más allá de 4 años de gobierno porque vendrán otros y todo lo hecho desecho como dice el dicho unos por otros , la casa sin barrer, cruda realidad de la burrocracia política en las instituciones que deben ejecutar obras públicas, descontaminaciones que van más allá de 6/8 años.

Cuando digo que ustedes ambos partidos políticos no reconocen ciertos problemas, me refiero bajo un contexto histórico al inicio de los mismos. Para ello podemos empezar por el arenal, les recomiendo esta lectura ligera que lo sintetiza perfectamente .

PRIMERA PARTE :

HISTORIA DE UN DESASTRE ANUNCIADO: MAR MENOR

DE LA GUERRA DEL AGUA AL NEGOCIO Y LA ESCASEZ, NO SON SOLO NITRATOS LOS PROBLEMAS DEL MAR MENOR, VERTIDOS

Nos remontamos a finales de los años 80 y principios de los 90, época en la que los dos grandes partidos se disputaban los gobiernos en Murcia y también gran parte del sureste español.

Manifestaciones del agua para todos y que la historia escribió decenas de titulares dividiendo el norte con el sur peninsular, el río Tajo el gran protagonista, la agricultura y la riqueza del sol frente a unos pueblos despoblados en la cabecera del río más largo de España.

Una Región de Murcia gobernada por el Partido Popular los últimos 25 años con muchos problemas medioambientales sin resolver, una CHS (Confederación Hidrográfica del Segura) llena de sombras en su gestión desde según quien gobierne en España cada 4 años alternándose PP y PSOE.

Un despropósito en cuanto a falta de inspecciones, control de pozos, desalación privada y extracción de aguas en unos acuíferos salinos con niveles de nitratos y otros químicos de los que no se habla.

Los últimos titulares de miembros imputados por contrataciones irregulares sitúan a CHS formando parte del gran problema murciano del Mar Menor, ¿Por qué?, pues es bien conocido la falta de control administrativo y de inspección en los casos abiertos sobre el agua, ambos van de la mano como hermanos de una tela de araña bien tejida, caso Topillo y caso Sal.

Con respecto al caso Sal hay que citar también imputaciones al anterior gobierno de Murcia, que ha dejado un vacío de 300 millones de euros sin justificar como sobrecoste ya de otros 300 en la famosa planta de desalación de Escombreras. Haciendo comparación con la planta de Almería del Campo de Dalías, construida por Acuamed con 130 millones de euros, una de las más productivas de Europa, ¿como se puede explicar tal diferencia?. Todo esto son noticias de diarios de referencia.

Llegó el nuevo milenio y con él los cambios de modelos agrarios que se venían produciendo dieron un repunte hacia los riegos intensivos con sus monocultivos de la lechuga promovidos por grandes lobbies del mercado, barriendo a pequeños y medianos empresarios de la zona del negocio. Donde campos de alcachofas, algodón, algarrobos, limoneros eran la tónica predominante se convirtieron en grandes extensiones de lechugas que para cada una se necesitan de 12/14 litros de agua, millones y millones de estas crecían a la par de unos problemas en el Mar Menor ya presentes desde los años 80. Vertidos urbanos, lodos de minería de metales pesados en Arco Sur (vertidos que están ahí al igual que los que ya sabemos en Portman, estos fueron de 5/6 veces mayores a través de las tres grandes ramblas del Arco Sur).

Junto con un ahorcamiento de golas y canales producidos por desecaciones en el arenal de la Manga hechas para ganar tierras urbanizables aumentando los aparcelamientos. Pero esto es otra historia para indignación del lector que haga memoria de esos años de bonanza turística y urbanística.

Haciendo memoria en el problema del agua, recordamos 2016, la gran sopa verde en el Mar, ocasionada por si no lo saben por una subida en los niveles de fitoplancton marino, incremento de nitratos gracias al vaciado accidental del sistema de drenaje del Campo de Cartagena construido por Sacir y gestionado por los Scrats (Sindicatos del agua), bajo convenio con CHS.

Este verano hubo cientos de casos por diarreas, vómitos y fiebres en muchos centros de salud y urgencias médicas de esta índole. Aquí empezó a sonar el caso Topillo, apareciendo cientos de pozos ilegales con sus equipos de desalación por osmosis inversa compactos en contenedores muchos de ellos bajo tierra, hagan memoria en hemerotecas.

Para los que no conocéis el mercado, los equipos de osmosis inversa en la región de Murcia provienen de dos únicas empresas, miren en google, miren sus referencias y encontrarán el maná del negocio con empresas y organismos muy conocidos.

Comenzaron a instalarse en Arco Sur porque allí no llegaba el trasvase, la necesidad de agua para estos cultivos es enorme llevando a los agrónomos a ingeniárselas con estos equipos, a la vez que se convertían en yonquis del agua desde CHS se iba cortando el grifo del Trasvase, desembalses de presas para justificación de épocas de sequías y un agua que no llegaba.

¿Qué haríais si os veis con vuestro negocio sin suministros esenciales?, buscar cualquier alternativa, es lógico pura supervivencia. Bien recapitulando, tenemos un sector sediento y unas desaladoras construidas con empresas paralelas para evitar gestiones con CHS (caso Sal).

Tenemos un campo de Cartagena sembrado de pozos sin sellado en la capa del cuaternario corriendo agua a chorro al acuífero inferior mezclándose ambos acuíferos con nitratos, purines y otras químicas de sulfatos como el Glifosato (prohibido en USA y en Francia). La Unión Europea todavía no ha sentenciado su prohibición, así que España está en un limbo al respecto, este sulfato es muy potente se usa ampliamente en esta zona en las épocas de agosto y septiembre con los campos arados, fresados y sin cultivos.

Es una hipótesis que si habitualmente se vierten cantidades de 43 ppm forma habitual por la rambla del Albujón. Llegó la gran Dana de septiembre, barrió los sedimentos impregnados de esta sustancia llegando al Mar en cantidades ingentes (crecimiento del Mar Menor de 0,7 a 1 metro más de calado). Según estudios de las universidades de Colombia con esta sustancia llegaron a la conclusión de que por encima de 9 ppm las algas mueren masivamente y los peces sufren una neurointoxicación que les anula la capacidad de respirar, curioso dato, ¿verdad? .

No han sido solo nitratos, nitritos, purines, sulfatos lo que llegó al mar, aparte de todo esto tenemos residuos acumulados en sierra minera supurando y lixiviando hacia las tres principales ramblas de arco sur desde los años de la minería de Peñarroya a cielo abierto, ahora en manos de Potmangolf .

Vertederos de residuos y balsas de venenos que filtran al acuífero de Arcos Sur y al Mediterráneo. Arsénico metálicos de plomo, cadmio, zinc, selenio, uranio y otras lindezas para tierras agrarias, ramblas acuífero por la naturaleza de estas explotaciones mineras abandonadas en el año 92, finalmente el receptor es el Mar Menor por la acción del agua en su ciclo natural.

¿Qué tenemos entonces en los fondos marinos del Mar Menor desde hace años y años?. Afirmaría que un GRAN CALDO TÓXICO, sin lugar a dudas, sobre todo en la denominada cubeta sur (zona delimitada por la rambla del Albujón, islas interiores y canal de Marchamalo, cualquier científico internacional puede tomar 10 muestras en esta zona de los fondos marinos y enterarse bien de estas pesquisas y calladas sombras en el gran conjunto de problemas que vienen afectando a nuestro querido Mar, albufera según el premio nacional de ecología Pedro Costa.

La primera afección y que comenzó a dar sus frutos a partir del año 80 junto con los lavados de minería pesada fueron las desecaciones del arenal de la Manga ejecutadas entre los años 53/68, con concertinas en la entrada al arenal, se fumigó lo que era entonces una consecución de dunas y formaciones rocosas llamadas Sculls , lleno de alacranes y vegetación marina. En las partes más estrechas de este arenal se llevaron rellenos procedentes de sierra minera y desde el mismo lavadero Roberto de Portman, ganando así superficies para aparcelamientos urbanísticos y estrechando golas y canales .

Francisco Otero Rivas, presidente de la Fundación Naturociencia (en Constitución).

SEGUNDA PARTE : HISTORIA DE UN DESASTRE ANUNCIADO: MAR MENOR .

GÉNESIS DE UN PROYECTO URBANÍSTICO Y RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE DEL FAMOSO ARQUITECTO ANTONIO BONET CASTELLANA NO RESPETADO EN PRO DEL NEGOCIO DEL LADRILLO Y EL TURISMO, TODO POR LA PASTA.

La Manga del Mar Menor pertenecía al Estado, pero la Ley de desamortización de Mendizábal de 1855 a 1856 la confiscó en Subasta Pública el 10 de enero de 1863. A partir de este momento pasó a manos de los antecesores de los actuales promotores y urbanizadores, que la compraron por el precio de 31.000 reales (7.750 pesetas).

Sin embargo, no permaneció mucho tiempo en manos de sus nuevos propietarios, puesto que la familia Maestre comienza a comprarla a finales del siglo XIX. En la década de los años 50 del siglo XX la zona norte de La Manga ya se encontraba en manos de Tomás Maestre Zapata en un 80%, patriarca de la familia en esos momentos. Concesión conseguida por su tío.

Mientras tanto, en la zona cartagenera se extendía la finca denominada «la encañizada de Marchamalo», que había sido cedida a José Huertas en 1868 para el establecimiento de una pesquería. Años más tarde pasaría a manos del empresario minero Francisco Celdrán. Aunque dicha gola hay algunos escritos en archivos que fue abierta en el siglo XVI para el monasterio de la Clarisas para su sustento. Este canal antes de las desecaciones disfrutaba de una anchura

próxima a los 400 metros, donde barcos de pesca con 2,5 metros de calado de Cartagena podían cruzar a la bahía llamada el Vivero para refugiarse de los temporales de levante, donde también abundaban bancos de anguilas, lubinas, doradas …lugar donde Tomas Maestre intentó construir la Veneziola que conocemos al norte de la Manga. Así que podemos imaginar la cantidad de ahorcamiento en sus intercambios de flujos entre ambos mares que ha sufrido la cubeta sur. En este canal se pueden encontrar niveles de plomo hasta 1000 veces superiores a los de los lodos de minería acumulados en la costa sur del Mar Menor.

En 2016 se paró su dragado por denuncias ecologistas, hoy en día podemos apreciar con el Google Maps su anchura y cuellos de botella. También como pseudocientíficos al mando de un comité del Mar Menor politizado ha llevado a su límite este enclave único en España.

No los culpo por su ignorancia, pero si por su participación en esta gran falacia montada los últimos 40 años. Y su falta de valentía en denunciar o informar de todos estos problemas de contaminación.

Siempre escuchamos que la gran culpa o el comienzo de los problemas de eutrofización de este Mar la tiene el Canal del Estacio y su dragado. Este canal tenía dos en su parte interior de cara a la albufera, en su centro una isla de arenal donde el Sr. Tomas Maestre construyó su casa, uniéndose ambos canales en uno solo hacia el E cara al Mediterráneo. Aquí se ganaron al Mar unos 374000 metros cuadrados.

Teniendo en cuenta la historia del tráfico marítimo de la zona y del Mediterráneo en Cabo de Palos el dispositivo empezó a funcionar a primeros de siglo, ampliándose de forma sustanciosa años posteriores, dicho esto se explica el paso de la Prolifera Invasora al ecosistema, los lastres y deslastres de buques se hacían sin control en unos años donde el tráfico marítimo crecía como lo hicieron las flotas de barcos y el incremento del tráfico marítimo en el Mediterráneo, brutal tras la apertura del canal de Suez. Hoy en día hay una normativa que prohíbe los deslastres a menos de 40 millas náuticas de las costas.

Si nos dirigimos a la zona donde el año pasado encalló el Dragaminas de la Armada Española en sus labores de rescate del avión de la «patrulla águila» accidentado , podremos observar claramente rellenos que no aparecen en las cartas náuticas físicas ni digitales, si aumentamos la escala podremos observar una línea perfecta no natural de arrecife con piedras cuadradas que a modo de protección evitan la degradación de las playas creadas para el turismo y disfrute de los años 70 hasta nuestros días.

Ya para terminar aclarando este lío en 1950 el Sr. Tomas Maestre Aznar tenía concesión en las golas del norte y sus encañizadas del Ventorrillo, el Charco y la Torre, proporcionaban un paso de agua desde tiempos de los Romanos muy relevante entre ambos mares, hoy en dia pasan los ciclistas con su bicis a espaldas y enlodados hasta cintura cruzan del lado de la Torre a la Veneziola; por la zona marítima del Mediterráneo la pesca con las cañizas era mantenida por los pescadores de San Javier y San Pedro del Pinatar realizando su mantenimiento anualmente y dragado continuo durante cientos de años.

Es inexplicable la ofuscación de estos miembros pseudo-científicos y ecologistas que a la primera que se habla de abrir golas y canales denuncian sin saber ni conocimientos, parece ser muy rentable el término muy poco acertado de Laguna Salada vendida a Europa, que vierte millones en subvenciones al Estado y estos grupos que llevan viviendo del problema décadas.

Aunque no es hora de abrir el paso entre ambos mares porque tenemos una de los mayores campos de Posidonia en el lado Mediterráneo y dos reservas marinas que proteger. Este invierno hemos observado muertes masivas de esta alga como nunca vistas en las playas de la Manga.

Vergüenza ajena da ver como la ignorancia y la ambición humana han llevado a nuestro Mar Menor a una UCI por falta de respiración como si de un enfermo de COV SARS 2 se tratase.

Otra lacra que se suma a la ya mermada economía de la zona llevándonos a todos hacia un pozo que no deja respirar.

O nos unimos y encaramos todos y cada uno de estos problemas reales de forma integral, con un Plan Marítimo y Terrestre elaborado por científicos y técnicos reconocidos ya por sus trabajos en otros lugares en temas de des- contaminaciones con las mismas características que tenemos aquí, que ya han logrado recuperar lagos eutrofizados por temas de vertidos mineros y agrícolas con sus trabajos o nos ahogaremos como este Mar.

El camino para superar las disgregaciones de competencias entre todas las Administraciones Públicas que convergen en todos estos problemas y también los cambios de Gobiernos cada 4 años, para poder llevar acabo dicho Plan Integral por 25/30 años sería una Fundación Científica y Técnica Apolítica que aportará proyectos ya elaborados y presupuestados en cada Entidad Pública, de forma que algunas tecnologías nuevas ya existentes como una planta de desalación y Desnitrificación Solar (no con osmosis cara y poco productiva ), materiales, sistemas de filtración nuevos con tecnologías de Biorremediación de suelos contaminados, solucionaremos el problema de Portman, Costa sur del Mar Menor con el mismo problema de lodos mineros acumulados ahí por siglos.

Más entre los años 40/86 cuando Europa al entrar España en la UE prohibió dichos vertidos a ambos Mares y fueran aplicadas en descontaminación de acuíferos de forma individualizada pues no es lo mismo en Arco Sur que en el Campo de Cartagena . Acompañado todo esto de reformas agrarias basadas en los últimos avances en Diseños de Ecosistemas productivos, Reformas urbanísticas, Reformas industriales , que todo ello en conjunto benefician al ecosistema des contaminandolo y recuperándose definitivamente con apoyo en trabajos realizados en temas como reforestaciones , creación de lagunas productivas y como riñones , encauzamientos de ramblas y ramblizos, resolviendo el problema de la escasez de agua para el sector agrario y poblaciones, consumo humano, depuraciones masivas de aguas urbanas con unas capacidades nunca vistas, sistemas de retirada y dragados sin contaminar para limpieza y descontaminación de fondos marinos.

Son tantos los avances como científicos somos que de forma multidisciplinar formamos un grupo para tal desafío, donde también hay en juego la lucha contra el cambio climático con avances como poder reducir las emisiones de CO2 industrial al 88%.

Proyectos para su ejecución sin derrumbes de casas, negocios, edificios o expropiaciones de tierras, traumas innecesarios en una Región ya bastante castigada. Hay un camino y mejores maneras de hacer bien las cosas, más razonables, más viables, lógicas y que podemos demostrar, enseñar y acometer.

Hay solución y luz en el camino, no desesperen, tenemos muchos desafíos por delante y el primero es vencer la ignorancia y convencer con la razón y la lógica.

Para terminar les diría que empezasen la casa por los cimientos pero me temo que van a lo bonito y tapar los problemas, tan graves algunos como que en la cubeta sur hay depositadas unas cantidades ingentes de en torno a 5/6 veces los mismos lodos mineros vertidos entre los años 40/86 que en Portman, claro está eso es competencia en playas y zonas de baño de Costas, pero la CARM tiene sus competencias en las aguas y fondos marinos por considerarse aguas interiores.

Solo actuamos entonces para este proyecto si algún día se les ocurriera reconocerlo, porque oigan, y escuchen ahí hay un depósito de lodos mineros que superan las analíticas hasta 200 veces los valores de referencia en plomo y cadmio o van ustedes a decirme que eso no es cierto ? Venga científicos externos de la UE y la ONU y que los analicen; ustedes por mucho que quieran, ambos partidos PP y PSOE , no van a poder ocultar tal desaguisado.

Esto solo por ponerles un ejemplo, porque en San Javier hay para CHS manteca también, hay unos cuantos pozos afectados por aceites quemados, a razón de que a 100 metros podemos observar unos 4 de aceites, en las sondas . Pero eso bien calladito lo tienen y el Seprona fue allí como también fueron los guarda forestales de salinas.

Vamos a seguir con el oscurantismo medieval o afrontamos los problemas de cara como adultos .

Yo y mi grupo de científicos serios no politizados conocemos bien este conjunto de problemas, ojalá no fuera así.

Entiendo que algunos son como esos mosquitos veraniegos que vienen de noche a tocarle la moral al político de turno o a los empresarios que han vertido y contaminado nuestro Mar Menor, nuestras tierras y acuíferos. Pero estamos dispuestos a dejar las batallas, denuncias, y ponernos a trabajar seriamente con un Plan Maestro Integral Marítimo y Terrestre para el Mar Menor , Campo de Cartagena y Arco Sur, para una Reforma agraria profunda con la consejería de agricultura y ayuntamientos pues es necesario recalificar una pequeña parte de tierras.

En Sierra Minera con ministerio de industria sección minas y depósitos de residuos con la CARM consejería de medio ambiente, Confederación Hidrográfica del Segura ( ramblas, ramblizos, acuíferos ). Y cuando terminemos nos vamos con Demarcación de Costas con el Miteco y concejalías de playas de los 4 ayuntamientos ( Playas , paseos marítimos y zonas de baño ).

Avisarles que cualquier gasto en el mar sin empezar la casa por los cimientos es tirar el dinero público. En el Mar hay que realizar dragados sí , SÍ , como lo leen Dragados que con técnicas novedosas filtradas y contenidas será la primera vez que se realicen. Pero son necesarias dichas descontaminaciones, sobre todo en la costa sur del Mar Menor donde lodos de minería deben ser retirados. .

✅. PRIMER PUNTO :

Cualquier manipulación de material arena lodos de esta zona remueve metales pesados arsenicos metálicos y metaloides. Cuidado porque ya se ha realizado otras veces y dichos lodos se reactivan Química y físicamente ( lo que afirman aquí es una falacia contraria a cualquier criterio serio de expertos en este tipo de contaminación )

✅. SEGUNDO PUNTO :

Que me digan quienes son los biólogos marinos que firman estos informes y qué conocimientos tienen sobre este tipo de contaminación . Porque los datos de analíticas realizados por el ente Universidad – Empresa ,la Umu, la Universidad de Valencia y la de Barcelona van cansados de denunciar los niveles de Cadmio Zinc , Plomo ( Tóxicos y NeuroTóxicos que superan hasta 200 veces los valores de referencia que dicta la ley vigente de vertidos de dichos residuos al Mar .

✅. TERCER PUNTO :

Cualquier científico serio puede ir a toda esa costa tomar 4:5 muestras y cotejar mis afirmaciones . Si Seguimos en la problemática del Mar Menor cerrando los ojos y NO RECONOCIENDO dichos problemas de contaminación vamos mal para poder aportar soluciones a esto .

✅. CUARTO PUNTO Y FINAL :

Soluciones existen para frenar la Eutrofización, para corregir el problema de vertidos mineros, para descontaminar acuíferos, para estabilizar y confinar dichos residuos peligrosos y tóxicos para la salud y el medio ambiente.

El problema es que quienes se supone que llevan décadas estudiando gastando dinero público, subvenciones, están politizados y sirven a intereses ajenos a aportar soluciones REALES, EFICACES, DEMOSTRABLES.

Somos un grupo de 40 disciplinas diferentes con soluciones serias y ya aplicadas en otros lugares de España y del mundo .

Con trabajos nuestros los canadienses han recuperado sus lagos Eutrofizados allí.

Y no una ridícula franja llamada cinturón verde que suena bien pero ineficaz para cualquiera que tenga dos dedos de frente .

Bajo todo ese contexto histórico que les comenté hay que pensar en el futuro de este ecosistema y el cambio climático el crecimiento y estudio los próximos 15/20 años de la evolución de la meteorología y los niveles del mediterráneo, no me sirven predicciones al uso , me sirven realidades apreciables.

Seamos serios y no ecologistas subvencionados con alarmismos que quizás puedan llegar a ser exagerados. Les invito a ser más bien medioambientalistas, es diferente es real …

en el mar o plan marítimo es necesario al inicio. Dos actuaciones urgentes para mejorar las calidades de la columna de agua, además se necesitará toda la materia orgánica de fangos , lodos o lomos depositados en el fondo marino, cuanta más se retire mejor. Para preparar y acondicionar esos fondos marinos para sus fases de recuperación, restauración de la vida marina.

Imagínense tantos avances científicos técnicos . Tecnologías y materiales de donde salen ? De científicos técnicos y gente que hemos mamado la mar, la minería, la agricultura, el agua y la tierra.

Señores hay un camino y soluciones, no desperdicien la oportunidad de poder tener un comité científico así , los miembros son científicos de primer orden , con recorridos internacionales y nacionales .

Atiendan y tengan altura política.

Algunos avances científicos son de tal magnitud que por ponerles un ejemplo les cito un llamamiento al problema de Fukushima y las aguas que Japón quiere verter al pacifico. Pues tenemos la solución, España podría aportar, resolver tal conflicto, a Japón con todos su países colindantes y las tensiones que se están dando sería para España muy relevante y beneficioso. .

CÓMO DESCONTAMINAR EL AGUA FUKUSHIMA RADIACTIVA CON NUEVA TECNOLOGÍA VS ÓSMOSIS INVERSA:

Tenemos en nuestras manos una tecnología que abarataría los costos de producción de agua potable y su reciclaje también en plantas de Edar, como la solución granjas de purines , alpechines, y esta tecnología también fue probada incluso con aguas de las mismas características que los de Fukushima con radiactividad, este experimento fue elaborado en colaboración con nuestro CSIC, los resultados fueron espectaculares, agua destilada por un lado y el residuo radiactivo seco por otro para ser reutilizado.

¿CÓMO PASAMOS DEL AGUA DE MAR AL AGUA DULCE ?:

Es un proceso físico-mecánico que evapora el fluido, cualquier fluido con energía solar térmica, avanzando el proceso de 100 * centígrados a 60 *, es decir, acelera dicho fluido en un ambiente controlado a velocidad ultrasónica, favoreciendo en dicho ambiente la cristalización de todo el residuo que contiene el agua o el fluido en forma seca, SAL DE MAR, con 4% de humedad, apto para consumo humano. El mismo proceso vale para cualquier fluido.

Podemos descontaminar acuíferos, ríos, lagos, tierras y solucionar problemas de depósitos de residuos tratándolos reciclandolos y revalorizándolos . Algo impensable para por ejemplo la minería pesada, o ciertos residuos industriales acumulados como en el Hondón o en Huelva. Y quizás unos cuantos lugares de España también contaminados y afectados por este tipo de contaminación que envenena acuíferos y ríos de donde la población bebe.

Les dejo esta invitación a resolver todos estos problemas con soluciones reales, eficaces y lógicas . Tengan un buen día y altura política .

Francisco Otero Rivas, presidente de la Fundación Naturociencia (en Constitución).