Cómo mejorar y aprovechar tus oportunidades de empleo

El mundo cambia constantemente, y no hay excepción con el mercado laboral, ya que es uno de los sectores más volátiles de la sociedad. Cada vez existen nuevas tendencias y necesidades, y por ello se requieren profesionales capacitados para afrontar los retos laborales. Por este motivo, debes aprender a sacarle el máximo partido a tus oportunidades de empleo.

Desde la antigüedad, las personas han tenido que adquirir más conocimientos, cambiar de rubros y desarrollar nuevas habilidades para trabajar. Ha sucedido en la revolución industrial y también ocurre hoy en día con la automatización y digitalización.

Cómo aumentar las oportunidades de empleo

Lo más importante para incrementar las oportunidades de empleo es convertirte en un profesional más competitivo. Por lo tanto, debes trabajar en tus competencias profesionales, lo que incluye aptitudes blandas y habilidades duras. En el mismo sentido, es adecuado que tengas una capacitación continua y que obtengas nuevos saberes de manera gradual.

No te limites solo a tu carrera universitaria básica, pues quizá no sea suficiente para alcanzar los primeros puestos en el mercado. Lo bueno es que no necesita salir de casa para cursar una maestría o doctorado, ya que hay modalidades virtuales muy interesantes.

Evidentemente, todos los conocimientos y habilidades que adquieras tienen que estar enfocados en las tendencias y necesidades del mundo actual.

¿Cuáles son las oportunidades laborales del futuro?

No es un secreto que la tecnología avanza cada vez más y más, y por ello el mercado laboral pone su enfoque en este sector. Por ejemplo, según el Foro Económico Mundial, se estima que para el 2025 existirán 133 millones de vacantes disponibles en estos campos.

Por si fuera poco, LinkedIn y Microsoft indican que en los próximos 5 años habrá 149 millones de plazas. Por supuesto, el hecho de que existan tantas vacantes no significa que todos tengan las mismas oportunidades laborales. Solo aquellos profesionales sobresalientes saldrán vencedores y ganarán un contrato.

Pero claro, no solamente la tecnología es importante en la sociedad, aunque sí ayuda a potenciar diferentes carreras. Sea como sea, te dejamos un listado con los campos en los que tendrás mayores posibilidades en hoy y mañana:

Educación

La educación es una necesidad vital en todas las sociedades, y que ha tenido que reinventarse debido a la pandemia. De cualquier modo, en todo el planeta se solicitan profesionales en educación primaria, educación especial, ciencia, matemáticas, física e inglés.

Personal médico

Otro de los sectores con más demanda actualmente debido al coronavirus. Pero aparte del personal encargado de dar su apoyo en la pandemia, toda la plantilla médica es importante, desde los cirujanos hasta los enfermeros y asistentes.

Marketing digital

Son cada vez más las empresas que apuestan por ofrecer sus servicios a través de internet. Existen tiendas digitales, nichos de Amazon, publicidad, sistemas de captación de clientes, entre muchos otros recursos. Es recomendable que te comiences a familiarizar con todos estos elementos si quieres impulsar tu empresa personal o darle inicio.

Diseño gráfico

Un sector relacionado con el anterior, ya que una buena compañía debe establecerse con una imagen que represente su marca. Si tienes habilidades para plasmar las ideas de los clientes, ve preparando tu currículum de diseñador gráfico, pues tienes numerosas oportunidades de empleo para aprovechar.

Profesionales en salud mental

Vivimos en un mundo agobiante en el que no resulta para nada fácil mantenerse a flote. Esto ha hecho que muchos ciudadanos soliciten servicios médicos especializados en la salud mental y emocional. Una gran variedad de personas luchan contra el insomnio, la ansiedad, el estrés crónico y la depresión.

Ciencias computacionales

Abarca todo lo relacionado con programación, datos e inteligencia artificial, elementos que, aunque no los percibas, están presentes en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, los teléfonos móviles, los electrodomésticos, las plataformas que visitas en internet e incluso los relojes que utilizas.

Exprime tus oportunidades de empleo al máximo

Es el momento de comenzar a trabajar en tu desarrollo profesional y personal para que te conviertas en un experto flexible y adaptable. Debes estar dispuesto a ir en consonancia a los cambios del mercado para disfrutar del éxito, pero no solamente ahora, sino también en el futuro cercano.