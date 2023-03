Cómo hacer la retirada de uralita

Una de las reformas más importantes en el ámbito inmobiliario, sin importar si hablamos de viviendas, de oficinas o de locales comerciales, es la retirada de uralita. Este material está presente en tuberías, techos y canales pluviales, entre otros sistemas. Si bien es cierto que fue muy popular durante el siglo pasado por lo barato que era el fibrocemento con amianto, el cual cuenta con la comentada uralita. No obstante, desde 2002 se prohibió su fabricación por los problemas de salud que trae consigo. Retirar este material se ha convertido en toda una prioridad para el bienestar colectivo. Ahora bien, ¿cómo se debe hacer? ¿Es posible reciclar la uralita? ¡Te lo contamos todo en detalle!

Donde tirar la uralita retirada

Lo primero que debes saber sobre la retirada de uralita es que es un proceso que se ha de poner en manos de los mejores especialistas. Unos profesionales que tienen que contar con todos los certificados competentes para llevar a cabo dicho proceso. Por ejemplo, si atendemos a las empresas de gestión de amianto en Sevilla, pronto nos damos cuenta de que solo algunas como Global Amianto disponen de los permisos necesarios como para llevar a cabo esta labor. Esto no se debe a que la retirada de uralita sea muy complicada, sino a la delicadeza que se ha de tener en su manipulación.

La fibra de amianto es la parte con toxicidad de la uralita, capaz de deshacerse y convertirse en polvo esparcido por el aire. Es aquí donde surgen los problemas en la salud, más todavía si dicha uralita está en mal estado. Uno de los grandes problemas en esta materia es que se puede llegar a adherir a la ropa y demás superficies, haciendo que sea dañina para el organismo posteriormente. Por consiguiente, la retirada de uralita se ha de realizar con la máxima cautela y eliminarse de la manera adecuada en espacios habilitados para ello.

En Global Amianto cuentan con grandes profesionales especializados en este tipo de trabajos. Desde la empresa siguen al detalle el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo en el cual se establece que se han de utilizar sistemas de extracción especiales y que el material retirado se ha de transportar en contenedores cerrados e identificados con una pegatina. Asimismo, la compañía se encarga de llevarlo a los vertederos autorizados, único lugar en el que realmente se puede tirar la uralita retirada.

¿Se puede reciclar la uralita?

El reciclaje se ha convertido en una de las políticas más destacadas en los tiempos que corren, buscando siempre la reutilización de productos para evitar que los hábitos de consumo del ser humano sigan dañando el planeta. No obstante, es importante dejar claro que en la retirada de uralita no hay cabida para este sistema ecológico. El amianto de este material es altamente tóxico y no puede manipularse para rescatar algún tipo de propiedad positiva. Todo lo contrario, cuando más se modifique dicho amianto, más riesgos hay de que operarios y personas cercanas al lugar de la obra se vean perjudicadas por sus efectos dañinos.

Las empresas que se dedican a la uralita conocen bien esta condición, las cuales deben estar inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo de Amianto (RERA). De hecho, si no tienen la autorización de esta administración, es ilegal que lleven a cabo la retirada y posterior desecho de la uralita. Con esto en mente, la empresa en cuestión se pone en contacto con el vertedero más cercano a la zona para garantizar que, en cuanto haya cumplido con su labor en tu inmueble, podrá arrojar el amianto a la basura de manera inmediata. Unos vertederos que, como hemos comentado, están especialmente diseñados para la destrucción de la uralita y son competencia del Estado.

Así pues, ahora que ya sabes cómo se debe realizar esta gestión, te animamos a que contrates los servicios de compañías como Global Amianto. Todo tu estado de salud podría estar en jaque sin que tan siquiera lo sepas; por lo que nada como recurrir a estos especialistas de la retirada de uralita para garantizar tu bienestar integral.