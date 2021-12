¿Cómo ha podido lograr nadie que los lunes sean poesía?

Me lo pasé como los indios. Me lo pasé como un niño. Me lo pasé como un poeta. Aunque yo no era poeta. Casi era el único que no era poeta en aquella orgía de ingenio alucinante que había montado SCARPA para mayor gloria de Ámbito Cultural y El Corte Inglés en la planta sexta del edificio de Callao. Yo no era poeta, pero era el chico de la prensa.

Tampoco era un papel nada malo.

Ahí estaba la cofradía. LA COFRADÍA DE LA PALABRAS.

QUÉ GENIALES, QUÉ DIVERTIDOS, QUE LÚDICOS, QUE GRANDES, QUE PEQUEÑOS, QUÉ NORMALES, QUÉ BUEN ROLLITO…

La Cofradía de las Palabras son unas gentes que se han reunido en torno a un grupo de Facebook, cuyo embajador es el inquieto e inasequible al desaliento Miguel Portillo. Aunque hay más embajadores, según creo. O puede haberlos.

Son gentes que siente pasión por la rima y la métrica. Gentes que veneran la majestuosidad del soneto. Gentes que bailan con redondillas y cuartetos y liras…, y con cualquier pie forzado que no tenga miedo a ser pisado.

Estuvo tan bien, se lo estaba pasando todo el mundo tan como indio, y no solo el chico de la prensa, que cuando acabó el show en la planta sexta del edificio de Callao como quien no quiere la cosa todos volvieron a juntarse en un bar cuyo nombre no recuerdo, aunque el camarero se llamaba Fernando (algo es algo).

Y no es solo que siguiese el espectáculo, sino que fue muchísimo mejor.

Pala sacó la guitarra y resultó que casi todos sabían cantar y tocar la guitarra. Carolina alucinante, Marta Espinosa absolutamente especial:

fue ella quién me hizo notar, que hizo notar al chico de la prensa, que allí no había egos. La genialidad de cualquiera era la genialidad de todos, y así se vivía.

Maravilla de maravillas.

En Ámbito Cultural de El Corte Inglés han conseguido algo absolutamente

imposible: que el día más odioso de la semana por antonomasia, el lunes, ahora sea sinónimo de alegría y poesía.

¡VIVA EL GENERAL POSADAS! ¡QUE ME FUSILEN OTRA VEZ!

(Mecanografía: MDFM)