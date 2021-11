Como empezar con un proyecto online en España

El mundo del comercio online es uno de los que mayor crecimiento ha experimentado en los últimos tiempos. Año tras año, nuevas empresas ofrecen sus productos y servicios por internet para llegar al mayor volumen de público posible. Debido a la situación derivada de la pandemia, muchos negocios tuvieron que migrar a internet para sobrevivir, ya que era imposible adquirir productos en locales físicos. Esto hizo que muchas empresas pudieran seguir a flote y seguir ofreciendo sus productos a los clientes. Aunque en la actualidad la mayoría de empresas tienen presencia en redes sociales, esto no es suficiente para llegar a todo el público. Tener perfiles corporativos en las principales redes sociales ayuda a mantener una conexión directa con los clientes y conocer sus opiniones, sin embargo, es necesario tener una web operativa y bien diseñada para canalizar todo el tráfico de internet posible. Por esta razón, desde negocios pequeños a grandes multinacionales tienen una web operativa que muestra las últimas ofertas, los productos destacados, así como opiniones de clientes que han adquirido los bienes o servicios. Por suerte, en la actualidad no es necesario tener conocimientos de programación para hacer una página web. Servicios como Webempresa ayudan a las empresas en el soporte técnico para el hosting y el mantenimiento de páginas web. En este artículo, repasamos algunos aspectos importantes para empezar un proyecto online en España.

WordPress es un sistema de gestión de contenidos muy popular en internet. Un CMS es un servicio que permite crear y modificar una página de forma sencilla sin tener apenas conocimientos de programación. Servicios como WordPress permiten una personalización completa así como la subida de imágenes y videos. Estos servicios tienen gran cantidad de componentes prefabricados para que los añadas a tu página web simplemente arrastrando con el ratón, por lo que permite un gran nivel de personalización para hacer que tu web se adapte justamente a la idea que tienes. Sin embargo, si tienes un volumen de visitas elevado es recomendable contratar un servicio de hosting para que tu web no se caiga en ningún momento. Si un cliente visita tu web y ve que no funciona, seguramente no quiera volver de nuevo, por lo que eso es algo que debemos evitar a toda costa. Contratar un servicio de alojamiento web para nuestra página que se adapte a las necesidades de tráfico es imprescindible para que nuestro negocio tenga éxito y pueda satisfacer todas las demandas de los clientes.

Servicios como los de webempresa ofrecen alojamiento específico para páginas creadas con WordPress, por lo que puedes tener la garantía que tu web no fallará nunca. Estos servicios ofrecen medidas de seguridad anti hackeo y copias de seguridad automáticas. En los tiempos de ciberataques que vivimos es crucial proteger la integridad de nuestra web, y sobre todo, los datos sensibles de clientes como información personal o datos de tarjetas de créditos. Gracias a las copias de seguridad automáticas tu información estará siempre a buen recaudo y no se podrá perder en caso de ataque externo o fallo del servidor, ya que se almacena en la nube de forma automatizada para que puedas acceder a ella si surge algún problema. Los servicios de alojamiento web también permiten una elevada velocidad de carga para que tus clientes no se desesperen al visitar tu página. Si el servidor tarda una eternidad para mostrar los productos de tu web, seguramente los clientes busquen una alternativa, por lo que la velocidad de carga es un factor determinante que se debe tener en cuenta. Además, contratando un servicio de hosting de confianza cuentas con soporte técnico las 24h del día, por lo que si surge cualquier duda o problema tienes la garantía de que hay alguien al otro lado del teléfono para solucionar el problema.

No es lo mismo una pequeña tienda de jabón artesanal que una empresa multinacional de moda, por lo que ambas necesitan un servicio de hosting adaptado a sus necesidades. Si tienes un negocio que está empezando, lo ideal es plan M por 79 euros al año. Este plan permite el registro de 2 sitios webs y 5 GB de almacenamiento NVME en discos SSD de alta velocidad. Este plan es ideal para negocios que están alzando el vuelo, ya que ofrece la capacidad necesaria para que tu web despegue sin tener que pagar servicios que no son necesarios. El Plan L es recomendable para empresas más consolidadas, ya que permite el registro de 5 webs, 400 GB de transferencia mensual y un servicio de seguridad anti-hackeo. Por último el plan XL está pensado para desarrolladores, ya que permite registrar hasta 10 sitios webs distintos con todos los servicios anteriormente mencionados.