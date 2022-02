Cómo elegir la mejor casa de apuestas deportivas

- Publicidad-

Probablemente no le sorprenda que existan muchas casas de apuestas. Con todas las empresas diferentes puede ser difícil elegir, especialmente para los recién llegados a esta industria. Cuando se leen libros o se ven películas sobre apuestas deportivas, a menudo se oyen nombres como Pinnacle, 5Dimes, etc., pero ¿qué son? ¿Y por qué debería elegirlas?

Este artículo responderá a esta última pregunta, pero también dará una idea de las características en las que hay que fijarse a la hora de elegir una casa de apuestas. No hay casas de apuestas perfectas, cada una de ellas tiene sus pros y sus contras, por lo que es bueno ver cada una de ellas en detalle para que puedas decidir tú mismo en qué casa de apuestas deportivas online quieres registrarte.

Antes de empezar, ten en cuenta que no hay una única y mejor casa de apuestas, aunque algunas sean mejores que otras. Cada apostador deportivo es diferente y tiene diferentes necesidades; no importa qué casa de apuestas elija, será incorrecta para alguien. Es la combinación de todos los factores lo que hace que una casa de apuestas sea buena o mala. Así que recuerde siempre comprobar cada uno de los siguientes factores antes de firmar con una casa de apuestas.

1.) Mercados de apuestas ofrecidos

Esto es especialmente importante para los apostantes que están más interesados en realizar apuestas en fútbol, tenis, etc. Si usted sólo apuesta en deportes como el fútbol y el hockey sobre hielo, hay algunas grandes opciones por ahí. Sin embargo, si usted es un apostador más experimentado que apuesta en deportes como la NFL y la NBA 7 días a la semana entonces la elección es mucho más difícil. Recomendamos la casa de apuestas 1xbet que es el líder mundial en apuestas deportivas.

2.) Variedad de cuotas

Diferentes casas de apuestas ofrecen diferentes cuotas; siempre es una ventaja tener alguna opción. Por ejemplo, normalmente sólo busco favoritos que paguen mucho (más de 1,50) cuando apuesto al fútbol, así que no me importan las cuotas bajas, como más de 1,30. Sin embargo, si eres un poco más arriesgado y estás dispuesto a apostar por tiros más largos, entonces es bueno tener la oportunidad de encontrar apuestas de valor con cuotas mejores que 2,10 o 3,20.

3.) Apuestas en directo

Este factor es específico para deportes como el fútbol, el hockey sobre hielo y el baloncesto. En el momento de muy pocos corredores de apuestas ofrecen apuestas en vivo en otros deportes como la NFL y el tenis, pero si usted es un apostador que apuesta en estos deportes todo el día, entonces probablemente apreciará esta característica más que alguien que hace apuestas de vez en cuando. También vale la pena mencionar que algunas casas de apuestas son más adecuadas para las apuestas en vivo que otras, por lo que es posible que desee elegir una casa de apuestas con límites más pequeños si desea utilizar esta característica con más frecuencia. Como siempre, depende de tus necesidades, pero yo definitivamente miraría esto antes de registrarme en una nueva casa de apuestas deportivas.

4.) Servicio de atención al cliente

Siempre tienes que poder contactar con tu casa de apuestas cuando lo necesites. Si tienes una pregunta sobre tu cuenta o una apuesta específica, siempre es bueno saber que alguien puede ayudarte en un corto período de tiempo. No deberías elegir una casa de apuestas únicamente en base a este factor, pero ciertamente tampoco debería ser descuidado.

5.) Métodos de depósito y retirada

Esta es la casa de apuestas en caso de que tenga alguna pregunta, problemas con la colocación de las apuestas, etc. Dicho esto, algunas casas de apuestas deportivas son mucho mejores en esto que otras. Por lo general, es mejor que elijas una casa de apuestas con soporte 24/7 en tu propio idioma, lo cual no es ningún problema si vives en el Reino Unido, ya que muchas casas de apuestas ofrecen soporte aunque tengan su sede en otro lugar. Esto no siempre es así, así que asegúrate de comprobarlo antes de registrarte.