Cómo conseguir seguridad en la red: VPN

- Publicidad-

El teletrabajo se ha impuesto como una necesidad en las empresas. Hay normas que las regulan y, de hecho, muchas empresas han visto una oportunidad para que sus trabajadores puedan disponer de unas libertades mayores y, al mismo tiempo, la empresa genere beneficios gracias a estas nuevas formas de trabajo. Sin embargo, las empresas han necesitado incorporar algunas condiciones indispensables para que el teletrabajo sea posible.

Las más importante sería una buena VPN.

VPN significa virtual private network (red privada virtual). Esto es un servicio de seguridad que encripta la navegación por Internet y protege la identidad y la privacidad online de los usuarios. Los protocolos de una conexión VPN pueden ocultar las IP y así acceder a un dispositivo de manera segura desde cualquier parte del mundo.

¿Qué significa esto?

Significa que las empresas crean una red segura de trabajo, aunque se encuentren en diferentes partes del mundo los trabajadores. Pueden acceder a las mismas aplicaciones y páginas web, pero manteniendo la seguridad fuera de la empresa.

Además es una conexión mucho más rápida entre dispositivos. Podría decirse que un dispositivo se conecta con otro de manera directa.

Para trabajar en remoto es necesario que una empresa cumpla con estas condiciones de seguridad. Pero conocer estas características puede ser muy beneficioso también para un usuario corriente. Y se puede tener VPN en una casa individual para proteger el acceso a Internet de cualquier hogar.

¿Cómo puede beneficiarse un usuario de una VPN?

• Privacidad

Es verdad que normalmente un usuario corriente no tiene nada que ocultar. Sin embargo, tampoco hay por qué no ocultarlo. Así que tener una fuente extra de privacidad parece un claro beneficio, además de un privilegio en los tiempos actuales. No olvidemos que, en este momento, de los activos más cotizados que existen son los datos. Hay empresas que compran y venden datos. Los datos personales de los usuarios corrientes mueven millones de capital en el mundo.

• Si utilizas Wi-Fi pública

Los hackers existen y se cuelan con mucha facilidad cuando se han utilizado redes públicas. Así se van haciendo las pequeñas estafas que con cuentagotas y a miles de usuarios se convierten en estafas millonarias. Hay muchos datos que un hacker puede utilizar para fraudes y timos del ciudadano común.

• Ocultar ubicación

Hay múltiples motivos por los que una persona puede necesitar ocultar su ubicación. Puede haber motivos laborales, emocionales o, simplemente, por preferencia. Sea como sea, desde un testigo protegido hasta una persona que no quiere ser rastreada, puede utilizar VPN para ocultar su ubicación sin problema.

• Evita publicidad

Igual que evita fraudes y otro tipo de conflictos, que no tengan acceso a nuestros datos evita que entre publicidad constantemente. Además, desbloquea algunas funciones y desbloquea contenidos que se mantendrían encriptados si no fuera por el uso de estas redes de alta seguridad.

Al fin y al cabo, una persona que utiliza un ordenador o dispositivo móvil donde se acumulan muchísimos datos –cotidianos y no tanto- debería estar interesada en proteger su intimidad. Por supuesto, no hablemos de una empresa donde su red de trabajadores es una de sus fortalezas más importante.