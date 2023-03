Cómo anda el mundo. Un resumen

He ofrecido recientemente una conferencia y allí pudimos comprobar todos que me faltaba tiempo para contar todo lo que hubiera sido necesario. Así que ofrezco al lector un brevísimo resumen de cómo andan las cosas por el mundo en un orden estratégico.

1.- Australia se ha encelado en una disputa casi existencial con motivo de la anulación de compra a Francia de submarinos nucleares. Los laboristas aseguran que Australia no es pais atlántico sino asiático y que dotarse de submarinos nucleares americanos tiene como finalidad llevarles al lado americano si se produjese un conflicto con China, lo que es una obviedad y resulta contrario a los intereses australianos.

2.- Francia sublevada por el retraso de la edad de jubilación. Se ha anulado la visita del Rey de Gran Bretaña a París.

3.- China inicia su andadura de superpotencia diplomática yendo al Medio Oriente y haciendo que Iran y Arabia Saudita vuelvan a abrir Embajadas. La guerra de Yemen entra en tregua. Va también a Moscú para intentar mediar en el conflicto con Ucrania y ratificar su alianza con el viejo enemigo/amigo.

4.- Avances rusos en África, especialmente en República Central, Mali y Madagascar. Francia se va, Rusia entra. Y empieza a llegar cerca de nuestras fronteras. Ya hay drones iraníes en los límites del antiguo Sahara español.

5.- Alemania se declara este lunes en huelga de transportes. Hay manifestaciones anti guerra en muchas ciudades. Oscar Lafontaine publica un panfleto que se ha hecho best seller: «Americanos, hora de irse«. Atlantismo en Alemania. Solo el 31% de sus ciudadanos ven favorablemente a los USA.

6.- Biden llama por teléfono a Netanyahu y le advierte de que un Israel amigo y aliado ha de ser necesariamente liberal. Esto sigue a los intentos de la administración israelita de eliminar de hecho el poder judicial y a disturbios de protesta generalizados. La tensión con la población palestina no remite sino que se dispara.

7.- Azerbaijan, sin haber declarado movilización, ya ha enviado convoyes miitares a la frontera con Armenia para terminar el trabajo de reconquistar todo el territorio perdido en la pasadas guerras de Nagorno Karabagh. Iran le amenaza con la guerra si sigue adelante.

8.- Japon viaja a Ucrania para tratar de parar o aminorar la guerra en el Donbass.

9.- Crisis bancaria como consecuencia de la subida de tipos provocada por el covid y, sobre todo, la guerra de Ucrania. Han caido por ahora el Silicon Valley Bank, el First Republic y el Crédit Suisse. Se cierne la amenaza sobre el Deutsche Bank. Crisis en todas las bolsas del mundo como consecuencia de las quiebras citadas.

10.- Rusia se extiende por África en detrimento de Francia. Ya en Madagascar, Mali y República Centroafricana, sigue avanzando y ha llegado a las fronteras del Sahara Occidental donde se asegura hay drones iraníes.

11.- Finlandia puede entrar en la OTAN. Suecia no por imposición de Turquía. Tema abierto.

12.- Tanto Japon como Alemania van a alejarse del pacifismo que han venido practicando estos últimos cincuenta años y lo hacen empujadas por el mismo país que les impuso la castidad armamentística.

13.-Japon, via el Financial Times y el hombre de negocios Mashahiro Okafugi rechaza rehacer las cadenas de generación de valor en función de criterios políticos como manda Washington-el friendshoring, al que considera nefasto por no sujetarse a las reglas del mercado.

14.- El Sur Global se niega a sancionar a Rusia en su reunión del G20. Jake Sullivan se dirige al G7 y asegura que ellos son el «comité del mundo libre». El Ministro de AAEE indio, Shubrahmanyam Jayshankar, ha pronunciado una frase que se ha hecho viral en el mundo estratégico. «Europa tiene que ir dejando atrás su enfoque de que lo que a ellos les interesa, interesa también al mundo, pero lo que le preocupa al mundo a Europa no le importa.»

15.- Iran va a entrar en la Organización de Cooperación de Shanghai. Con el, India y Pakistan. Quieren entrar como observadores Afganistan, Bielorrusia y Moldavia. Son socios para el diálogo, Egipto, Qatar y Arabia Saudi.

Es un puñal chino en el corazón mismo del mundo euroasiático y se enfrenta a la hegemonía rusa y al intento hegemónico de los EEUU en la zona. Recluta, como se ve, nuevas adhesiones. Contrasta con la crisis de la ONU y la OSCE, vividas por los revisionista como falsamente universales y en realidad americanas.

16.- Europa se rompe entre los atlantistas sin condiciones, Polonia y Bálticos, y el resto no tan americano con Hungría como estandarte. El atlantismo se convierte en factor de división. Kissinger advirtió de que era «letal» una unión ruso-china. Brzezinski nos advirtió de que una Europa dividida como antaño sería lo peor que le pudiese pasar a los USA. Y ya al final de su vida nos previno de que lo peor para los intereses de Occidente sería la alianza entre Rusia, China e Iran, en la que hemos dado y ahora padecemos.

17.- El Consejo Ártico que es la Organización internacional encargada de su gobernanza cesa operaciones como consecuencia de la guerra de Ucrania.

18.- La sequía de dólares debida al cese del flujo ruso de divisas, consecuencia de las sanciones, lleva a la Fed a abrir una línea de liquidez conjunta con los paises de Occidente. Primera vez.

Dos cuestiones de política nacional completan el panorama. El ex Presidente Trump asegura que van a detenerle y llama a la rebelión social. En cuanto a Venezuela, el proyecto Guaido implota. Maduro es bueno y una alternativa moral al degenerado Putin. Podemos dar por terminado el proceso democratizador venezolano.

Creo que con esto se da una idea, aunque sea superficial, de como andan ahora mismo las cosas en un orden de estrategia global. Su falta de equilibrio no puede sorprender. Tenemos un mundo cada vez mas complejo donde el supuesto hegemón está siendo impugnado por actores hasta ahora inexistentes, China en primer lugar, pero con India y Rusia como arbotantes y sin casi instituciones para controlar los conflictos que se producen. El resultado es una inestabilidad estructural que afortunadamente no ha terminado en guerra, y que es de esperar no vaya a mas. Pero no puedo, nadie puede, asegurarlo. De hecho, después de haber escrito este artículo leo que Rusia arma nuclearmente a Bielorrusia.