Comienza a resquebrajarse el gobierno bipartito de Andalucía

El Gobierno bipartito andaluz de Partido Popular y Ciudadanos, que desbancó por primera vez a los socialistas después de casi cuatro décadas ininterrumpidas en el poder, comienza a dar síntomas evidentes de resquebrajamiento pese a los reiterados mensajes públicos de unidad y de querer agotar la legislatura hasta finales de 2022, que tanto el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, como sus socios de gobierno de Ciudadanos reiteran periódicamente. Pero dos encontronazos en apenas 48 horas de ambas formaciones más el caso de la crisis municipal en el Ayuntamiento de Granada vaticinan el principio del fin de un ejecutivo que ha sacado adelante tres presupuestos consecutivos con la ayuda imprescindible de los diputados de la ultraderecha.

Los dos choques entre los socios de gobierno han coincidido en el tiempo en las últimas 48 horas, apenas poco después de que el último sondeo del denominado ‘CIS andaluz’ diera a Moreno Bonilla un ascenso fulgurante en la intención de voto en Andalucía y a Ciudadanos le otorgara una caída considerable sin caer en el catastrofismo absoluto que sí ha registrado de facto en otros territorios recientemente. Esta muestra apunta que el PP andaluz podría gobernar con mayoría absoluta tanto con sus actuales socios de gobierno como con Vox.

La creciente falta de sintonía evidenciada esta semana entre los socios del ejecutivo autonómico augura un otoño de novedades, sobre todo teniendo en cuenta que Vox, imprescindible para el bipartito a la hora de sacar adelante sus proyectos de gobierno, ya le ha retirado su apoyo e insiste machaconamente en el adelanto electoral cuanto antes.

Los últimos sondeos auguran un futuro gobierno de Moreno Bonilla con la ultraderecha, que insiste en el adelanto electoral

El pasado martes 13 de julio, el vicepresidente Juan Marín, líder andaluz de Ciudadanos, dijo tajante que las UCI andaluzas están en estos momentos atestadas de enfermos de covid “negacionistas” que no se han querido vacunar. “El 72% de los 122 enfermos que actualmente se encuentran ingresadas en las UCI andaluzas con coronavirus son negacionistas. Son gente de 50 a 60 años que no ha querido ponerse la vacuna”, fue la frase concreta. La aseveración ha acaparado titulares a nivel nacional mientras entre los responsables de Salud del resto de comunidades crecía el asombro ante tan contundente y sorprendente afirmación.

Ni 24 horas ha tardado el portavoz del Gobierno y consejero de Presidencia, Elías Bendodo, mano derecha de Moreno Bonilla, así como el propio consejero de Salud, Jesús Aguirre, del PP, en rectificar a su compañero de Ciudadanos en el ejecutivo. Según Bendodo, entre los ingresados por covid en los hospitales andaluces “hay de todo”. Así, el dato contundente de Marín no se sostiene, ya que entre los ingresados por covid hay “personas que se negaron a ponerse la vacuna”, pero del mismo modo también “personas jóvenes que no les tocó el turno de vacuna y mayores que sólo se pusieron una dosis de AstraZeneca”.

A esto, el consejero de Salud añadió que analizaron “los ingresos de este fin de semana, que fueron 102, miramos el volumen según franja de edad y si estaban vacunados o no, y vimos que el 63% de los ingresados no están vacunados”. Y las razones para no haberse vacunado aún difieren claramente con el dato dado por el vicepresidente, ya que según Aguirre, no se han vacunado “bien porque se les ha llamado y han declinado, porque no han podido por temas laborales o temas de localización, y otras veces son franjas que no hemos vacunado porque no ha llegado la edad de vacunación”, en referencia a los jóvenes, apunta el consejero de Salud.

Sueldos vitalicios

El segundo motivo de fricción y probablemente el que mejor expone el alejamiento que se ha producido entre los dos socios de gobierno es el de la polémica propuesta del PP de dotar con un sueldo vitalicio para los expresidentes andaluces. Ciudadanos no sólo no sabía nada de esta iniciativa sino que además ha asegurado que rechaza rotundamente tal posibilidad.

El grupo parlamentario socialista ha confirmado que fue el propio consejero de la Presidencia el que les hizo llegar el borrador de la reforma de la ley del Consejo Consultivo de Andalucía con la que poder promover un sueldo vitalicio a los expresidentes de la Junta, como ya se contempla en otras comunidades y también para los ex presidentes del Gobierno de España. Cuando el líder andaluz de Ciudadanos le pidió explicaciones al portavoz del ejecutivo, este dijo que la iniciativa partía del PSOE, algo que la portavoz socialista María Márquez ha desmentido por no estar entre sus prioridades.

Desde las filas de Ciudadanos son claros y contundentes sobre la posibilidad de otorgar un sueldo vitalicio a los ex presidentes andaluces: “Mientras esté Ciudadanos gobernando, ni pagos, ni sueldos vitalicios, ni chanchullos políticos ni nada que tenga que ver con esquilmar el bolsillo de los ciudadanos”, dijo el diputado Fran Carrillo. Así que el descontento del partido naranja con esta nueva iniciativa de sus socios hecha a sus espaldas es evidente. “No se hará” mientras Ciudadanos gobierne en Andalucía, “estamos radicalmente en contra”, concluyó el diputado de Ciudadanos.