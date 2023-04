Colombia se niega a enviar armas para la guerra en Ucrania

- Publicidad-

Gustavo Petro, presidente de Colombia, se mantiene en su postura de no colaborar con la guerra en Ucrania.

«La posición del gobierno actual es que no serán utilizados en la guerra. No irán a Ucrania, no irán a Rusia», afirmó a un corresponsal de la agencia rusa de noticias TASS, refiriéndose a las armas, equipo militar, helicópteros y demás tipo de material bélico.

Petro explicó durante su intervención que el gobierno anterior de Colombia compró armas a Rusia, y que no serán enviadas para combatir en la guerra.

Mantiene así de esta manera su postura, en la misma línea que expresó en declaraciones anteriores, como el pasado mes de noviembre, cuando afirmó que la postura de los países latinoamericanos debería ser la misma: «el conjunto con los demás países latinoamericanos es pedir que esa guerra cese (…) Indudablemente nosotros estamos en contra de cualquier invasión, pero no de unas sí y de otras no, sino de todas las invasiones que en este siglo se han dado», señaló el presidente.

Tres colombianos mueren en combate en la guerra

Hace dos días se reportó la muerte de tres colombianos en Ucrania durante un ataque ocurrido en la región de Donetsk mientras formaban parte del batallón de infantería Carpathian Sich, según informó la cancillería de Colombia mediante un comunicado.

Según informaron las Fuerzas Armadas de Ucrania al gobierno de Colombia, el ataque se produjo el pasado 30 de marzo, pero los cuerpos no han podido ser recuperados hasta el pasado 15 de abril.

Son ya un total de 5 soldados colombianos los que han fallecido hasta ahora en el combate en Ucrania.