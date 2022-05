Clasificación GP ESPAÑA: los pilotos por encima de los bólidos

- Publicidad-

Llevamos años piando para que el coche no sea lo único que marque la diferencia en las carreras de Fórmula 1. La clasificación del Gran Premio de España 2022 demuestra que -gracias Santa FIA- el coche es muy importante, pero ya no es solo el coche si los bólidos son lo suficientemente parejos.

Si la diferencia entre los robots, las máquinas, no es tan grande, el piloto vuelve a brillar muchísimo.

Leclerc con su Ferrari es PRIMERO, Verstappen con su Red Bull SEGUNDO, y George Russell con su Mercedes recién resucitado, saliendo de la tumba como un Walking Dead, CUARTO.

No sólo es el coche, los pilotos están marcando ¡POR FIN! la diferencia.

Leclerc le ha sacado dos puestos a su compañero de equipo: Sainz hijo.

Russell le ha sacado otros dos al suyo, el heptacampeón sir Lewis Hamilton.

Y Verstappen le ha sacado nada menos que tres puestos de ventaja al gran Sergio Pérez.

Teníamos grandes esperanzas de que Fernando Alonso ganase está carrera, estaba seguro de sí mismo el viernes y su lenguaje corporal indicaba que creía en sus posibilidades, pero al final las circunstancias y las debilidades de su Alpine le han impedido colocarse en una posición suficientemente alta como para permitirse pensamientos optimistas.

Aunque nunca se sabe, por supuesto.

Confesamos desde aquí que estamos muy contentos con la resurrección de Mercedes, y que nos encantaría ver un mano a mano lo más salvaje posible entre Verstappen y Russell.

Leclerc nos encanta, por supuesto y es el gran favorito de este año, pero hasta la fecha todas las carreras que ha terminado Verstappen las ha ganado el holandés esta temporada, y en casi todas a logrado adelantar limpiamente al piloto monegasco.

Una maravilla ver al público en las gradas. Aunque no me hemos podido evitar pensar que sería mucho más bonito, mucho más cinematográfico, que todas las carreras se celebrasen de noche. Por pedir que no quede.

Ya veremos mañana quién se lleva el gato del Gran Premio de España al agua.

Tigre Tigre