El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado de Ciudadanos no ha permitido a Isabel Díaz Ayuso relajar las medidas restrictivas en la región y retrasar el toque de queda las 11 de la noche. El guiño de la presidenta madrileña en su pugna por liderar las reivindicaciones de la hostelería, en lucha con la extrema derecha de VOX, esta vez le ha salido rana.

Los expertos de Salud Pública de la Comunidad de Madrid consideran prematuro elevar el toque de queda a las 23.00h.



Me hubiera gustado levantarlo hoy, pero ellos tienen la última palabra.



Necesitamos seguir bajando la curva de contagios. Vamos Madrid, un esfuerzo más. 🙏 — Ignacio Aguado (@ignacioaguado) February 12, 2021

La extrema derecha y los Presupuestos

La portavoz de la extrema derecha, Rocío Monasterio avisó ayer en la Asamblea regional” que no se sentará a negociar los Presupuestos si no se levantan las restricciones en hostelería”, Hoy esas restricciones no solo no se ha levantado, sino que se mantienen.

Las negociaciones de los Presupuestos regionales se alejan, por la negativa de Ciudadanos a ceder en la relajación de las medidas, a solo 48 horas de unas elecciones en Cataluña, donde tanto el Partido Popular como Ciudadanos, se juegan su futuro.

La líder ultra dijo ayer: “Hay que acabar con esta injusticia y estigmatización. La Comunidad tiene que levantar las restricciones horarias y de aforo y dejar a los hosteleros en paz. Para Vox es condición para sentarnos a negociar los Presupuestos”.

En su lucha por el liderazgo de la protestas de los bares, monasterio terminó con esta advertencia: “reabra de forma urgente todos los establecimientos hosteleros”.

El Gobierno de Coalición PP y Ciudadanos ven alejarse otra vez los Presupuestos Generales regionales, mientras los madrileños y madrileñas solo escuchan promesas y más promesas de gasto.