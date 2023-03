- Publicidad-

La Fundación CIVES ha organizado en la Asamblea de Extremadura un Encuentro sobre Educación, Ciudadanía y Memoria Democrática. Fue muy interesante ver un aforo completo de alumnos ( universitarios y de Secundaria), profesores, representantes de Asociaciones y público en general interesado en el tema.

Pudimos comprobar desde 1812 hasta la actualidad la evolución de estos tres conceptos. Y sobre todo, se trató de enseñar y de conocer. Eso sólo se puede realizar incluyéndolo, como se ha hecho en el currículum educativo.

La leyenda que ocupó numerosas manifestaciones y acciones de protesta durante todo el siglo XX bajo el lema “Nunca más”, que primero fue utilizada contra las terribles atrocidades del terrorismo de Estado ( por ejemplo en los campos de concentración nazis o en la dictadura argentina de finales de los 70 y comienzos de los 80), luego popularizada en España en otros movimientos sociales, ahora y en el caso que nos ocupa, tendríamos que referirnos a “Hoy más que nunca”.

El Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez nos trazó algunos paralelismos históricos para que podamos comprobar las diferencias en el tratamiento del tema, en tan sólo 100 años. Si con el abrazo de Vergara ( con el que terminaron las guerras carlistas) los españoles buscamos el acuerdo ( así pasó con el reconocimiento a militares y funcionarios del bando derrotado), en 1939 sucedió todo lo contrario. Llegó la victoria, pero no la paz. Que se lo pregunten a los miles de personas que fueron reprimidos, no sólo por hechos de guerra, sino por mantener la ideas de los que habían perdido la guerra. Tenemos todavía en España mas de 20.000 personas en fosas comunes. Esperemos que en los próximos años no haya ni una. Esa es una de las razones por las que el olvido es incompatible con la Democracia.

Asimismo, Esther Gutiérrez, la consejera de Educación y Empleo nos insistió en la importancia de la lucha contra los populismos.

Hay que conseguir recuperar las figuras de algunos extremeños que lucharon por traer la Democracia, como es el caso de Muñoz Torrero ( al que por cierto se le tiene denominada una sala en la Asamblea con su nombre). Separar el estudio de la Segunda República del de la guerra civil ( o de España) e insistir en la modernización y en las reformas frente al golpe de Estado y a la sublevación militar.

Victorino Mayoral, el Presidente de la Fundación CIVES nos recordó la amplia tarea que nos queda: por una parte la de sensibilización ( con la celebración de este tipo de Encuentros en varios puntos de España), pero por otra la de formación ( con la elaboración de materiales para el profesorado) y finalmente con la puesta en marcha de actividades extraescolares para que el alumnado pueda reconocer in situ, los avances y retrocesos acontecidos en este terreno.

Así pues, pongámonos en marcha, ya lo hemos hecho desde el ámbito legislativo. Ya lo están haciendo desde las instituciones educativas y desde las que tienen competencias en Memoria Democrática. Ya lo están haciendo muchos profesores más comprometidos con sus alumnos. Tendamos a generalizarlo y fundamentalmente a normalizar todas estas actuaciones.