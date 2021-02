Carmen Hernández es la directora de Cirugía en Turkana, también médico cirujano, ¿Qué es Cirugía en Turkana?

Como dice Matilde Fernandez Sanz, Presidenta del Comité Español de ACNUR, es un relato de cooperación y fraternidad de médicos, profesionales de la sanidad y de otros voluntarios, hombres y mujeres, que ha creado un círculo moral de compromiso con el norte de Kenia desde el hospital de Lodwar en Turkana. Es una aventura solidaria. Al Norte de Kenia, a orillas del lago Turkana, encontramos una de las zonas más pobres del planeta, la escasez de recursos, las duras condiciones de vida y el aislamiento del resto del país hacen de esta extensa región una de las más desfavorecidas del continente africano. El nivel de sus aguas descendió 10 metros entre 1.975 y 1.993.

Por eso hace ya unos años elegimos este destino para desarrollar allí nuestro proyecto quirúrgico. Son ya muchas las personas implicadas en esta aventura solidaria que trata cada año de llevar un poco de esperanza al pueblo Turkana

Carmen además nos apunta: el lago Turkana el mayor lago permanente en entorno desértico está en peligro de muerte, es el mayor lago alcalino del mundo, ha proporcionado importantes restos de homínidos de hace millones de años, el viaje en coche desde Nairobi lleva tres días. El lago tiene una superficie de 6.405 Km cuadrados, el lago comprende3 tres parques nacionales que son patrimonio de la humanidad de la Unesco desde 1.997. La represa hidro eléctrica GIBE III que se está construyendo en Etiopía en el río Omo principal afluente del lago Turkana, secará el Lago Turkana, extinguirá algunos de los pueblos más antiguos del mundo y hará muy ricos a algunos empresarios en las nuevas plantaciones, provocando miles de muertos, más hambre y más miseria. El Lago Turkana es la propia cuna de la humanidad amenazada de muerte. La zona comprende a varios parques nacionales e Kenia, que forman parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco desde 1.977, ha aportado importantes restos de homínidos con restos humanos de más de tres millones de años. El viaje desde Nairobi lleva tres días.

¿Cuándo nace este proyecto?

Cirugía en Turkana nace en el 2004 gracias a la iniciativa de unos Cirujanos Generales del Hospital Ramón y Cajal, encabezados por la Dra. Elena Mendía y Gloria Rodriguez, que formaron un equipo de 5 personas y pusieron rumbo al Hospital Gubernamental de Lodwar, en la región – condado- de Turkana (Kenia).

Desde entonces, cada año se lleva a cabo una campaña quirúrgica en ese Hospital. Se han ido uniendo a la misma distintos Hospitales de Madrid, entre ellos el Clínico San Carlos, el Hospital de Alcalá, Hospital 12 de Octubre, Hospital de Villalva, Hospital Poniente de Almería, Hospital Ruber Internacional, Hospital San Chinarro y otros. Cirugía en Turkana es un proyecto social y médico-quirúrgico, nuestro principal objetivo es dar asistencia quirúrgica a la población de Turkana (Kenia).

Cada campaña/año se desplaza un equipo compuesto por:

Cirujanos Generales

Anestesistas

Ginecólogos

En las 4 últimas campañas, también hemos contado con la ayuda de otros especialistas:

Cirujano Máxilo faciales

Traumatólogos

Microbiologa

Pediatra

Endocrinóloga

Radiólogo

También en alguna de las campañas nos han acompañado enfermeras de quirófano para asistir a los traumatólogos.

¿Carmen, uno no desarrolla este tipo de cosas, si no tienes altas dosis de aventura, o bien te enganchan profundamente aspectos solidarios, con el condicionante de estar casada y con dos hijos?

Tengo la fortuna que mi marido Joaquín Vázquez esta también muy comprometido, lleva las tareas de marketing, comunicación y logística. Mis hijos apoyan todo esto, incluso ellos han viajado hasta allí para ver la realidad de las cosas. Nos apoyan plenamente, cada campaña nos ocupa físicamente allí un mes al año. Yo trabajo como cirujana en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

A poca distancia de la ciudad de Lodwar se encuentra el hospital de Cirugía en Turkana.

¿Qué hacéis en concreto en cada campaña?

Principalmente dar Asistencia Quirúrgica en el campo de la Cirugía General, traumatología, maxilofacial, anestesia, ginecología, radiología a la población Turkana, tanto a la que vive en la ciudad de Lodwar -capital de Turkana- que es donde está el Hospital público gubernamental del Distrito donde trabajamos, como a la población de la región que incluye lugares como Nariokotome y otros, que son núcleos de población situados a veces a cientos de kilómetros de la ciudad de Lodwar. También actuamos en el hospital de la diócesis en Kakuma atendiendo a la población Turkana y también a los pacientes del campo de refugiados de Kakuma que necesitan atención quirúrgica. Kakuma tiene unos 200.000 refugiados distribuidos en 4 campos.

Con un quiebro en la voz, Carmen continúa – el hospital no cuenta en la mayoría de las veces con cirujanos que atiendan esta enorme región de Kenia y las consecuencias son funestas, los pacientes mueren por falta de atención. En un futuro pretendemos que el personal sea capaz de realizar estas tareas sin nuestra ayuda, que haya médicos formados en el ámbito de la cirugía general y que el hospital funcione durante todo el año con personal local. Un deseo sabemos difícil de lograr.

¿Refiéreme algo de la situación actual?

Joaquín Vázquez, responsable de logística y organización me argumenta – te daré algunos datos para situar a tus lectores de Diario16. Turkana tiene una situación sanitaria extremadamente precaria, con una mortalidad infantil elevadísima: 220 niños mueren por cada 1000 nacimientos, con una esperanza de vida que no llega a los 55 años. Todo ello, agudizado por la escasez de agua, incomunicación de la región, y aislamiento geográfico. El índice de médico/pacientes es de 1/75.000. Así que cualquier ayuda, siempre es poca. No hay un motivo único para trabajar en un proyecto como Cirugía en Turkana, hay tantos motivos como personas colaboran en el proyecto.

Unos colaboran con sus donativos económicos, otros acuden a todos los eventos que organizamos en España para recaudar fondos: Regatas, la ya conocida regata Turkana Aproache de la que se han celebrado 23 ediciones, exposiciones de pintura y fotografía, conciertos, otros realizan donativos en forma de material, los profesionales sanitarios ofrecen sus conocimientos y su trabajo, listas de bodas, bautizos, comuniones, algunas personas ponen su lista de regalos en estos eventos como donativos a Cirugía en Turkana, etc.

Carmen, después de tantos viajes y de tantas historias, uno acaba viendo las cosas desde diferentes miradas ¿Cuál es la tuya desde tu perspectiva global?

La realidad Turkana tal y como conté en el diario de mi primer viaje, impactó en mi corazón y me sentí invadida por una mezcla de temor, rabia e impotencia. El año que llegué por primera vez a Turkana y vi ese sitio que llaman hospital pensé: pero si esto es inmundo, ninguna persona enferma debería estar aquí. Los suelos eran de arena, en cada habitación había seis camastros de hierro con unos colchones tapizados de hule verde que con el calor terrible de allí hacían sudar a los pacientes.

No había apenas baños ni duchas, aunque muchos días tampoco había agua. La comida que les daban era una mezcla de arroz, fríjoles y verdura que sólo mirarla daba nauseas.Y el quirófano, eso era lo peor. Un cuartucho destartalado lleno de ratones, lagartijas, desconchones y mugre, mucha mugre. Sin apenas material, con unas condiciones de higiene lamentables.

La que genera el no entender cómo a tan solo unas horas de aquí podía haber gente sufriendo, gente muriendo, gente sin derechos. Olvidados por el mundo. El tiempo y las siguientes campañas dieron paso a otra nueva realidad que se abrió ante mis ojos. Era evidente que Turkana me había cambiado, que ya nunca volvería a ser igual después de enfrentar esa terrible realidad. Pero nació en mi un sentimiento positivo, de esperanza, y no solo por ver la cantidad de gente buena que me rodea, dispuestos a echar un cable a un pueblo desconocido. Es que además empecé a comprender lo que es Turkana. Fuente: Diario de una campaña de Carmen Hernández

¿Cirugía en Turkana, es mucho más que un proyecto?

La doctora Carmen Hernández me explica con una mirada firme que observo en su rostro. El proyecto de Cirugía en Turkana, son muchas cosas. Es como cuando un bombardeo en Siria mata a los niños de un colegio, o cuando una niña en la India es violada en un autobús, o cuando familias enteras huyen hacia los campamentos de refugiados en el Congo, o cuando en nuestro país los comedores sociales rebosan de gente sin recursos”.

Las manos de los doctores nativos también colaboran.

Turkana es todo eso. Un detonante del más importante órgano de los sentidos que tiene un ser humano. El que nos hace mirar alrededor y nos alerta de lo que ocurre, nos pone a salvo de la indiferencia, nos hace sonreír, compartir, tolerar, aceptar las diferencias y sobre todo nos hace luchar por cambiar aquello que no está bien. Y no está bien que unos tengamos tanto y otros tan poco, que no haya acceso a los recursos sanitarios, que la esperanza de vida sea inferior a los 50 años, que la educación de los niños se vea interrumpida por el trabajo forzado o la maternidad temprana, no esta bien que en tantos sitios la vida valga menos que la bala que la apaga.

Es un modo de entender la vida y de contársela a nuestros hijos. En busca de la esperanza y el convencimiento de que si somos muchos el mundo cambiará. Y será más justo. Os puedo asegurar que de Turkana nos traemos mucha más salud de la que dejamos allí. Y miles de testimonios silenciosos de los que se llevan en el corazón, y que nos han hecho comprender que de un hombre negro, nómada y pastor podemos aprender muchas cosas.

En este sentido, el proyecto Cirugía en Turkana es un ejemplo de implicación de un colectivo de médicos y sanitarios en el complicado reto de mejorar la salud y las condiciones de vida de las personas que han tenido la mala suerte de nacer en un área de las más deprimidas del planeta Tierra. Fuente: José Soto Bonel. Director Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Diario de una campaña

Recuerdo una charla con Liliana, una de las misioneras que trabaja en Nariokotome. En una de las calurosas noches Turkana después de la cena, nos contaba emocionada lo feliz que fue su infancia. En Navidad, decía, era la mejor época del año, porque ocurrían dos cosas que solo pasaban entonces: estrenaba un vestido y comía carne. Una vez al año.

Todos y cada uno tienen cabida en Turkana, por eso cada vez se acerca más gente a conocer nuestro proyecto y este se va abriendo a nuevas posibilidades.

¿Corréis el riesgo de que el proyecto desaparezca en algún momento concreto?

Carmen se queda un poco pensativa y contesta – para nadaabsolutamente, nosotros actualmente no somos “fundación” y estamos integrados en otra muy importante – Fundación EMALAIKAT – que igualmente está en la zona y en otros países africanos, pero tenemos una independencia total. Nos apoyamos en su experiencia en muchos aspectos estratégicos. De momento no, pero no desechamos la idea de convertirnos en Fundación propia. Hemos incorporado dos nuevos proyectos en la Unión Europea, gracias a los socios de allí -EMALAIKAT- que nos han invitado a participar. Europa siempre pide una contraparte para apoyar cualquier proyecto y la fundación citada dispone de esa posibilidad que nosotros aprovechamos. Trabajar a su sombra nos hace todavía más fuertes, trabajar con los africanos no es fácil. Ellos llevan allí más de 40 años, EMALAIKAT tiene buena relación con la Fundación Sendagorta española (la familia muy ligada a Sener). La salud para ellos es una pequeña parte de lo que hacen, se mueven más en aspectos de recursos del agua, escuelas, vacunas, prevención de malaria, etc.. La salud es donde estamos justamente nosotros con nuestro proyecto Cirujía en Turkana. Nosotros hacemos allí una incursión brutal durante al menos de un mes y ellos son la cronicidad. Nos ha dado ya para 2.750 cirugías que es una barbaridad, pero queda mucho por hacer. A cada paciente lo evaluamos previamente desde España. Este es el quid de la cuestión.

El “nunca” no existe, pero estamos allí con carácter de continuidad en cortos periodos de tiempo. Cuando llegamos ellos van viniendo en camiones. Es bárbaro el despliegue que hacemos para abordar todo esto. Tenemos a veces problema con el material, pues aportamos muchas especialidades, compramos en España, India, donde sea. Inicialmente se comenzó con un proyecto oftalmológico que se ha hecho muy sólido con doctores/as del Ramón y Cajal y la colaboración de la Fundación Queen Elizabeth con programas de Xeroftalmia -deficits de vitamina A que producen ceguera en muchísimos niños- y Tracoma -causa de ceguera en muchos adultos- que se ha logrado disminuir al 9,8% según la OMS.

¿Puedes hacerme un resumen de los resultados obtenidos hasta la fecha?

Desde que comenzamos Cirugía en Turkana en el año 2004 hemos conseguido realizar, gracias a muchas ayudas:

17 campañas en 16 años, más de 200 días operando.

operando. Más de 7 . 000 pacientes atendidos en consulta, debidamente diagnosticados y medicados

. atendidos en consulta, debidamente diagnosticados y medicados Más de 2.750 cirugías realizadas, entre generales y locales.

realizadas, entre generales y locales. Construcción de un POZO en Nariokótome: que da de beber a muchos Turkana, su ganado, y riega parte de sus plantaciones en el norte.

que da de beber a muchos Turkana, su ganado, y riega parte de sus plantaciones en el norte. Tenemos 2 niños apadrinados a los que les pagamos los estudios y manutención

¿Premios conseguidos importantes?

Cirugía en Turkana ganó el premio al proyecto de mayor impacto social de la fundación Mapfre en 2.019. También el mejor proyecto de salud por la Fundación DKV en 2017. Pero insisto nuestro mayor premio son las 2.750 cirugías.

¿Cómo os financiáis para seguir adelante?

Nuestro proyecto solo es posible gracias a la colaboración de muchísimas personas y entidades que ponen su granito de arena, y hacen posible que cada año podamos volver a operar y a mejorar la calidad de vida de los Turkana. Son:

Los Secretos, grupo musical.- Muy unidos a nuestra causa. Concierto para recaudar fondos que sirvieron para construir un pozo. También nos han regalado la canción “A tu lado” que usamos en nuestros vídeos. Y un nuevo concierto en el 2.017 cuya recaudación de fondos se destinaron a nuestro proyecto. Ellos con un montón de grandes artistas realizaron un homenaje a Enrique Urkijo, con disco, conciertos, merchandising, etc. El 50% de los beneficios, se destinarán a Cirugía en Turkana, por decisión de Álvaro Urkijo. Mención especial para Juanjo Ramos, Santi Fernández y Rafael Higueras.

Bar Turkana.- Cuyos beneficios se destinan íntegramente a financiar nuestro proyecto. Sus fundadores, un grupo de amigos que se enamoraron de nuestra causa, y decidieron poner su grano de arena montando un Bar en una buena zona en Madrid. Se llaman David, Isma, Fito, y Vicente, y han convertido el Bar Turkana, en el lugar de encuentro de Turkaneros. Desde el bar se mueven muchas actividades para conseguir ingresos, como regalos de boda, compromisos, reuniones, etc.

Aproache Yachting.-Creadora de las Regatas Turkana, 2 regatas muy divertidas anuales en primavera y otoño. El director de Aproache, Joaquín Vázquez que es mi marido, se encarga además de la coordinación de eventos, financiación y logística del proyecto Cirugía en Turkana.

Comunidad Misioneros San Pablo Apóstol.-Como siempre, desde 2004 la ayuda y colaboración con Los misioneros de San Pablo, sin ellos no hubiéramos llegado donde estamos ahora. Ellos también están en la zona de Turkana.

Una visión de esperanza ante tanta adversidad. Mujeres turkanas.

Gisela Fernández-Pretel Jiménez@giselaphoto-7 campañas en Turkana con su cámara a cuestas, captando todo lo que allí pasa. Encargada también de las redes sociales, que hace que podáis vivir y emocionaros en directo con las campañas, y también estar al día de todo lo que hacemos. Además, lleva la web del proyecto.

General Electric.- Nos deja los ecógrafos todos los años para poder llevar a cabo la labor de Telemedicina y otro material totalmente gratis

Fundación Pelayo.- Con su apoyo económico en nuestra campaña del 2019.

La Castafiore.- Con sus Cantantes, en todos los conciertos que hacemos cada año en Junio. La Castafiore con sus cantantes y nuestra querida amiga Paca que cada año desde 2009 cantan por Turkana con todo su cariño en el auditorio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.

El Hospital Clínico San Carlos de Madrid.- Cediendo el auditorio para el concierto lírico, favoreciendo los permisos a los médicos y aportación de material.

Náutica Corcho.- Con su flota de barcos en las regatas de Dénia.

Restaurante Basta y Republic.- En las Regatas de Dénia.

El grupo de Ramón Prendes y los Chemtrails.

Eric, profesor de música del colegio Montessori.- Compuso nuestra canción “Sharing”. Un himno para nuestro proyecto.

Ricardo Álvarez.- Nuestro pintor preferido. Creador del logo Turkana, ha cedido mucha obra para subastar y financiar las campañas. Durante el confinamiento ha ilustrado el nuevo libro de Cirugía en Turkana “Natolol” esc rito por n uestro traumatólogo Raul García.

Julio Berzal.- Gran amigo de Cirugía en Turkana, cada año nos ayuda regalándonos material médico, sillas de ruedas, muletas, pijamas, medicinas etc.

Pizarras J. Bernardos.- Por ceder su almacén para guardar todo el material donado.

Ana Martos – Catas de Vino Solidarias.- Un buen día empezó a hacer Catas de Vino solidarios y ya lleva 5 años colaborando con nosotros, con un montón de dinero recaudado de esta forma tan diferente y divertida. Lo hace en el Bar Turkana.

Dream Yachts.- Desde 2017 otro de nuestros principales sponsors a través de todos los navegantes de Europa.

Carmen Hevia y César García.- Editora y maquetador del nuevo libro Turkana, Diario de una Campaña.

Academia de Baile Colorado.- Por su gala de baile por Turkana.

Ayuntamiento de Boadilla, Club De tenis Manolo Santana, y a Manu.- Por su apoyo en la organización del Torneo anual de pádel, y la cesión de sus pistas.

Familia de Turkaneros.- Todos aquellos que nos apoyan incondicionalmente, que creen en nosotros y que gracias a ellos podemos seguir adelante cada año. Todos los que participan en nuestros eventos, nuestros seguidores en las redes sociales, y también con su apoyo económico.

A los hospitales.- Clínico San Carlos, Príncipe de Asturias, Alcalá de Henares, Ramón y Cajal, La Zarzuela, H. De Villalba, Guadalajara, Hospitales de Madrid por facilitar la participación de sus médicos en nuestras campañas.

Luis Heras y todo su grupo de amigos moteros.- Por la venta de Bandanas Solidarias, y otras acciones para recaudar fondos para la campaña 2018. También sus donativos en 2.019. En 2021, Luis ha participado en el Dakar con el equipo RumboZero y ha elegido Cirugía en Turkana como organización sponsorizada por ellos.

A todos los que realizan mercadillos y rifas a favor de Cirugía en Turkana.- Instituto Ícaro de Getafe, Instituto Narcis Monturiol de Parla, Escuela Oficial de Idiomas de Boadilla del Monte, Colegio Montesori, Colegio Kensintong, colegio Punta Galea, Instituto Torrelodones, etc.

Muchos Turkaneros adultos y peques.- que deciden donar sus regalos de cumple, de sus comuniones, de sus bodas a nuestro proyecto.

Sociedad de Endocrinología , Nutrición y diabetes de la comunidad de Madrid.- Por su aportación para la campaña 2019.

Actividades Logísticas Centralizadas.- Por su apoyo económico mensual, y el rico caviar para las catas de vino solidarias de Ana Santos.

Colegio Salesianos Atocha.- Por su apoyo con la maquetación de nuestro libro en inglés

Cafelito.- Dos conciertos por Turkana, y también nos hicieron una canción.

Cirugía Laparoscópica de Adelgazamiento CLA. Por su apoyo económico y merchandising.

SECOT.- Por la beca económica concedida para la campaña 2019.

Vía Consultores.- Por su apoyo activo a nuestro proyecto.

Sandoz. El apoyo económico de su personal.

DHL. Con el envío gratuito a Turkana a través del Proyecto Eye Unit Turkana (unidad de ojos Turkana con Esther y Blanca, entre otras).

La Caixa. Nos ayudó a la financiación de la campaña 2014 y en 2.020.

Medting. Por cedernos licencias de uso de su maravilloso software, que nos permite consultar diagnósticos en tiempo real, con médicos de todo el mundo.

Yoigo y Sony. Por regalarnos varias tablets para la campaña de 2014, herramienta clave para el uso de Medting, y que el personal local, pueda consultarnos durante todo el año, incluso cuando no estamos allí.

Cepsa. Nuestro principal patrocinador en las campañas de 2015, 2016, 2017; financiando todo el proceso de screening.

Inés Galvez. Donando íntegramente la recaudación de fondos conseguida en la subasta de sus preciosas pinturas del mundo Turkana.

Gisela Fernández- Pretel y Miguel Ángel. Con sus extraordinarias fotografías para la Exposición Fotográfica y Venta Solidaria.

Henar Calleja. Por organizar y donar todos los fondos recaudados en su estupendo festival “Bailemos por África”.

Mercadillo Benéfico CERÁMICA de Boadilla. Por donar todos los beneficios para nuestra campaña 2018, 2019 y 2.020.

Fundación Telefónica. Apoyo en la campaña 2016

Bodegas Enate, Torre Barreda, Martue y aceite Cortijo de la Toquera. Gracias por vuestro apoyo.

Una donación de dos motos para el hospital se recibe con alegría.

Imprenta Egesa, Nacho y María José. Por su ayuda en la impresión del libro.

Mujeres de Boadilla. Por el campeonato de Padel femenino más multitudinario de Madrid.

Miguel Ángel Fernández. Por sus 3 campañas fotografiando y grabando Turkana con tanto talento.

A todos los jóvenes traductores del libro Turkana en Inglés. Con el apoyo del colegio Montessori , Cristina Calvo , Clara Gómez Alejandra Vázquez, Armando Casanueva, Natalia Casanueva, Joaquín Vazquez y a Eric Legaspi por la supervisión.

A la empresa Linguaserve (Traducción, Servicios Lingüísticos, y Soluciones de Última Generación). Con Pedro Díez como encargado de que nuestra web hoy, ya se pueda leer en inglés.

Qatar Airways. Por tratarnos tan bien a la hora de transportar exceso de equipaje, tan necesario en nuestras campañas quirúrgicas.

Sala Galileo Galilei. Por convertirse en lugar de encuentro para la música por Cirugía en Turkana.

Grupo de Música Cafelito. Por componer una nueva canción para Cirugía en Turkana, y dar conciertos para recaudar fondos para nuestro proyecto.

A todos los que nos seguís en redes sociales. Cada vez tenemos una comunidad más grande apoyando y difundiendo nuestro proyecto.

A todos los medios de comunicación, periodistas, revistas, programas, … que se hacen eco de nuestros proyectos. La2 (Aventura del Saber), Yodona, La Sexta, El País, Diario La Razón, …entre otros. Y ahora a Diario16 y a Félix Lareki excompañero de trabajo de Luis Heras por este artículo

Marina de Denia. Por su apoyo en la Regatas Turkana.

Mets Yachting. Desde Turquía es otra empresa náutica más apoyando a Cirugía en Turkana

¿Los eventos más recientes, le pregunto a Gisela Fernández, fotógrafa oficial de Cirugía en Turkana, responsable de redes sociales y Web?

Los pasados 25-27 de Septiembre del 2020, se celebró en Zaragoza el Congreso Nacional de Cirugía Ortopédica y Traumatología, SECOT. Como en la edición anterior, Cirugía en Turkana tuvo la suerte de participar y, en esta ocasión, lo hicimos con la presentación de dos Comunicaciones Orales, y dos posters. Uno de los traumatólogos del Equipo Médico de Cirugía en Turkana, Raúl García, fue el encargado de realizar la comunicación llamada: “Traumatología en Turkana. Consolidación de un proyecto de cooperación en COT». Fue en la mesa de cooperación internacional donde relató su experiencia con Cirugía en Turkana, donde además se generó un debate muy interesante con otros miembros de proyectos importantes de cooperación en traumatología.

Por otro lado, nuestra compañera Celia Castillo ha presentado la experiencia operando fracturas de huesos largos en Turkana, en otra mesa dedicada al tratamiento de fracturas de fémur. Como complemento a las comunicaciones orales, también participamos con 2 pósters sobre el tratamiento de casos concretos de la última campaña:

Tratamiento de 4 casos de mordedura de serpiente durante la campaña de cooperación sanitaria.

durante la campaña de cooperación sanitaria. Tratamiento de fractura abierta crónica de tibia

Gisela responsable de la Web concluye: La acogida ha sido muy buena, con mucho interés por parte de otros compañeros de la profesión. Además, estamos especialmente contentos porque nos han incluido en el Grupo de Cooperación Internacional en Traumatología, y estamos elaborando un espacio al respecto en la web de la SECOT. (Comenta el traumatólogo Raúl García)

¿ALGO MAS PARA NO OLVIDARNOS CARMEN?

Si referirme a algunos de los protagonistas, sin ellos este artículo no estaría completo.

Carmen Hernández.- Directora médica

Elena Mendía.- Cofundadora del proyecto Cirugía en Turkana

Joaquín Vázquez.- Director marketing, logística y organización

Gisela Fernández.- Fotógrafa, responsable de redes sociales y Web

José Muguerza.- Cirujano General Aparato Digestivo

Charo San Román.- Cirujana General Aparato Digestivo

Marta Redondo.- Cirujana Maxilofacial

Jana Dziakova

Emilia Blesa. Cirujana General

Alfonso Prada. Traumatólogo

Raúl García. Traumatólogo

Claudia González. Anestesióloga

Kika Colom. Microbióloga

Ignacio Cristóbal.- Aparato Digestivo

Samson Lokele.- Logística en Turkana

Stephen Marine.- Traductor e intérprete en consulta médica

María Montiel.- Anestesióloga

Majo Barrera López.- Ginecóloga

Natalia Casanueva, Paula Martín Borregón, Julia Marín y Ana Gallardo como representantes de los estudiantes de medicina que participan cada año en las campañas en Turkana.

Gloria Rodríguez, cofundadora del proyecto Cirugía en Turkana y cirujana general aparato digestivo.

Un grupo feliz al servicio de los turkanos.

¿Un último mensaje Carmen? Para los lectores de Diario16

Emocionada me refiere, “lo mejor es la cercanía con los turkanas, con su pueblo, que cada año nos reciben con la esperanza de que les mejoremos su salud. Esto se ha ido acrecentando con el paso de los años. Y es emocionante. La mejor de nuestras recompensas. La mirada de cercanía de una madre turkana o de un niño. O incluso de un pastor, pues aunque yo sea una mujer y ellos no están acostumbrados yo sé que nos respetan y hasta nos admiran. Saben que trabajamos para ellos. Somos sus médicos, hemos socializado nuestros conocimientos y nuestro amor por este pueblo hermoso, antiquísimo, carente de casi todo, allí se necesitan muchos milagros, pero sabemos que es más fácil encontrarse con Dios debajo de una acacia en Turkana a 45 grados que en una iglesia europea, Turkana nos entrega muchísimo más que lo que nosotros damos, es nuestro premio”. Ekiro, un niño turkano me contó cosas increíbles en un sitio donde la vida se vive con intensidad máxima y donde las sensaciones se mastican. Eso ha quedado reflejado en mi libro “Diario de una campaña”.

Fuentes: Diario de una campaña y testimonios de Carmen Hernández y Joaquín Vázquez

Fotografías: Gisela Fernández ; Web: Cirugía en Turkana ; Mail: jvazquez@aproache.com