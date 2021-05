Cinco asesinadas por sus maltratadores en tres días y aún nadie se atreve a llamarlo terrorismo machista

- Publicidad-

No abren telediarios ni acaparan portadas de los periódicos. Son asesinadas por sus maltratadores cada semana, a veces varias de ellas en apenas unas horas de diferencia, como ocurre con las últimas cinco mujeres asesinadas, y el hijo menor de una de ellas, por sus maridos o ex maridos maltratadores en apenas 72 horas en distintos puntos del país. Ni aun así, ninguna institución pública cataloga el problema de los feminicidios como casos de terrorismo machista, pese a ser un total de 1.091 las mujeres asesinadas desde 2003 hasta hoy por sus parejas o ex parejas, y eso que no se contabilizan los casos en los que no existe un vínculo familiar entre víctima y asesino. La comparación con el terrorismo de ETA que asoló durante décadas este país parece recurrente, pero nadie osa dar el primer paso para admitir el problema de la violencia machista como terrorismo machista en toda regla.

De este modo, mientras el portal feminicidio.net contabiliza 28 asesinatos de mujeres en 2021, el portal oficial de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género reduce esta cantidad a sólo 13 crímenes machistas porque para el Gobierno sólo son válidas para estas estadísticas las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas.

Se está investigando el quinto asesinato de una mujer por violencia de género en apenas 48h.



Es necesaria la unidad feminista, institucional y de todo los grupos que forman parte del Pacto de Estado. Trabajamos ya en una respuesta conjunta a la violencia machista. #NiUnaMenos https://t.co/a3qzF1o2zI — Irene Montero (@IreneMontero) May 20, 2021

A cuchilladas, asfixiadas, tiroteadas… Algunas con órdenes de protección en vigor, otras ni siquiera eso ni tampoco habían denunciado antes a sus verdugos. En apenas tres días, cinco asesinos machistas han acabado la vida con otras tantas mujeres, una de ellas embarazada de tres meses y además un niño de 7 años hijo de esta mujer embarazada.

En apenas tres días, cinco asesinos machistas han acabado la vida con otras tantas mujeres, una de ellas embarazada de tres meses y además un niño de 7 años hijo de esta

La última de las cinco asesinadas en estas últimas 48 horas ha sido María Teresa Aladro, una mujer de 48 años, en la localidad asturiana de Pola de Laviana, en su domicilio del número 3 de la calle Puerto de Tarna, sobre las 4:20 horas, según fuentes de la investigación. Su marido, de 51 años, ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil tras avisar a los agentes el hijo de la víctima, de 20 años. El criminal ha reconocido ser el autor de los hechos al ser detenido. La víctima ha sido asesinada de un disparo. No constan denuncias previas por violencia de género.

Unidad feminista

El Ayuntamiento de Laviana ha convocado el correspondiente minuto de silencio en repulsa por este nuevo caso de terrorismo machista, el quinto en apenas 72 horas. Y sigue sin abrir telediarios ni acaparar portadas de periódicos. Ni tampoco se lo quiere llamar terrorismo machista. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ante esta oleada de feminicidios, se ha limitado a reclamar vía Twitter “la unidad feminista, institucional y de todo los grupos que forman parte del Pacto de Estado” y asegura estar trabajando ya “en una respuesta conjunta a la violencia machista”.