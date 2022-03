Cientos de personas se manifiestan por la paz en Ucrania: ‘No a la guerra de Putin’

- Publicidad-

Unas mil personas se han manifestado este domingo en Madrid ‘por la paz en Ucrania’ bajo el lema: ‘No a la guerra de Putin’ en apoyo al pueblo ucraniano, y en contra de la invasión por parte de Rusia.

La manifestación ha sido convocada por el Movimiento por la Paz -MPDL-, Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ), Fundación Cultura de Paz, Consejo Federal Español del Movimiento Europeo – CFEME, Federación de asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos, Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE), Plataforma del Tercer Sector, Fundipax, Unión General de Trabajadores y Trabajadoras, UGT y CCOO.

‘No a la guerra de Putin’, fotos Agustín Millán

Se ha adherido también la Cumbre Social Estatal y Feministas por el cambio social, Red ONGD de Madrid, Paz Ahora, Movimiento contra la Intolerancia –MCI-, Federación de Mujeres Progresistas, FundiPau, Recortes Cero, y los partidos políticos Podemos Comunidad de Madrid, Más Madrid y el PSOE .

Fuera tropas rusas de Ucrania

En la marcha se han escuchado canciones como ‘El Canto a la libertad’ de José Antonio Labordeta, ‘Campos de Castilla’ de Joan Manuel Serrat o ‘Have you ever seen the rain’, de Creedence Clearwater Revival, mientras portaban banderas de Ucrania que reclamaban la paz y carteles en los que se podía leer ‘paz pactada’, ‘Putin nos ataca y daña a todos’ o ‘fuera tropas rusas de Ucrania’.

Apoyo al pueblo de Ucrania

El secretario de Internacional de UGT, Jesús Gallego, ha indicado que la marcha “se ha celebrado para demostrar el apoyo a quienes sufren el conflicto, el pueblo de Ucrania, pero también a los que se manifiestan en Rusia contra la invasión”.

Cuestionado por la poca asistencia de personas de la comunidad ucraniana a esta movilización, Gallego ha llamado a una movilización conjunta. “Todas las personas tenemos que estar juntas para mostrar la condena sin paliativos a la invasión de Ucrania”.

Por su parte, la secretaria de Participación Institucional de CCOO, Carmen Vidal, ha mostrado su rechazo a la “agresión inadmisible de Rusia en Ucrania” y ha acentuado que “la cita de este domingo se produce en respaldo a los ucranianos y a los rusos que sufren la represión feroz de su Gobierno por manifestarse contra la invasión”.

“La UE tiene que poner todos sus esfuerzos en que la guerra acabe, las partes tienen que negociar”. La guerra es inadmisible.

Fin de las acciones militares por parte de Rusia

Entre los participantes se encontraban también el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, quien ha condenado “la acción criminal de Putin y ha pedido “que cesen todas las acciones militares por parte de Rusia y se intensifiquen los esfuerzos diplomáticos para buscar una paz negociada”.

“Son muchas las personalidades que están diciendo que la comunidad internacional y especialmente la UE, con organismos como la Organización para la Seguridad y la Cooperación de Europa (OSCE), pueden hacer mucho más para intensificar esas vías diplomáticas y alcanzar acuerdos basados en la mediación y negociación”, ha señalado.

Por otro lado, la portavoz de Podemos, Isa Serra ha puesto en valor la movilización de la ciudadanía en todas partes contra la agresión de Putin y ha recordado a los ciudadanos y ciudadanas de Rusia, que han salido a la calle a manifestarse pese a las consecuencias que puede acarrear para sus personas.

La Plataforma Tercer Sector, otra de las entidades que ha convocado la marcha, ha exigido un “alto el fuego inmediato y la apertura de corredores humanitarios seguros para la población civil. Nos movilizarnos como pacifistas, sabiendo que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la existencia de aquellas condiciones y acuerdos que disminuyen las amenazas y aumentan el entendimiento entre países”, en Twitter.

¡No a la guerra de Putin! ¡Por la paz en Ucrania!



Hoy nos manifestamos para exigir:

▪️ Un alto el fuego inmediato.

▪️ La apertura de corredores humanitarios seguros para la población civil.

▪️ La retirada de las fuerzas rusas de Ucrania. pic.twitter.com/G0L7Qx4dMv — Plataforma Tercer Sector (@Plataforma3sect) March 20, 2022

Manifiesto

La invasión de Ucrania tiene la responsabilidad del Gobierno de Rusia, liderado por Vladimir Putin, con los oligarcas que lo apoyan. Condenamos radicalmente la agresión militar a Ucrania. Condenamos radicalmente todas las agresiones militares. Ninguna razón puede justificar la invasión de un Estado soberano, vulnerando flagrantemente el Derecho Internacional. Es inadmisible la sumisión de un país y la anexión de un territorio por la fuerza de las armas y debemos elevar millones de voces para que Putin pare de inmediato su inadmisible acción militar.

Es el pueblo ucraniano en su conjunto el que está sufriendo esta guerra y se defiende de la agresión, con miles de personas muertas y heridas, con destrucción masiva de edificios, de infraestructuras, de hospitales y escuelas. Reclamamos que se reconozca el papel esencial de la Organización de Naciones Unidas, que tiene que ocupar un rol protagonista con el único objetivo de impulsar un proceso de Paz justo mediante la diplomacia.

Sufriendo

Necesitamos construir puentes de seguridad y cooperación, poner los pilares del entendimiento, que permitan configurar un nuevo orden de paz. Igualmente consideramos que corresponde a la Unión Europea, que tiene entre sus principios fundacionales el mantenimiento de la paz, y no a la OTAN, la tarea de proporcionar mediadores internacionales para la solución de este conflicto. La UE debe erigirse como la mejor aliada de la paz y como actor principal en las negociaciones de las partes, siendo capaz de aportar soluciones que faciliten la desescalada del conflicto y que pongan en el centro de las decisiones los derechos y la seguridad humana de la población civil.

Apertura de corredores humanitarios

Por eso exigimos:

– Un alto el fuego inmediato.

– La apertura de corredores humanitarios seguros para la población civil.

– La retirada de las fuerzas rusas de Ucrania.

Hacemos un llamamiento al Gobierno español y a la Unión Europea a continuar con los esfuerzos para parar la guerra, redoblando la actividad diplomática, ampliando la ayuda humanitaria a todas las personas refugiadas y su reasentamiento en los países de acogida y por todo el tiempo que se necesite hasta que puedan volver en paz a sus hogares.

Gobierno autoritario de Putin

Esta no es la guerra de Rusia, sino del Gobierno autoritario ruso encabezado por Putin. Mientras un número creciente de la ciudadanía rusa clama en las calles por una desescalada bélica, el Gobierno está decidido a acallar todas las voces disidentes que sean críticas con la ofensiva militar y ya han sido arrestados más de 10.000 personas activistas y defensoras de la paz, pero las concentraciones en repulsa de la invasión siguen siendo masivas y por ello denunciamos la brutal represión de la protesta y de la libertad de expresión en Rusia.

La paz es la única solución

No cesaremos de repetir que la paz es la única solución: el diálogo, la diplomacia, el objetivo de la paz siempre en el horizonte. Más allá de buscar otras responsabilidades en esta agresión militar, en este momento, consideramos que el futuro de la paz en Europa pasa por la seguridad compartida para todos sus pueblos y naciones, y por el enraizamiento de la Cultura de Paz en nuestras sociedades, una y mil veces comprobado que es la única forma que permite a las personas una vida digna y pacífica.

Nos movilizarnos como pacifistas, sabiendo que la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la existencia de aquellas condiciones y acuerdos que disminuyen las amenazas y aumentan el entendimiento entre países. No más muertes en nombre de banderas en las guerras, no más sociedades sin presente y sin futuro por

culpa de las violencias, ni en Europa ni en ningún lugar del mundo. No más violaciones de Derechos Humanos, que es lo único que traen las guerras. ¡NO A LA GUERRA DE PUTIN! ¡NO A LA GUERRA!